中國外交部：本次聯大緊急特別表決草案與中方一貫立場不符

聯合國大會第11屆緊急特別會議就有關國家提出的烏克蘭問題決議草案進行表決，中國外交部發言人汪文斌3月3日稱，本次緊急特別聯合國大會表決的涉烏克蘭決議草案與中方一貫立場不符。



據中國外交部官方網站3月3日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者就聯合國大會第11屆緊急特別會議表決的相關決議草案以及中方在表決中投棄權票等相關內容提問。

汪文斌表示，中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則，和平解決國際爭端，當前最重要的是儘可能緩解當地局勢，避免衝突升級甚至失控。聯合國和有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為緊張局勢降温、推動外交解決，起到正面作用。

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中方稱，遺憾的是，本次緊急特別聯合國大會表決的相關決議草案事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決，加大外交努力的緊迫性，這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，中方不得不對決議草案投了棄權票。

汪文斌呼籲國際社會本着負責任的態度，推動有關各方儘快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決，中方願繼續為此發揮建設性作用。

3月2日，聯合國大會以壓倒票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。聯合國193個成員國，有141個國家投支持票，有5個國家反對，35個國家棄權，中國投棄權票。