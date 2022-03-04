烏克蘭・持續更新｜境內最大核電廠遭受攻擊　市長：正在起火！

俄烏戰事在3月4日踏入第九日。根據聯合國，從烏克蘭逃至鄰國的難民數目已升至近100萬人。而截至周二，已有至少249位平民喪生，包括17名未成年人，另有至少553人受傷。

俄軍整體攻勢似有加強，並重點對烏克蘭南部黑海多個港口城市展開圍攻。

當地時間3月3日，俄烏第二輪談判在白羅斯布列斯特州（Brest，白羅斯西南，臨近波蘭和烏克蘭）別洛韋日（Belovezhskaya）森林開始。烏克蘭主要尋求停火、休戰和開放人道主義走廊供民眾疏散；俄方重點關注軍事技術、國際人道主義和政治。



截至2月28日的俄羅斯進軍圖。（香港01製圖）

3月4日：

0856 路透社引述知情人士說，中國一家國有銀行的莫斯科分行看到來自俄羅斯企業希望開立新賬戶的查詢數量激增。報道指消息來自一位在中國國有銀行莫斯科分行工作、並直接瞭解該行業務的人：「過去幾天，有200至300家公司與我們接洽，希望開設新賬戶。」

目前尚不清楚俄羅斯對在中國的銀行開設新賬戶的需求有多廣泛，但銀行消息人士透露，許多尋求開設新賬戶的公司都與中國有業務往來，他預計這些公司的人民幣交易將增加。

0836: 埃涅爾戈達爾市長Dmytro Orlov表示，札波羅結核電廠因受俄軍攻擊，目前正在起火。他指當地軍隊與俄軍發了激烈戰鬥，造成人員傷亡。

Dmytro Orlov早前在Facebook上，以強烈語氣要求俄軍立即停止攻擊核電站。札波羅結核電廠是歐洲最大核電廠。

圖為3月4日，札波羅結核電廠閉路電視畫面，可看見爆炸的火光。（BNO News）

0813：美國國防部秘書柯比（John Kirby），在記者會上特別讚揚了烏克蘭軍隊，指在他們阻止俄羅斯入侵上顯得勇敢，且在戰鬥中「有創意」。柯比同時表示，俄羅斯軍隊仍正試圖包圍基輔。

0800：《印度商業標準報》3月3日援引多位知情人士的話透露稱，印度政府可能會很快採取用盧比與俄羅斯盧布互換貿易的方式，繞過西方國家制裁以避免印俄貿易中斷。2021年年底起，俄印國防出口支付均以盧布和盧比進行，放棄使用美元。

0757：烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭的獨立、北約、核武器等問題不應該僅僅由俄羅斯來決定。他認為國際社會在此問題上猶豫不決，沒有能及時解決相關問題。

0745：俄羅斯駐以色列大使維克托羅夫（Anatoly Viktorov）3月3日在以色列召開新聞發佈會，譴責部分國家散佈針對俄羅斯的假新聞。

阿納託利在發佈會上稱：「烏克蘭聲稱我們轟炸了巴比亞爾紀念碑（Babi Yar，娘子谷大屠殺紀念碑）。這是假新聞，紀念碑沒有受到任何破壞」。

巴比亞爾紀念館是為紀念在二戰中遭納粹德國屠殺的烏克蘭猶太人而建立。其位於烏克蘭首都基輔，緊鄰基輔電視塔。

0730：美聯社消息，美東時間3月3日，繼歐盟成員國於當日早些時候一致同意向烏克蘭難民提供臨時居留許可後，美國國土安全部亦宣佈對最晚3月1日抵達美國的烏克蘭人予以臨時保護身份（Temporary Protected Status），允許在美居住18個月。

0720：據CNN報道，俄媒「今日俄羅斯」（RT）旗下美國新聞頻道RT America將停止運營，並解僱大部分員工。

自俄羅斯在烏克蘭境內開展軍事行動後，美國多個新聞組織對該公司進行了抵制。

烏克蘭局勢：圖為3月1日，尼古拉耶夫（Nikolaev）一名消費者走在超市內，從幾乎清空的貨架上選購物品。尼古拉耶夫位於烏克蘭南部的南布格河沿岸，它是尼古拉耶夫州的行政中心。（AP）

0707：阿根廷宣佈撤離駐烏克蘭大使館外交人員。

與此同時，該國外交部長卡菲耶羅（Santiago Cafiero）3月3日在布宜諾斯艾利斯表示，阿根廷沒有考慮對俄羅斯進行制裁，「我們認為施加單邊制裁不利於恢復地區和平，也不能為雙方展開對話並在根本上解決衝突提供支撐」。

0706：愛沙尼亞的一艘貨輪當地時間3月3日在黑海烏克蘭敖德薩海岸附近爆炸後沉沒。兩名船員登上救生筏，另有4名船員下落不明。貨輪管理方表示，貨輪可能撞到了水雷。

0651：烏克蘭南部城市埃涅爾戈達爾（Enerhodar）周圍的戰鬥愈演愈烈。烏克蘭總理丹尼斯什米哈爾（Denys Shmyhal）呼籲西方對烏克蘭核電站上空劃定「禁飛區」。

當日早些時候，埃涅爾戈達爾市長曾表示，烏俄兩軍正在該市周邊交戰。該市位於第聶伯河畔，擁有歐洲最大核電站，供應該國1/4電力。

烏克蘭總統澤連斯基近日來多次呼籲北約對烏克蘭領空劃定「禁飛區」，意即呼籲西方以空軍或防空系統確保俄羅斯空軍不出現在相關空域。

全歐洲最大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電站位於埃涅爾戈達爾市附近。3月2日，數百名工人和當地人曾試圖封鎖前往這個核電站的道路。（EnergoAtom）

0643：西班牙農業、漁業與食品大臣普拉納斯（Luis Planas）表示，雖然俄烏衝突不會在短期內導致西班牙穀物儲量出現嚴重短缺，但西班牙已經在尋找替代方案。

0625：俄羅斯外交部發言人3日表示，俄羅斯外交部網站遭到了史無前例的網絡攻擊。

0622：摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）當地時間3月3日表示，該國正在申請加入歐盟，以便「確保該國國民的後代過上體面的生活」。

0620：烏克蘭緊急情況部發布視頻顯示，烏北部城市切爾尼戈夫已有22名平民在俄軍襲擊中喪生。截至目前，救援工作仍在繼續。

0618：3月3日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）要求前總理施羅德（Gerhard Schroeder）辭去他在俄羅斯國有企業的職務。

0618：據歐盟委員會發言人3日表態，歐盟擬取消俄羅斯貿易最惠國待遇。

當日早些時候加拿大取消了俄羅斯與白羅斯的貿易最惠國待遇。

烏克蘭：圖為2022年3月3日，烏克蘭難民乘火車抵達德國柏林，他們獲送上食物和飲品。（AP）

0615：歐盟成員國一致同意給予來到歐盟的烏克蘭人臨時居留許可。

0613：中國常駐聯合國日內瓦代表：呼籲烏克蘭問題各方保持克制，避免平民傷亡。敦促有關方面停止將人權問題政治化，摒棄對抗施壓，致力於通過對話解決問題。

0605：路透社消息，塞內加爾外交部譴責烏克蘭駐該國大使館在Facebook發佈的徵兵啟事。

烏克蘭駐塞內加爾大使館在Facebook上呼籲塞內加爾自願者前往烏克蘭協助抵禦俄羅斯。

0524：當地時間3月3日，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，目前沒有計劃舉行拜登和普京之間的會晤或通話，她說：「現在不是時候」，但我們會在內部進行這些討論，並權衡一系列因素」。

烏克蘭：圖為2022年3月3日，民眾從烏克蘭乘火車抵達波蘭普熱梅希爾。（AP）

0500：聯合國國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）周四表示，已收到烏克蘭政府、監管機構和國家運營商的聯合呼籲，其中指，自俄羅斯軍隊一周前控制切爾諾貝爾核電站以來，一直留在核電站的工作人員正面臨「心理壓力和道德疲憊」，必須允許工作人員休息和輪換，這樣他們的關鍵工作才能安全可靠地進行。

0450：美國國會一個跨黨派議員群體提出「禁止俄羅斯石油進口草案」（“Ban Russian Energy Imports Act”），擬禁止美國從俄羅斯進口石油。

支持該倡議者包括國會議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及此前反對拜登基建和投票法改革法案的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）。曼欽表示，「能源已被武器化，我們有能力對抗這種武器」。

不過，白宮方面早前表示，反對禁止俄羅斯石油進口，因為這會提高美國人的燃料價格。

0450：加拿大交通部長表示，一架載有俄羅斯外國公民的包機被扣押在西北地區首府的黃刀鎮（Yellowknife, Northwest Territorries）機場。

加拿大等三十餘國早前與俄羅斯相互關閉了領空。

A charter aircraft that carried Russian foreign nationals has been held at the Yellowknife airport. We will continue to hold Russia accountable for its invasion of Ukraine. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) March 3, 2022

0445：半島電視台報道，波蘭一位動物園人員表示，一輛載有六頭獅子、六頭老虎、兩隻獰貓和一隻非洲野狗的卡車，在經過兩天的車程後，於周四由烏克蘭抵達波蘭。

烏克蘭：圖為2022年3月3日，烏克蘭首都基輔的建築物遭炮擊後起火，一名烏克蘭軍人從附近經過。（AP）

0440：美國政府周四表示，以切斷與美國金融體系的聯繫、凍結在美資產、禁用資產等措施，制裁8名普京核心圈子成員及其家庭成員，其中包括俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）。

另外，美國財政部將制裁7個俄羅斯實體和26名在俄羅斯和烏克蘭的個人；美國務院也宣佈簽證限制新令，對19名俄羅斯寡頭及其47名家庭成員和親密夥伴實施簽證限制。

0430：美俄軍方建立熱線：一名美國官員告訴路透社，五角大樓已與俄羅斯國防部建立直接聯繫，以防隨着俄羅斯入侵烏克蘭的推進，該地區出現「誤判、軍事事件和升級」。

0310：美聯社援引匿名美國官員說，俄羅斯軍隊在烏克蘭南部取得更多進展，但在北部基本停滯不前。

該美國官員表示，俄羅斯已向烏克蘭發射480枚導彈，其中至少230枚來自烏克蘭境內的移動裝置，至少170枚來自俄羅斯境內，至少70枚來自白羅斯境內，僅有極少一部分來自黑海的海上部隊。

0308：加拿大取消俄羅斯及白羅斯「貿易最惠國」待遇，也即兩國對加拿大出口將被徵收35%的關稅。

烏克蘭：圖為2022年3月2日，民眾準備在烏克蘭克拉馬托爾斯克登上火車，前往烏克蘭西部 。（AP）

0222：俄烏第二輪談判結束。烏克蘭方面表示沒有獲得期待的談判結果。央視新聞報道，俄烏一致同意儘快召開第三輪談判。

烏克蘭代表團成員、烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，雙方已達成初步協議，為平民撤離和運送人道主義物資建立安全走廊並將在相關地區停火。

俄羅斯代表團領隊梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示，雙方的「立場非常明確」，包括與政治解決有關的問題的衝突，「它們被逐點記錄」，雙方「對其中一部分相互理解」。俄羅斯代表團成員斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，需要迅速制定安全走廊的細節。他說，下一輪談判可能會達成一些協議，其中一些協議需要得到俄羅斯和烏克蘭議會的批准。

0157：普京以視像方式出席俄羅斯聯邦安全會議，並於期間匯報稱「特種軍事行動正在嚴格按計劃進行」，且俄軍已為平民設立安全撤離通道，唯烏克蘭民粹份子在阻撓平民撤離

。普京稱，這些組織「佔據射擊陣地，挑起俄軍報復性火力，並以平民為盾牌」。

普京表示，「我們正在進行一場與新納粹份子的戰爭」，一些烏克蘭人「被民粹主義宣傳所愚弄」,「我永遠不會放棄我的信念，即俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族」。

0153：烏克蘭軍方表示，相信白羅斯部隊已收到越境烏克蘭的命令。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）曾於一日前的3月2日表示，美國未發現白羅斯武裝部隊準備參加俄羅斯對烏軍事行動的跡象。

0150：加拿大與英國呼籲國際刑警（Interpol）開除俄羅斯會籍。

加拿大總理杜魯多表示，國際執法合作取決於成員之間的相互尊重。（AP）

0110：本周早些時候，俄羅斯第7空降師指揮官、第41聯合武裝集團軍副指揮蘇霍維茨基少將（Andrei Sukhovetsky）在烏克蘭的戰鬥中陣亡。俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar，黑海東岸）的一個地方官員組織證實其死訊，具體死因未明。

0054：英國表示，歐洲安全與合作組織（OSCE）*的57個成員國中，有45國正成立專家團，意在調查俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行。

*OSCE，簡稱歐安組織，俄羅斯與烏克蘭皆為成員國。

俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」的一大理由在於「美國和北約拒絕建立包含俄羅斯的歐洲安全框架」。在俄軍入侵之前，俄羅斯曾向美國拋出俄美談判訴求，包括北約承諾不納入烏克蘭、北約從1997年之後加入的成員國撤軍等。

美國與北約彼時拒絕了俄方相關訴求，唯有表示可在歐安組織的框架下與俄羅斯討論軍事安全合作。



0045：澤連斯基在周四的新聞發佈會表示，「如果烏克蘭不再，下一個就是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞」。

澤連斯基同時以諷刺語調調侃普京，「與我相坐而談，只要不是相隔30米開外就好」（意指普京與馬克龍會晤時的長桌），「我又不咬人。你有什麼好怕？」

近幾日，普京與法國總統馬克龍2月7日在莫斯科會晤時，相隔長桌而坐的照片引發網絡熱議。（美聯社）

0043：德國經濟部長反對禁止從俄羅斯進口能源。

0027：俄烏第二輪談判正在白羅斯進行。據澤連斯基辦公室周四發布的一段視頻顯示，烏克蘭代表團穿着非正式服裝，在走進會議室後，與身着正裝的俄羅斯代表握手，隨後開始對談。

是次第二輪談判原本傳出將於當地時間周三晚舉行，俄羅斯代表於當日抵達談判地點等待，烏克蘭代表則於週四下午抵達。

0025：德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）對公開反對本國攻擊烏克蘭的俄羅斯人予以讚揚，稱他們應得到尊重和支持。

0023：埃涅爾戈達爾（Enerhodar）市長表示，烏俄兩軍正在市郊作戰。該市位於烏克蘭南部第聶伯河畔，擁有歐洲最大核電站，供應該國1/4電力。

0019：聯合國人權辦公室表示，自上周俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭的最新平民傷亡人數已上升至249人死亡和553人受傷。一日前的數字為227人死亡，525人受傷。

烏克蘭：圖為2022年3月3日，一名烏克蘭難民乘火車抵達德國柏林後痛哭。（AP）

0007：當地時間3月3日，俄羅斯南部城市索契（Sochi）、克拉斯諾達爾（Krasnodar）和阿納帕（Anapa）的機場網站均遭到DDoS攻擊。

0005：烏克蘭議會批准了一項法案，允許沒收俄羅斯或俄羅斯公民在烏克蘭擁有的資產或財產。

0000：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月3日分別與普京和澤連斯基通話。路透社報道稱，普京重提對烏克蘭「去納粹化」等目標，馬克龍告訴普京，「你在欺騙自己」，「你的嚴重錯誤」將對俄羅斯造成長期負面影響。

0000：俄烏第二輪談判已經在白羅斯開始。

+ 10

3月3日（香港時間）部份重要進展：

※美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國確實從其世界儲備貨幣的地位中獲益。把俄羅斯踢出SWIFT可能會產生意想不到的影響。

※美國持續加碼對俄經濟制裁，但考慮到國內通脹情況，仍未觸及俄能源出口。

※俄刑法典修正案草案提交至國家杜馬，傳播涉俄軍虛假信息最多可判15年。

※日本將接納安置一定烏克蘭難民。

※聯合國大會緊急特別會議以141票支持-5票反對-35票棄權通過決議，譴責俄羅斯入侵行為，要求俄方立刻撤軍。唯聯合國大會決議不具有法律約束力。

※俄羅斯國防部首次公佈俄方傷亡數據，稱498名俄羅斯士兵在烏克蘭陣亡，另有1,597人受傷。烏克蘭方面稱俄軍死亡逾7,000人。西方情報圈估計俄軍陣亡人數應達5,800人。

※印度總理莫迪7日內第二度與普京通話。印度對烏克蘭局勢持續保持中立。

※以色列總理與俄烏兩國元首通話，譴責俄羅斯，但據傳拒絕向烏克蘭提供武器。

※土耳其、格魯吉亞再提歐盟應考慮其入歐訴求。

※烏克蘭首次有主要城市（黑海港口赫爾松）失守。

※德國等歐盟國家推出一系列難民安置及便利措施。

※俄羅斯開始在烏克蘭多市設立安全撤離通道。

※美、德等國向烏克蘭提供防空導彈。

※聯合國表示，截至3月1日午夜，烏克蘭至少已有227名平民喪生，525人受傷。已有逾100萬人逃離烏克蘭。

※美媒稱中國高官曾在2月初告訴俄羅斯，勿在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

※美國國防部發言人柯比3月2日表示，美國未發現白羅斯武裝部隊準備參戰。

※俄羅斯外長拉夫羅夫指出，目前俄烏衝突局勢的原因在於西方拒絕建立包含俄羅斯的新歐洲安全架構。

※已有超過3,000名在烏中國公民安全轉移到烏克蘭周邊國家。

※俄羅斯表示，俄羅斯不放棄與西方的經濟合作，但重點將轉向歐亞合作。與西方關係已不可能回到從前。

※東盟外長發聯合聲明呼籲立即結束針對烏克蘭的軍事敵對行動，聲明未點名俄羅斯。

※俄烏談判中的俄方提議由三個部分組成，具體涉及軍事技術、國際人道主義和政治三個方面。烏克蘭主要尋求停火、休戰和開放人道主義走廊供民眾疏散。

※俄烏第二輪談判在白羅斯別洛韋日森林開始。



3月3日時局回顧：