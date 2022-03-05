烏克蘭・持續更新｜俄烏互相指控違規　人道停火失效

俄烏戰事在3月5日踏入第十日。根據聯合國，從烏克蘭逃至鄰國的難民人數超過125萬。而俄烏相互指責對方傷及平民，截至周四，已有至少331位平民喪生，包括19名兒童，另有至少675人受傷。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也多次喊話西方劃定「禁飛區」，向烏克蘭提供空軍和防空支持；

陸地方面，烏軍的團結和抵抗力度出乎全球預期，在基輔、哈爾科夫等北部地區暫能守住俄軍攻勢。俄軍則在精準襲擊烏克蘭眾多機場和軍政設施後，繼而控制核電站等供應設施，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，乃至於3日奪下第一個主要城市赫爾松（Kherson）；根據4日情況，連接克里米亞及烏東頓巴斯地區的馬里烏波爾市（Mariupol）也愈發吃緊。



國際方面，西方多國政府先後發起經濟制裁、輿論限制和政治攻勢，以歐洲為代表，民間亦爆發激烈的「俄羅斯抵制潮」；中國、印度、土耳其、巴西、墨西哥、南非、東盟及一眾中亞、中東和非洲國家則採取相對中立的態度，呼籲以政治手段解決危機。

政治談判方面，俄烏雙方已於2月28日和3月3日進行了兩輪對談。不過除了就建立安全通道達成初步一致，其他都尚處「傳遞看法」階段。兩國代表將於周末（3月5日或6日）進行第三輪談判。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日在烏克蘭首都基輔市郊，一群民眾在一座遭破壞的橋下，正準備離開基輔。（AP）

3月5日：

2123 美國霍士新聞稱，馬里烏波爾市場指停火令沒被遵守，俄軍仍在攻擊該市。另一方面俄羅斯官方媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）稱，是烏克蘭民族主義者繼續攻擊人道走廊，又指一個營將馬里烏波爾一間屋炸燬。霍士新聞以「人道停火失效」為題進行推播。

2101 俄羅斯總統普京表示，展開烏克蘭特別行動的決定「很沉重」，又指要保衛頓巴斯人民。

2025 歐盟宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩將於3月5日前往西班牙首都馬德里，與西班牙首相桑切斯會面，討論俄烏局勢及其對歐盟國家的影響。歐盟的消息指，本次會議的目的是解決當前俄烏衝突對歐盟國家的影響，如能源價格的大幅度上漲，過去數日內，馮德萊恩前往波蘭與烏克蘭的邊境等地以應對烏克蘭難民入境，並與歐盟各國領導人保持聯繫。

2010 美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏克蘭南部城市馬里烏波爾市議會已呼籲居民回到避難所，並指烏俄兩方就人道主義走廊的談判仍在繼續。

2004 俄羅斯衛星通訊社指，烏克蘭南部城市馬里烏波爾傳出數次巨響，並有冒煙迹象。

2001 美國國務卿布林肯抵達波蘭，據英媒指，他準備與波蘭討論安全與人道援助。自俄烏戰事爆發後，逾120萬人逃離烏克蘭，其中有近80萬人到了波蘭。

1958 俄羅斯外交部表示，俄方準備協助中方從烏克蘭撤離中國公民。

1953 連鎖時裝店Zara母公司Inditex表示，決定關閉集團旗下在俄羅斯的502間分店，並停止網絡銷售。

1946 烏克蘭外長庫列巴當地時間3月5日表示，可能會在土耳其與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。

1933 俄羅斯國防部：來自馬里烏波爾的20萬名難民和來自沃爾諾瓦哈的1.5萬名難民都沒使用人道主義走廊。

部門稱，烏克蘭民族主義者不讓平民和外國人離開馬里烏波爾和沃爾諾瓦哈。

俄羅斯在馬里烏波爾、沃爾諾瓦哈人道主義走廊的時間、路線和安全方面遵守烏克蘭的所有條件。

1932 俄羅斯外長拉夫羅夫：烏克蘭總統澤連斯基試圖挑起北約和俄羅斯之間的衝突。

他稱俄羅斯希望美國做出書面保證，對俄羅斯的制裁不會損害我們與伊朗的合作。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日逃往波蘭的烏克蘭人（AP）

1902 英國天空聞台阿拉伯語頻道（Sky News Arabia）3月4日晚刊發克里姆林宮發言人佩斯科夫的採訪。他稱俄羅斯特別行動旨在烏克蘭去軍事化，並非為分裂烏克蘭，而是保障自身安全。

他說：「我們希望實現自己的目標，首先是烏克蘭的去軍事化。我們希望烏克蘭的中立地位得到憲法保障。俄羅斯沒有分裂烏克蘭的計劃。」

佩斯科夫指出，俄羅斯正等待與烏克蘭方面的第三輪談判，希望基輔傾聽莫斯科的擔憂，這是停止軍事行動的必要條件。

1841 土耳其政府發言人表示，總統埃爾多安3月6日將與俄羅斯總統普京通話。

1838 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，世界很大，歐洲或者美國無法孤立俄羅斯這樣的國家。佩斯科夫說，美國限制使用俄羅斯石油的計劃可能會導致全球能源市場扭曲，並產生想當嚴重的後果。他表示總統普京下周將就經濟形勢舉行會議。他稱俄羅斯將對其他國家的經濟盜竊行為做出適當回應。

1809 新華社報道，日本決定向烏克蘭提供軍用物資。內閣官房長官松野博一在國家安全保障會議舉行之後於3月4日晚的記者會上公布有關決定，首相、內閣官房長官、外務大臣和防衛大臣等都有出席會議。除防彈背心、防寒服外，此次日本提供的物資還包括帳篷、照相機、衛生器材、應急口糧、發電機、安全帽等。

1802 烏克蘭總統澤連斯基發表視像講話，在談到俄烏會談時，他表示將根據今天平民通過人道主義走廊撤離的結果，判斷烏克蘭與俄羅斯下一輪談判的進程。他說，「讓我們看看能不能走得更遠。我相信很快就能告訴烏克蘭人民，回來吧，因為已經沒有威脅了。」

1752 烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，將會與俄方就建立人道主義走廊達成更多協議。

1721 據英媒報道，烏克蘭政府擬在馬里烏波爾（Mariupol）疏散約20萬人，在沃爾諾瓦哈（Volnovakha）則是1.5萬人。

1707 俄羅斯國防部表示，俄羅斯武裝力量摧毀了位於日托米爾市（Zhytomyr）烏軍部隊所在地區的美製標槍（Javelin）、英製NLAW反坦克導彈倉庫。

1658 中央廣播電視總台CGTN特約報道員馬克西姆4日對烏克蘭敖德薩市長特魯哈諾夫（Gennady Trukhanov）進行了專訪。

特魯哈諾夫稱，3月4日當天，敖德薩市沒有戰事，但俄軍登陸艦正在敖德薩緊鄰的黑海海域巡航。特魯哈諾表示，俄軍正準備在敖德薩登陸，但這只是他的猜測。

1645 歐盟表示，已經與波羅的海國家理事會（CBSS）成員國一起決定暫停了俄羅斯和白羅斯在理事會的活動。

1607 烏克蘭傳媒The Kyiv Independent指，沃爾諾瓦哈、馬里烏波爾地區的暫時停火時間已開始，時間為5日當地早上9時至下午4時。

The ceasefire is declared for 9 a.m. - 4 p.m. today. The evacuation of civilians is set to start at 11 a.m.



Mariupol, of 440,000 people, and Volnovakha, of 21,000 people, have been largely cut off water, heat, and electricity. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

1554 俄羅斯宣告開放人道走廊予烏克蘭兩個地方的民眾撤離後，烏克蘭南部城市馬里烏波爾表示，將自當地時間上午11點起開始疏散平民。（按此閱讀更多）

烏克蘭局勢：南部重要港都馬立波（Mariupol）受到俄軍包圍持續轟炸，多棟建築物損毀，全市斷水斷電（AP）

1538 馬來西亞外交部發表有關俄烏衝突的聲明，強烈促請各方緩和敵對行動，以防止喪失更多的無辜生命。聲明指，馬來西亞呼籲各方保持克制並尋求對話，立即探討一切可能的途徑，和平解決爭端。根據《聯合國憲章》以及國際法，尊重各國主權和領土的完整。

1536 俄羅斯國防部5日表示，至今烏克蘭已有2037處軍事基礎設施遭摧毀，其中包括71個指揮所和通訊樞紐，98個S-300、「布克-M1」和「黃蜂」防空導彈系統，61個雷達站。俄方又指，俄軍對烏克蘭防線發動的進攻，一天之內控制了10個居民點。

1511 奢侈品牌集團開雲集團（旗下有Gucci、Balenciaga和Yves Saint Laurent等多個奢侈品牌），宣布關閉俄羅斯的所有門市。

1428 俄羅斯國防部：從莫斯科時間早上10時（香港時間下午3時）開始在烏克蘭實行停火，為兩個地方的平民撤離打開人道主義通道。 今日俄羅斯（RT）稱，俄方已在向烏克蘭一些城市運送人道物資。

俄新社稱人道主義走廊將為烏克蘭的沃爾諾瓦哈（Volnovakha）和馬里烏波爾（Mariupol）居民開放。

馬里烏波爾是烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的城市，位處亞速海北部。沃爾諾瓦哈位於烏國東部，距離首府頓涅茨克（Donetsk）60公里。

1405 美國白宮4日說，政府正在考慮削減從俄羅斯進口石油。美國國會兩黨議員正在快速推進完全禁止進口俄羅斯能源法案。

1325 央視：俄羅斯駐巴西大使拉別茨基表示，儘管面臨西方國家的大規模制裁，俄方仍計劃維持和擴大與巴西的雙邊貿易額。俄羅斯和巴西將在金融和投資領域找到新的合作工具。

1308 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，設立禁飛區可能會導致歐洲爆發全面戰爭。他稱實施禁飛的唯一方法是讓北約進入烏克蘭領空擊落俄羅斯戰機。他也說在設立禁飛區問題上有責任確保戰爭不會蔓延。

1247 環球網：綜合加拿大「全球新聞」網和加拿大廣播公司4日消息，加拿大總理杜魯多當天為北約拒絕在烏克蘭上空設立禁飛區的決定予以辯護，還排除向烏克蘭派遣戰機的可能性。加拿大「全球新聞」網稱，杜魯多在4日的新聞發布會上發表上述言論。烏克蘭總統澤連斯基已連續第九天呼籲北約禁止俄羅斯飛機在該國領空飛行。

12:25 新加坡公布向俄羅斯實施制裁，包括禁止向俄羅斯政府、中央銀行、頓涅茨克和盧甘斯克分離主義地區提供金融服務及進行交易，同時向俄羅斯實施出口管制。

11:44 聯合國難民事務稱，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過120萬難民離開烏克蘭。聯合國難民署稱，僅在第一周就有超過100萬人離開，還有更多人在國內外流動，其中有許多是流離失所的家庭。

11:10 美國國防部表示，已看見跡象表明俄羅斯可能會在數天至數週內，向烏克蘭部署近1,000 名的僱傭軍，但目前尚未清楚具體地點或人數。國防部表示，隨著俄軍對烏克蘭入侵進入第二個週末，僱傭軍將會協助提升士氣低落的隊伍。

10:50 美國駐烏克蘭大使館發表聲明，指責俄羅斯襲擊烏克蘭的核電站是戰爭罪行，稱普京砲轟歐洲最大的核電站讓他的恐怖統治更進一步。

俄烏在3月4日在歐洲最大的扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia）外發生衝突，一度導致建築物起火。消防員隨後將大火撲滅，未有釋放任何輻射。

0950 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）簽署行政命令，容許烏克蘭難民前往巴西暫住及工作。巴西未有加入譴責及制裁俄羅斯的行列，博爾索納羅亦稱巴西不會插手俄烏問題，但會提供人道主義的援助。

0920 美國將派出B-52轟炸機，飛越鄰近烏克蘭的羅馬尼亞領空，進行訓練。美國駐歐洲空軍、非洲空軍和北約盟軍空軍司令部司令哈里吉安（Jeff Harrigian）表示，行動為美國提供與盟友及合作夥伴進行整合訓練的重要機會，尤其是在這困難時期。

0850 美國CNN引述美國與北約官員報道，指他們相信俄羅斯已開始改變攻擊策略，要以轟炸城市迫使其投降，因俄軍原希望快速佔領基輔的計劃已失敗。這意味俄軍將會利用更重型的武器，並造成更大的死傷。

0847 美國情報指出，俄羅斯軍隊現正接近烏克蘭第二大核電廠，為於烏克蘭南部的南烏克蘭核電站（Yuzhnoukrainsk）。

0750：當地時間3月4日，微軟總裁兼副董事長史密斯（Brad Smith）宣佈將暫停在俄羅斯銷售所有產品和服務。

0730：據美國NBC報道，烏克蘭駐美國大使館邀請美國聯邦參議院所有議員出席本週六（3月5日）與澤連斯基的Zoom線上視像會議。

美國國會正在考慮申請100億美元的緊急資金，用於烏克蘭人道主義援助和安全需求。最快可能在下周獲批。

0720：七國集團（G7）成員國的高級外交官聯合發出警吿，呼籲俄羅斯立即停止在烏克蘭的軍事行動並撤出部隊，否則可能會面臨進一步制裁。

1997年自2014年間，俄羅斯亦是該組織成員（八國集團/G8），2014年克里米亞併入俄羅斯後，七國將俄羅斯除名。

2013年6月18日，普京（左二）與時任德國總理默克爾（左一）、時任英國首相卡梅倫（中）、時任美國總統奧巴馬（右）等人共同參加G8峰會。翌年，烏克蘭政變和克里米亞事件爆發。（Getty）

0705：央視新聞消息，當地時間3月4日，俄羅斯對部分具有社會重要性的商品進行銷售限制，以打擊以囤積居奇、買空賣空、操縱物價等手段牟取暴利的行為。

0700：據澎湃新聞，首架接返自烏克蘭撤離的中國公民之臨時航班，於北京時間3月5日5時41分安全抵達杭州。

0700：白宮宣佈，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將於3月9日至11日訪問波蘭及羅馬尼亞，討論俄烏事宜，重點聚焦在為烏克蘭提供經濟、安全和人道主義協助。

0645：當地時間3月5日凌晨，烏克蘭總統澤連斯基表示自己仍身處基輔，並未前往其他地點。

4日稍早時，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）曾表示澤連斯基已離開烏克蘭，目前身處波蘭。隨後烏克蘭最高拉達對此予以駁斥。

過去數周尤其是自俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動以來，歐美政府和Twitter、Facebook、Google、Instagram、YouTube等平台對親俄輿論施以多重限制，俄羅斯亦以「假新聞」為名「投桃報李」。（Getty）

0637：彭博、CNN、BBC等西媒表示中止在俄運營，尋求撤離其員工。

0635：美國五角大樓：國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）會談，討論加強北約東側威懾力的問題。

0600：在剛結束的外長級會議上，北約拒絕了烏克蘭劃定「禁飛區」的訴求。澤連斯基對此發視頻表示不滿，稱北約除了50噸柴油以外，什麼都未提供。

0540：3月4日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）訪問美國在白宮與拜登會面。據白宮披露的信息，拜登表示將致力於幫助芬蘭自衛，二人已經協調一致地對俄羅斯做出反應。

芬蘭總統表示，希望與拜登的會面能進一步加強兩國關係。據衛星通訊社報道，尼尼斯托表示已準備好討論芬蘭加入北約的可能性。

芬蘭多年來在西方及俄羅斯之間保持中立，被視為此輪危機中的重要第三方協調國之一。

Thank you, @POTUS @JoeBiden, for the long and candid discussion in the Oval Office. I look forward to taking new steps in strengthening the Finnish-American relationship. pic.twitter.com/LZsl7GIp7Z — Sauli Niinistö (@niinisto) March 4, 2022

0530：據衛星通訊社，聯合國可能會在俄羅斯國防部設立一些工作人員，以確保衝突的消除與協調

0510：法新社報道，人權組織歐洲委員會（Council of Europe）面臨越來越多「開除俄羅斯會籍」的壓力。

0455：英國預計將於下周調整相關立法，令英國更容易對已受到美國、加拿大和歐盟等盟國制裁的個人和公司實施制裁。

0440：在過去數日內屢次表達美國拜登政府「反對禁止俄羅斯石油」之後，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五再度重申該立場，表示此類禁令可能對美國和歐洲經濟產生負面影響。

不過，據彭博社援引知情人士的話報道，美國政府正在考慮禁止進口俄羅斯石油。

0430：據法新社報道，塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行集會，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。大約一千名集會者高呼「塞爾維亞人-俄羅斯人，永遠的兄弟」以及反北約口號，並對普京表示讚賞，稱他正從「新納粹」手中解放烏克蘭人。

烏克蘭局勢：數千塞爾維亞人在首都貝爾格萊德集會，持俄羅斯國旗高喊反北約的口號。（AP）

0410：半島電視台報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，法國及其夥伴將在未來數小時內根據國際原子能機構（IAEA）的標準提出一系列具體措施，以提高烏克蘭五個主要核電廠的安保水平。

0350：3月4日晚，巴黎、布拉格、里昂、法蘭克福等歐洲多地舉行對烏克蘭的聲援集會，澤連斯基以視訊方式連入，呼籲歐洲國家支持烏克蘭打擊俄軍。

0340：俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）周五與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）就烏克蘭人道主義情況通話，表示俄方已經為平民設立離開戰區和烏克蘭的安全通道，並指責烏克蘭民粹份子（nationalists）阻撓平民離開，並以平民做「盾牌」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）前一日向俄羅斯安全理事會匯報時，也表達了類似敘事。

烏克蘭局勢：2月27日，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，右）和俄軍總參謀長吉拉席莫夫（Valery Gerasimov，左）與普京談論烏克蘭局勢。紹伊古其父來自圖瓦（唐努烏梁海），其母則來自烏克蘭。（AP）

0315：世界糧食計劃署負責人比斯利（David Beasley）說，聯合國組織正在協調為烏克蘭境內300至500萬人提供食物。

0240：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將於下周訪問歐洲，先後前往英國、德國、拉脫維亞和波蘭，與盟國討論俄羅斯對烏入侵以及信息輿論戰。

0215：俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫（Gennady Gatilov）重申「特別軍事行動」的目標只是「去納粹化、去軍事化」，「我們的軍隊不會留在烏克蘭。我們不會佔領這個國家」，「我們希望確保俄羅斯不會面對來自烏克蘭的威脅，又或是得到相關保證」。

烏克蘭局勢：3月4日，德國法蘭克福市舉行聲援烏克蘭集會，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以視訊方式連入。（AP）

0208：世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，該銀行股東們對俄烏戰爭「驚恐萬分」（horrified），並預測即便衝突結束後，也將對俄羅斯的世界地位產生持久影響。

馬爾帕斯亦表示，中國對戰爭和西方制裁的反應，將對決定俄羅斯貿易關係未來的發展方向。

0155：聯合國安理會就俄軍奪下全歐最大核電廠召開緊急會議。

美國代表格林菲爾德（Linda Greenfield）稱「普京必須立刻停止這種瘋狂」，並從該核電站撤軍；

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）稱俄羅斯的「核恐怖主義」造成數人在火災中死亡，並指控俄軍在入侵烏克蘭過程中炸毀平民住宅、殺害和平民眾，犯下戰爭罪和反人類罪，且「甚至懶得掩飾」；

俄羅斯常駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）否認「俄軍襲擊扎波羅熱核電廠」的指控，稱周五凌晨核電廠附近的訓練設施之所以起火，並非因為俄軍對核電廠的襲擊，而是因為烏克蘭「破壞分子」從該訓練基地向俄軍開火，俄軍予以火力壓制，「破壞分子」在離開時對該設施縱火。

烏克蘭局勢：烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）。（AP）

0133：巴西政府周五表示，將為烏克蘭國民和其他受衝突影響或流離失所的個人頒發臨時人道主義簽證和居留許可，簽證有效期為180天。抵達巴西的烏克蘭人可申請為期兩年的居留許可。

0126：北約認可的位於愛沙尼亞的軍事研究組織「北約卓越聯合網路防禦中心」（CCDCOE）接受烏克蘭為「貢獻參與者」（Contributing Participant）。

該中心主任Jaak Tarien上校表示，「烏克蘭可以帶來幾個網絡領域對手的寶貴一手資料，以供研究、演習和訓練之用」。

0123：歐盟委員會副主席塞夫措維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟希望烏克蘭「盡快」成為歐盟成員國。

0121：英國廣告公關公司WPP宣佈終止在俄運營。

WPP是全球最大的廣告、遊說、公關集團，在110個國家裏有3,000個辦事處，員工達162,000多人。

烏克蘭局勢：全歐洲最大的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠位於埃涅爾戈達爾市附近。3月2日，數百名工人和當地人曾試圖封鎖前往這個核電站的道路。（EnergoAtom）

0115：烏克蘭外交部表示有「數人」因4日俄軍攻擊扎波羅熱核電廠而引發的附近火災身亡。

莫斯科將事故歸咎於烏克蘭破壞分子「可怕的挑釁」。

0112：俄羅斯切斷境內用戶對數間媒體的網絡連入。具體為BBC、Facebook、Twitter、美國之音、自由歐洲電台、德國之聲，以及由俄羅斯異見人士在拉脫維亞創立的梅杜沙（Meduza）。

0108：德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）當地時間4日在布魯塞爾向記者表示，「很明顯，普京的這場侵略戰爭正嚴酷地針對平民」。

0107：據克里姆林宮，普京在與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話時表示，「在滿足俄羅斯所有條件的情況下，俄羅斯願與烏克蘭及所有希望烏克蘭和平的人對話」。

BBC在Twitter發佈指南，教人如何避開網絡限制閱讀BBC。（Twitter@BBCpress）

0102：俄羅斯代表性異見人士納瓦利尼（Alexey Navalny，又譯納瓦爾尼）呼籲俄羅斯和全世界在3月6日舉行反普京遊行。

0057：據俄新社和CNN報道，克里姆林宮表示，目前俄烏談判還不涉及簽署高級別文件，主要是藉談判向烏方傳達看法。

0055：綜合韓聯社、衛星通訊社消息，韓國產業貿易能源部表示，韓國已經獲得美國對俄制裁豁免（外國直接產品規則(FDPR)豁免對象），代之以同等水平的出口管制。

0050：俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）與法國武裝部隊總參謀長布克哈德（Thierry Burkhard）通話討論烏克蘭局勢。

烏克蘭局勢：圖為3月3日，身着便裝的烏克蘭代表與正裝出席的俄羅斯代表在白羅斯邊境進行第二輪的談判。（AP）

0035：俄羅斯國防部：頓涅茨克和盧甘斯克部隊新控制多個村鎮。

0022：北約祕書長表態：設立禁飛區會導致俄烏衝突從烏克蘭國內升級為「波及歐洲的戰爭」。

0015：美國副國務卿舍曼將於當地時間3月4日至5日訪問土耳其。

0008：烏克蘭最高達拉反對黨議員：澤連斯基已離開烏克蘭，目前身處波蘭。

當地時間4日，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）曾作出同樣表態。

烏克蘭最高拉達（議會）否認，稱澤連斯基仍在基輔，沒有離開烏克蘭。

0000：世衞組織考慮在烏克蘭境內設置野戰醫院。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月4日在波蘭一個火車站內，一名小女孩與家人一起從烏克蘭逃至波蘭（AP）

3月4日（香港時間）部份重要進展：

※俄烏第二輪談判於當地時間3日結束，雙方就設立安全通道達成初步一致。

※烏克蘭議會批准法案，允許沒收俄羅斯或俄羅斯公民在烏克蘭擁有的資產或財產，臨陣脫逃和叛國最高可判終身監禁。

※俄羅斯杜馬通過法案，將「對烏特別軍事行動」喚作「戰爭」或「入侵」最高可判15年。

※俄軍拿下埃涅爾戈達爾（Enerhodar）市的全歐最大核電廠扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

※澤連斯基呼籲西方對烏克蘭提供空軍和防空力量支持。

※繼烏克蘭之後，多國正式申請加入歐盟。

※普京稱對烏行動「正嚴格按日程、按規劃進行」，指責烏克蘭民粹份子阻撓平民離開。

※美國官員說，俄羅斯軍隊在烏克蘭南部取得更多進展，但在北部基本停滯不前。

※美俄軍方建立直接聯繫，一方出現「誤判、軍事事件和升級」。

※美歐多國續推對俄制裁措施，但就是否制裁俄羅斯能源進口持續存在分歧。

※美歐准予或延長烏克蘭人的居留權益。

※印度與俄羅斯據報擬擴大以盧比和盧布結算的貿易範疇，避免西方制裁。

※馬克龍與普京通話後稱「最壞情況還未到來」，認為普京有意奪下整個烏克蘭。

※亞投行（AIIB）暫停與俄羅斯及白羅斯的業務往來。

※德國總理朔爾茨稱，過去未接受烏克蘭和格魯吉亞加入北約的申請是「正確的決定」。

※日本宣佈釋放750萬桶石油儲備。

※美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）接受俄媒塔斯社採訪時指，若俄羅斯停止在烏軍事行動，西方將取消相關制裁。俄羅斯外交部回應「不相信」。

※克宮發言人佩斯科夫表示，在當前形勢下，俄烏談判應低調進行，不應該作為宣傳的主題。

※歐盟委員會宣布，全面停止與俄羅斯在科技研發及創新領域的合作。



3月4日時局回顧：