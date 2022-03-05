烏克蘭・持續更新｜烏克蘭駁斥「澤連斯基身處波蘭」

俄烏戰事在3月5日踏入第十日。根據聯合國，從烏克蘭逃至鄰國的難民人數超過120萬。而截至周四，已有至少331位平民喪生，包括19名兒童，另有至少675人受傷。

當地時間3月3日，俄烏第二輪談判在白羅斯布列斯特州（Brest，白羅斯西南，臨近波蘭和烏克蘭）別洛韋日（Belovezhskaya，又譯比亞沃維耶扎）森林舉行。雙方就建立安全通道達成初步一致，據信將於周末（3月5日或6日）進行第三輪談判。



3月5日：

0133：巴西政府周五表示，將為烏克蘭國民和其他受衝突影響或流離失所的個人頒發臨時人道主義簽證和居留許可，簽證有效期為180天。抵達巴西的烏克蘭人可申請為期兩年的居留許可。

0126：北約認可的位於愛沙尼亞的軍事研究組織「北約卓越聯合網路防禦中心」（CCDCOE）接受烏克蘭為「貢獻參與者」（Contributing Participant）。

該中心主任Jaak Tarien上校表示，「烏克蘭可以帶來幾個網絡領域對手的寶貴一手資料，以供研究、演習和訓練之用」。

0123：歐盟委員會副主席塞夫措維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟希望烏克蘭「盡快」成為歐盟成員國。

0121：英國廣告公關公司WPP宣佈終止在俄運營。

WPP是全球最大的廣告、遊說、公關集團，在110個國家裏有3,000個辦事處，員工達162,000多人。

圖為3月4日，扎波羅熱核電廠閉路電視畫面，可看見附近的火光。（Youtube截圖）

0115：烏克蘭外交部表示有「數人」因4日俄軍攻擊扎波羅熱核電廠而引發的附近火災身亡。

莫斯科將事故歸咎於烏克蘭破壞分子「可怕的挑釁」。

0112：俄羅斯切斷境內用戶對BBC等數家外媒的連入。

0108：德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）當地時間4日在布魯塞爾向記者表示，「很明顯，普京的這場侵略戰爭正嚴酷地針對平民」。

0107：據克里姆林宮，普京在與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話時表示，「在滿足俄羅斯所有條件的情況下，俄羅斯願與烏克蘭及所有希望烏克蘭和平的人對話」。

0102：俄羅斯代表性異見人士納瓦利尼（Alexey Navalny，又譯納瓦爾尼）呼籲俄羅斯和全世界在3月6日舉行反普京遊行。

BBC在Twitter發佈指南，教人如何避開網絡限制閱讀BBC。（Twitter@BBCpress）

0057：據俄新社和CNN報道，克里姆林宮表示，目前俄烏談判還不涉及簽署高級別文件，主要是藉談判向烏方傳達看法。

0055：綜合韓聯社、衛星通訊社消息，韓國貿易工業和能源部表示，韓國已經獲得美國對俄制裁豁免（外國直接產品規則(FDPR)豁免對象），代之以同等水平的出口管制。

0050：俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）與法國武裝部隊總參謀長布克哈德（Thierry Burkhard）通話討論烏克蘭局勢。

0035：俄羅斯國防部：頓涅茨克和盧甘斯克部隊新控制多個村鎮。

0022：北約祕書長表態：設立禁飛區會導致俄烏衝突從烏克蘭國內升級為「波及歐洲的戰爭」。

0015：美國副國務卿舍曼將於當地時間3月4日至5日訪問土耳其。

0008：烏克蘭最高達拉反對黨議員：澤連斯基已離開烏克蘭，目前身處波蘭。

當地時間4日，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金曾作出同樣表態。

烏克蘭最高拉達（議會）否認，稱澤連斯基仍在基輔，沒有離開烏克蘭。

0000：世衞組織考慮在烏克蘭境內設置野戰醫院。

烏克蘭局勢：圖為3月1日，尼古拉耶夫（Nikolaev）一名消費者走在超市內，從幾乎清空的貨架上選購物品。尼古拉耶夫位於烏克蘭南部的南布格河沿岸，它是尼古拉耶夫州的行政中心。（AP）

全歐洲最大的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站位於埃涅爾戈達爾市附近。3月2日，數百名工人和當地人曾試圖封鎖前往這個核電站的道路。（EnergoAtom）

烏克蘭局勢：圖為2022年3月4日在波蘭一個火車站內，一名小女孩與家人一起從烏克蘭逃至波蘭（AP）

3月4日（香港時間）部份重要進展：

※俄烏第二輪談判於當地時間3日結束，雙方就設立安全通道達成初步一致。

※烏克蘭議會批准法案，允許沒收俄羅斯或俄羅斯公民在烏克蘭擁有的資產或財產，臨陣脫逃和叛國最高可判終身監禁。

※俄羅斯杜馬通過法案，將「對烏特別軍事行動」喚作「戰爭」或「入侵」最高可判15年。

※俄軍拿下埃涅爾戈達爾（Enerhodar）市的全歐最大核電廠扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

※澤連斯基呼籲西方對烏克蘭提供空軍和防空力量支持。

※繼烏克蘭之後，多國正式申請加入歐盟。

※普京稱對烏行動「正嚴格按日程、按規劃進行」，指責烏克蘭民粹份子阻撓平民離開。

※美國官員說，俄羅斯軍隊在烏克蘭南部取得更多進展，但在北部基本停滯不前。

※美俄軍方建立直接聯繫，一方出現「誤判、軍事事件和升級」。

※美歐多國續推對俄制裁措施，但就是否制裁俄羅斯能源進口持續存在分歧。

※美歐准予或延長烏克蘭人的居留權益。

※印度與俄羅斯據報擬擴大以盧比和盧布結算的貿易範疇，避免西方制裁。

※馬克龍與普京通話後稱「最壞情況還未到來」，認為普京有意奪下整個烏克蘭。

※亞投行（AIIB）暫停與俄羅斯及白羅斯的業務往來。

※德國總理朔爾茨稱，過去未接受烏克蘭和格魯吉亞加入北約的申請是「正確的決定」。

※日本宣佈釋放750萬桶石油儲備。

※美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）接受俄媒塔斯社採訪時指，若俄羅斯停止在烏軍事行動，西方將取消相關制裁。俄羅斯外交部回應「不相信」。

※克宮發言人佩斯科夫表示，在當前形勢下，俄烏談判應低調進行，不應該作為宣傳的主題。

※歐盟委員會宣布，全面停止與俄羅斯在科技研發及創新領域的合作。



3月3日時局回顧：