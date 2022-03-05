俄羅斯股市連續休市5天　投資專家：係時候轉行做聖誕老人

烏俄戰火持續，受戰情以及國際制裁的影響，俄羅斯股市已經連續5天休市，創下該國近代史上的最長紀錄。不僅股民眼前一片黑白，金融從業人員也都快要宣布集體失業，一名俄羅斯經濟學家接受電視採訪時，無奈舉杯向俄國股市的死亡告別，在鏡頭前高喊「安息吧，同志！」
《俄羅斯商業新聞頻道》（RBC）3日邀請投資集團Allies創始人、股票市場策略專家布曼諾夫（Alexandre Butmanov）上節目描繪俄羅斯當前經濟的情況。不料布曼諾夫一開口就散發滿滿「負能量」，當被主持人問及「是否想好要轉行做什麼了嗎？」他無奈表示，「最壞的情況下，我會跟25年前一樣，去當聖誕老人。」
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接下來，布曼諾夫還突然從桌下拿出一瓶氣泡水，舉杯向已經休市5天，而且不知何時才會重啟的俄國股市致意，並稱「親愛的股市，你曾經離我們很近，你曾經很有趣。安息吧，親愛的同志！」暗示俄羅斯金融市場已死。一旁的主持人則當場傻眼，接著表示「我不想相信。」
俄羅斯自上個月24日出兵入侵烏克蘭開始，遭到西方多重經濟制裁，法定貨幣盧布自年初至今已經暴跌30%，銀行爆發擠兌潮，俄羅斯央行更宣布將上調利率至20％，希望民眾不要搶著把現金領光。
《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，在倫敦上市的俄國股票狂瀉、停牌，FTSE 和 MSCI 指數已將俄羅斯公司驅逐，而惠譽將其評級下調至「垃圾級」，分析師也警告股民不要投資俄羅斯股票。
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