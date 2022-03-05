《黑袍糾察隊》男星Antony Starr飲醉酒打傷廚師　緩刑1年兼賠錢

在美劇《黑袍糾察隊》（The Boys）飾演「護國超人」（Homelander）的新西蘭男星斯塔爾（Antony Starr），3月2日在西班牙一間酒吧外被捕，涉嫌襲擊一名廚師。據英媒報道，這位46歲影星之後認罪，被判緩刑12個月及賠款逾4000英鎊（約4.1萬港元）。



Antony Starr案：圖為斯塔爾（Antony Starr）2021年3月在社交網站上傳的圖片（IG@toni.starr）

斯塔爾曾演出多部電視劇如美劇《黑吃黑》（Banshee）、Without a Paddle等，當中以在漫畫改編美劇《黑袍糾察隊》內飾演黑化超級英雄「護國超人」而最為人熟悉。

他正身在西班牙拍攝新電影Guy Ritchie，但3月2日在阿利坎特市（Alicante）一間酒吧惹禍，被控襲擊一名年輕廚師。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報道，21歲廚師阿勞霍（Bathuel Araujo）向警察表示，他被打了兩拳，又被人用玻璃杯攻擊他的臉，他需要送院，眼睛上方傷口要縫4針。

Antony Starr案：阿勞霍在社交網站上傳他到法庭的照片，可見他眼角有傷（IG@bathuelaraujo）

阿勞霍3日又向傳媒表示，攻擊他的人（即指斯塔爾）當時喝得很醉，兩人先在酒吧內出現爭執，阿勞霍之後指自己下巴與眼睛附近被打。他又稱，斯塔爾遭職員趕出酒吧，但兩人之後再爆發第二次吵架，他指斯塔爾用英語威脅他「你不知道你惹到誰了，你不知道我是誰，不知道你做了什麼。」最終警察到場後拘捕斯塔爾。

報道指，法庭在3日舉行了快速審訊，斯塔爾認罪，被判緩刑12個月及賠款逾4000英鎊（約4.1萬港元）。