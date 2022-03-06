烏克蘭・持續更新｜平民撤離受阻　中國呼籲西方與俄平等對話

俄烏戰事在3月6日踏入第11日。根據聯合國，從烏克蘭逃至鄰國的難民人數超過145萬。截至周五，已有至少351位平民喪生，另有至少707人受傷。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次喊話西方向烏克蘭提供空軍和防空支持，唯北約不願被捲入與俄軍的直接衝突；

陸地方面，烏軍的團結和抵抗力度出乎全球預期，在北部地區暫能守住俄軍攻勢，在南部則愈發吃緊。

俄羅斯這邊，普京（Vladimir Putin，又譯普丁）5日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」，而今正先後對核電廠等戰略設施展開搶佔行動，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，似乎旨在切斷烏克蘭的海上通道。



當地時間5日7時，俄羅斯軍隊依照第二輪俄烏談判的初步共識宣佈在馬里烏波爾（Mariupol）和沃爾諾瓦卡（Volnovakha）兩市停火，設立人道走廊供難民離開。然而撤離行動很快被擱置，馬里烏波爾當地官員指責俄軍違反停火協議，俄羅斯則指責烏克蘭「民粹主義者」阻止平民離開。



政治談判方面，俄烏雙方已於2月28日和3月3日進行了兩輪對談。不過除了就建立安全通道達成初步一致，其他都尚處「傳遞看法」階段。兩國代表據信將最晚於7日進行第三輪談判。



國際維度，西方多國政府和企業先後發起經濟制裁、輿論限制和政治攻勢，唯獨在是否制裁俄羅斯石油及天然氣出口的問題上頗有有餘。各國民間亦爆發激烈的「俄羅斯抵制潮」；

中國、印度、土耳其、巴西、墨西哥、南非、東盟及一眾亞非拉國家則採取相對中立的態度，在提供人道主義協助的同時，呼籲以政治手段解決危機。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日逃往波蘭的烏克蘭人（AP）

3月6日：

0025：俄羅斯安全部門消息人士5日表示，烏克蘭民粹武裝分子正計劃殺害九名被關押在蘇梅市（Sumy，烏克蘭東北臨近俄羅斯）的伊拉克學生並嫁禍於俄羅斯。

0021：俄羅斯外交官在立陶宛首都維爾紐斯受到人身攻擊。

0020：衛星通訊社消息，第三輪俄烏談判可能會於7日舉行。

0015：德國將在沿海建造液化天然氣接收站，令液化天然氣的海上進口更易運輸，從而減少對俄羅斯天然氣的依賴。

Germany getting serious abt energy independence @KfW @RWE_AG & @Gasunie just signed a Memorandum of Understanding to build an LNG Terminal in Brunsbüttel 🇩🇪 It will be built with perspective to import green hydrogen @BMWK Robert Habeck welcomed the project https://t.co/btiI8Yop7m — Jörg Kukies (@joergkukies) March 5, 2022

0010：普京於當地時間3月5日表示，全無在俄羅斯落實戒嚴的理由和必要。

0005：烏克蘭代表團當地時間3月5日表示，俄烏第三輪談判將於最近1至2天舉行，他們正在評估包括人道主義走廊的執行情況在內的所有方面，以便調整俄烏談判的內容。

0000：據央視，當地時間5日，俄羅斯外交部向美國駐俄大使發出照會，抗議美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的挑釁言論。3日，格雷厄姆表示，應該有人在俄羅斯「暗殺」普京。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨即表示，格雷厄姆的言論不代表美國，美國不主張殺害一個領導人或促使政權更迭，這不是美國的政策。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日在烏克蘭首都基輔市郊，一群民眾在一座遭破壞的橋下，正準備離開基輔。（AP）

3月5日（香港時間）部份重要進展：

※北約舉行外長級會議，承諾對俄頒出更多制裁，拒絕對烏克蘭劃定「禁飛區」。

※俄異見人士納瓦利尼（Alexey Navalny，又譯納瓦爾尼）呼籲3月6日舉行反普京遊行。

※俄軍在烏克蘭南部持續推進，並繼4日拿下扎波羅熱核電廠之後，於5日對南烏克蘭（Yuzhnoukrainsk）核電廠挺進。

※因應歐美政府和企業對俄媒的輿論投放管控，俄羅斯封禁多間外媒和社交平台。

※因應俄羅斯簽署虛假信息管控法案，歐美諸多媒體中止在俄運營。

※俄烏相互指責對方傷及平民。

※美德等國政府反對禁止俄羅斯能源進口的態度，正面臨愈來愈大的本土政治及輿論壓力。

※芬蘭總統訪美期間表示，已準備好討論芬蘭加入北約的可能性。

※俄羅斯在境內對部分重要商品進行銷售限制，打擊囤積居奇、買空賣空、操縱物價等行為現象。

※巴西拒絕參與制裁俄羅斯；新加坡、日本、韓國近日先後發起金融制裁和出口管制等制裁措施。

※俄羅斯國防部5日表示，至今烏克蘭已有2037處軍事基礎設施遭摧毀，包括指揮所和通訊樞紐、防空導彈系統、雷達站等。普京同日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」

※俄羅斯外長拉夫羅夫表示，澤連斯基試圖挑起北約和俄羅斯之間的衝突。他另稱俄羅斯希望美國做出書面保證，對俄制裁不會損害美俄與伊朗的合作。

※俄羅斯開放人道走廊，但俄烏之後互相指控對方違規，疏散計劃押後。

※中國外長王毅與美國國務卿布林肯通話，表示「凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對」。王毅並鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

※被俄軍佔領的赫爾松市據稱斷水斷電，俄軍願提供人道援助，唯市民不願接受。



3月4日時局回顧：