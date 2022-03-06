烏克蘭・持續更新｜烏談判團一成員傳因叛國被殺　東南重鎮吃緊

俄烏戰事在3月6日踏入第11日。根據聯合國，從烏克蘭逃至鄰國的難民人數超過145萬。截至周五，已有至少351位平民喪生，另有至少707人受傷。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次喊話西方向烏克蘭提供空軍和防空支持，唯北約不願被捲入與俄軍的直接衝突；

陸地方面，烏軍在北部地區暫能守住俄軍攻勢，在南部則愈發吃緊。

俄羅斯這邊，普京（Vladimir Putin，又譯普丁）5日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」，而今正先後對核電廠等戰略設施展開搶佔行動，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，似乎旨在切斷烏克蘭的海上通道。



當地時間5日7時，俄羅斯軍隊依照第二輪俄烏談判的初步共識宣佈在馬里烏波爾（Mariupol）和沃爾諾瓦卡（Volnovakha）兩市停火，設立人道走廊供難民離開。然而撤離行動很快被擱置，烏方指責俄軍違反停火協議，俄方則指責烏克蘭「民粹主義者」阻止平民離開。戰事於當晚18時重啟。



政治談判方面，俄烏雙方已於2月28日和3月3日進行了兩輪對談。不過除了就建立安全通道達成初步一致，其他都尚處「傳遞看法」階段。兩國代表將於3月7日周一進行第三輪談判。



國際維度，西方多國政府和企業先後發起經濟制裁、輿論限制和政治攻勢，唯獨在是否制裁俄羅斯石油及天然氣出口的問題上頗有有餘。各國民間亦爆發激烈的「俄羅斯抵制潮」；

中國、印度、土耳其、巴西、墨西哥、南非、東盟及一眾亞非拉國家則採取相對中立的態度，在提供人道主義協助的同時，呼籲以政治手段解決危機。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日逃往波蘭的烏克蘭人（AP）

3月6日：

0755：衛星通訊社3月6日消息，烏克蘭代表團表示，正與俄方討論於周日在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）建立人道主義走廊。

0750：美聯社3月5日報道，烏克蘭北部城市切爾尼希夫（Chernihiv）官員Vyacheslav Chaus表示，俄國空軍對該市居民區投放了一枚500公斤重的蘇製FAB-500炸彈，炸彈並未爆炸。

0730：普京於5日簽署命令，要求政府在兩天內確定對俄羅斯聯邦、俄羅斯法人實體和個人實施不友好行為的外國名單。

3月5日，Visa及Mastercard宣佈進一步遵守美國為應對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。（Getty）

0655：Visa及Mastercard於周六宣佈即刻中止在俄服務。

0647：烏克蘭外交部長庫列巴周六附應了總統澤連斯基的說法，即俄羅斯已經有超過 10,000名士兵死亡。俄羅斯國防部曾於周三公佈第一批對烏行動傷亡報告，稱共498人死亡。

0610：馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boychenko）周六晚表示，俄羅斯軍隊加強了對該市的砲擊，包括使用飛機。該市位於烏控頓涅茨克地區，是連接頓巴斯和克里米亞半島的戰略要地。

0523：據衛星通訊社，烏克蘭國防部周六證實，俄烏第一輪談判的烏克蘭代表團成員基里耶夫（Denis Kireev）「因公殉職」。數小時前曾有烏媒報導稱，他因叛國而被烏克蘭武裝部隊（SBU）在逮捕期間槍斃。

基里耶夫曾列席2月28日的俄烏首輪談判。（AP）

0447：據衛星通訊社，俄羅斯為來自烏克蘭、頓涅茨克及盧甘斯克地區的無國籍人士簡化入境程序。

0430：聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國致力於擴大其人道主義行動，以幫助那些留在烏克蘭的人和超過100萬逃離的人。

0425：土耳其外交部表示，共已從烏克蘭撤出11,496名公民。

0353：美國國務院發言人：對俄最新制裁與伊朗核協議（JCPOA）無關，不應對該協議的潛在恢復產生任何影響。

近日美伊頻頻傳出談判順利的積極消息，作為伊核問題重要相關方，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5日早些時候曾表示，俄羅斯希望美國做出書面保證，承諾對俄制裁不會損害美俄與伊朗的合作。

0315：半島電視台消息，英國周六表示，俄羅斯此前對馬里烏波爾的停火提議，可能僅是為了轉移國際社會的譴責，同時讓自己有機會重新調整部隊以進行新的進攻。

0311：衛星通訊社援引網球專業人士協會 (ATP）內部人士消息，麥維迪夫（Daniil Medvedev）和哈查諾夫（Karen Khachanov）乃被迫從Instagram簡歷中刪除俄羅斯國旗。

0255：倫敦、巴黎、紐約等地有數百數千人舉行聲援烏克蘭的遊行集會。

烏克蘭局勢：2022年3月5日周六，上千人在法國巴黎巴士底廣場舉行反對俄羅斯入侵烏克蘭的示威遊行。（AP）

0250：半島電視台報道，俄羅斯國防部發言人3月5日表示，「由於烏克蘭方面不願影響民族主義者或延長停火，俄軍已於莫斯科時間 18:00（格林威治標準時間 1500）恢復進攻行動」。同日早些時後，俄羅斯宣佈根據俄烏第二次談判的初步共識，設立安全通道供兩個城市的居民撤離。然而停火很快失效，俄羅斯和烏克蘭相互指責對方違反停火協議、傷害平民。

0245：衛星通訊社消息，「頓涅茨克人民共和國」領導人普希林（Denis Pushilin）表示，頓巴斯戰事依舊膠著。「頓涅茨克人民共和國」是俄羅斯2月22日承認獨立主權地位的烏東頓巴斯（Donbass）地區兩個親俄割據政權之一。

0230：當地時間周六傍晚，以色列總理貝內特在莫斯科與普京就烏克蘭局勢會晤三小時有餘之後，正由莫斯科飛往柏林，擬與德國總理朔爾茨會晤。

以色列，連同土耳其、芬蘭，是此次危機中少有可以同時與俄羅斯及烏克蘭保持友好有效聯絡的國家。

0215：俄羅斯及烏克蘭先後確認，第三輪談判將於7日周一舉行。

烏克蘭局勢：圖為3月3日，烏克蘭代表與俄羅斯代表在白羅斯邊境進行第二輪的談判。（AP）

0207：衛星通訊社援引消息人士稱，烏克蘭民粹份子在赫爾松市阻撓俄軍向市民提供人道主義援助。

赫爾松市於數日前被俄軍攻克，是為烏克蘭失守的首個主要城市。當地時間5日早些時候，赫爾松市長表示該市已斷水斷電，俄軍為市民提供人道援助，唯市民拒不接受。

0146：據衛星通訊社援引頓涅茨克方面消息，2輛載有36位平民的經安全走廊離開馬里烏波爾市。

0137：據烏克蘭核監管機構向國際原子能總署表示，扎波羅熱核電站的技術安全系統完好無損，輻射水平正常，6個反應堆中的2個已正常工作。

0130：烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周六批評石油巨頭Shell（蜆殼，又譯殼牌）繼續購買俄羅斯石油。Shell於周六表示，它已經停止了「大多數涉及俄羅斯石油的活動」，但為確保為客戶供應燃料，需繼續從俄羅斯購買一些產品以滿足其煉油廠和化工廠的需求。

烏克蘭局勢：2022年2月22日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）訪美與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會晤後發表講話。（AP）

0125：據土耳其總統代表，其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴普京，澤連斯基欲意在土耳其首都安卡拉與之會晤。

0115：以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周六訪問俄羅斯與普京會晤。

0110：俄羅斯國防部表示，已經摧毀超過2,100個烏克蘭軍事設施。

0100：美東時間周六上午，澤連斯基在與美國國會議員們進行Zoom會議時，請求派遣更多戰機到烏克蘭協助其抵禦俄羅斯侵略。

美國聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）當日在Twitter發佈與澤連斯基進行Zoom會晤的截圖：

On zoom call now with President Zelensky of #Ukraine pic.twitter.com/xhgbpIwVD9 — Marco Rubio (@marcorubio) March 5, 2022

0055：基輔的網絡監管機構透露，自俄羅斯上個月入侵烏克蘭以來，烏克蘭網站一直受到俄羅斯黑客的不間斷攻擊。

0025：俄羅斯安全部門消息人士5日表示，烏克蘭民粹武裝分子正計劃殺害九名被關押在蘇梅市（Sumy，烏克蘭東北臨近俄羅斯）的伊拉克學生並嫁禍於俄羅斯。

0021：俄羅斯外交官在立陶宛首都維爾紐斯受到人身攻擊。俄羅斯駐德國大使館稱，有數百在德俄羅斯人向使館反饋稱受到威脅信息。

0020：衛星通訊社消息，第三輪俄烏談判可能會於7日舉行。

0015：德國將在沿海建造液化天然氣接收站，令液化天然氣的海上進口更易運輸，從而減少對俄羅斯天然氣的依賴。

Germany getting serious abt energy independence @KfW @RWE_AG & @Gasunie just signed a Memorandum of Understanding to build an LNG Terminal in Brunsbüttel 🇩🇪 It will be built with perspective to import green hydrogen @BMWK Robert Habeck welcomed the project https://t.co/btiI8Yop7m — Jörg Kukies (@joergkukies) March 5, 2022

0010：普京於當地時間3月5日表示，全無在俄羅斯落實戒嚴的理由和必要。

0005：烏克蘭代表團當地時間3月5日表示，俄烏第三輪談判將於最近1至2天舉行，他們正在評估包括人道主義走廊的執行情況在內的所有方面，以便調整俄烏談判的內容。

0000：據央視，當地時間5日，俄羅斯外交部向美國駐俄大使發出照會，抗議美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的挑釁言論。3日，格雷厄姆表示，應該有人在俄羅斯「暗殺」普京。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨即表示，格雷厄姆的言論不代表美國，美國不主張殺害一個領導人或促使政權更迭，這不是美國的政策。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日在烏克蘭首都基輔市郊，一群民眾在一座遭破壞的橋下，正準備離開基輔。（AP）

3月5日（香港時間）部份重要進展：

※北約舉行外長級會議，承諾對俄頒出更多制裁，拒絕對烏克蘭劃定「禁飛區」。

※俄異見人士納瓦利尼（Alexey Navalny，又譯納瓦爾尼）呼籲3月6日舉行反普京遊行。

※俄軍在烏克蘭南部持續推進，並繼4日拿下扎波羅熱核電廠之後，於5日對南烏克蘭（Yuzhnoukrainsk）核電廠挺進。

※因應歐美政府和企業對俄媒的輿論投放管控，俄羅斯封禁多間外媒和社交平台。

※因應俄羅斯簽署虛假信息管控法案，歐美諸多媒體中止在俄運營。

※俄烏相互指責對方傷及平民。

※美德等國政府反對禁止俄羅斯能源進口的態度，正面臨愈來愈大的本土政治及輿論壓力。

※芬蘭總統訪美期間表示，已準備好討論芬蘭加入北約的可能性。

※俄羅斯在境內對部分重要商品進行銷售限制，打擊囤積居奇、買空賣空、操縱物價等行為現象。

※巴西拒絕參與制裁俄羅斯；新加坡、日本、韓國近日先後發起金融制裁和出口管制等制裁措施。

※俄羅斯國防部5日表示，至今烏克蘭已有2037處軍事基礎設施遭摧毀，包括指揮所和通訊樞紐、防空導彈系統、雷達站等。普京同日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」

※俄羅斯外長拉夫羅夫表示，澤連斯基試圖挑起北約和俄羅斯之間的衝突。他另稱俄羅斯希望美國做出書面保證，對俄制裁不會損害美俄與伊朗的合作。

※俄羅斯開放人道走廊，但俄烏之後互相指控對方違規，疏散計劃押後。

※中國外長王毅與美國國務卿布林肯通話，表示「凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對」。王毅並鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

※被俄軍佔領的赫爾松市據稱斷水斷電，俄軍願提供人道援助，唯市民不願接受。



3月4日時局回顧：