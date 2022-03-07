烏克蘭局勢・持續更新｜普京：無意攻擊烏克蘭核電廠

俄烏戰事在3月7日踏入第12日，已導致300多人死亡、近800人受傷。聯合國稱在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次喊話西方向烏克蘭提供空軍和防空支持，唯北約不願被捲入與俄軍的直接衝突；

陸地方面，烏軍在北部地區暫能守住俄軍攻勢，在南部則愈發吃緊。



以普京（Vladimir Putin，又譯普丁）為首的俄羅斯政府中，俄羅斯國防部稱差不多所有可用於攻擊的烏克蘭飛機都已被摧毀。俄軍先後佔據核電廠等戰，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，馬里烏波爾勢將失守，此外俄方又預告會轟炸另一戰略港口城市敖德薩。



當地時間6日，馬里烏波爾（Mariupol）二度停火，設立人道走廊供難民離開。惟撤離行動最終停止，俄烏互相指責對方進行攻擊。對上一次這個城市打開人道走廊是在5日。



政治談判方面，俄烏雙方2月28日和3月3日已進行兩輪對談。兩國代表3月7日進行第三輪談判。



國際維度，除了土耳其總統埃爾多安，以色列亦加入斡旋的行列，外界觀望該國總理貝內特參與調解的表現。另一方面美國務卿布林肯稱美國正與歐洲盟國討論停止購買俄羅斯石油。然而可以預期的是，華府未必會得到什麼正面回應。



烏克蘭局勢：俄羅斯總統普京3月6日與法國總統馬克龍通電話。俄方確認會轟炸烏克蘭敖德薩港。圖為2022年2月20日，示威者在烏克蘭敖德薩的街道上舉起一面巨大的烏克蘭國旗遊行。（AP）

0019 普京6日在與法國總統馬克龍通話時稱，無意尋求攻擊烏克蘭的核電站。

0007 聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）7日在一份聲明中表示，自俄羅斯上個月開始入侵烏克蘭以來，已有360多名平民喪生。人權高專辦表示，到目前為止，已有1,123名平民受傷，其中364人死亡，759人受傷，同時承認實際數字可能「高得多」。

聯合國稱在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基6日要求美國政界人士幫助在烏克蘭上空建立禁飛區。俄羅斯總統普京表示，任何採取此類行動的國家都將被視為「軍事衝突的參與者」。

據談判代表稱，烏克蘭和俄羅斯將於當地時間7日舉行第三輪會談。

西方情報官員預計，俄羅斯將加大對包括首都基輔在內的主要人口中心的打擊速度和力度。 官員警告說，這種升級可能導致許多平民傷亡。

3月6日部份重要事件：



※以色列總理貝內特稱盡力斡旋俄烏衝突。

※歐洲理事會主席米歇爾：歐盟不打算出資向烏克蘭供應戰鬥機。

※烏克蘭談判代表團成員稱，北約在未來五至十年都不準備討論烏克蘭的加入。

※俄羅斯國防部：差不多所有可用於攻擊的烏克蘭飛機都已被摧毀。

※ 烏克蘭馬里烏波爾原定在6日上午10時至晚上9時（約香港時間6日下午4時至7日凌晨3時）第二度停火，供民眾撤離，但已失效。

※超過1100人在俄羅斯的反戰抗議活動中被拘留。

※紅十字會說馬里烏波爾的情況非常「可怕」。

※萬事達卡和VISA宣布暫停在俄羅斯的業務。

※烏克蘭外長告訴美國外長，他的國家需要戰鬥機和防空系統，並指北約拒絕在烏克蘭上空實施禁飛區是「軟弱的跡象」。

※國際貨幣基金組織警告說，如果衝突升級，烏克蘭戰爭對全球經濟的「嚴重」影響將「更具破壞性」。

