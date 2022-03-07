烏克蘭・持續更新｜俄烏第三輪談判今晚10時舉行　雙方代表已到

俄烏戰事在3月7日踏入第12日，已導致逾400名平民死亡。聯合國稱在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次喊話西方向烏克蘭提供空軍和防空支持，惟北約不願被捲入與俄軍的直接衝突；

陸地方面，烏軍在北部地區暫能守住俄軍攻勢，在南部則愈發吃緊。



以普京（Vladimir Putin，又譯普丁）為首的俄羅斯政府中，俄羅斯國防部稱差不多所有可用於攻擊的烏克蘭飛機都已被摧毀。俄軍先後佔據核電廠等戰，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，馬里烏波爾勢將失守，此外俄方又預告會轟炸另一戰略港口城市敖德薩。



當地時間6日，馬里烏波爾（Mariupol）二度停火，設立人道走廊供難民離開。惟撤離行動最終停止，俄烏互相指責對方進行攻擊。對上一次這個城市打開人道走廊是在5日。



政治談判方面，俄烏雙方2月28日和3月3日已進行兩輪對談。兩國代表料在香港時間3月7日傍晚舉行。



國際維度，除了土耳其總統埃爾多安，以色列亦加入斡旋的行列，外界觀望該國總理貝內特參與調解的表現。另一方面美國國務卿布林肯表示美國正與歐洲商討研究禁止進口俄羅斯石油。然而可以預期的是，華府未必會得到什麼正面回應。



2155 聯合國人權事務高級專員辦公室指，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有406名平民在烏克蘭死亡，包括27名兒童。

2151 俄羅斯稱，北約（NATO）和美國一直將烏克蘭視為對抗俄羅斯的據點。

2145 世界衛生組織對英媒說，截至3月7日，烏克蘭的醫療設施最少已遭到7次襲擊，另外有兩次疑似涉及醫療設施的襲擊。

2139 韓聯社稱，俄羅斯將韓國、美國、英國、澳洲、日本、歐盟成員國、加拿大、新西蘭、挪威、新加坡、台灣、烏克蘭列入「不友好國家和地區」名單。報道稱，預料俄羅斯將制裁名單上的國家和地區，包括實施外交限制。

2125 歐洲理事會主席米歇爾表示，歐盟領袖會在未來數天討論烏克蘭的入盟申請。

2124 白羅斯國家通訊社：烏克蘭代表團抵達白羅斯與俄羅斯舉行會談。

烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

2121 丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）6日宣布丹麥6月1日全民公投，為是否就歐盟的國防政策放棄選擇退出（opt-out）作出決定，並稱這是「歷史時刻需要做出歷史性決定」。

她發聲明稱：「普京對烏克蘭的毫無意義和野蠻的襲擊預示着歐洲的新時代」，稱這是「考驗我們所信仰的一切力量：我們的價值觀、民主、人權、和平與自由 。」

弗雷澤里克森敦促選民公投支持放棄，稱其為「基於價值觀的決定」，理由是它將可讓丹麥與其歐洲鄰國更緊密地合作。加入歐盟的「共同安全與防禦政策」（CSDP）將使丹麥加入歐盟的軍事演習，並在與歐盟合作發展和獲得軍事能力。

俄羅斯是能源大國，歐洲高度依賴俄羅斯出口的天然氣，弗雷澤里克森也指出，丹麥國會的主要政黨已同意「盡快」對擺脫依賴，但還未設定具體時間表。

2117 俄羅斯國防部官員在莫斯科與聯合國代表舉行會議，討論烏克蘭的人道主義情況。

2111 美國總統拜登、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、英國首相約翰遜將於香港時間晚上11時30分通視像電話。

2108 俄羅斯總統普京促請歐洲理事會主席米歇爾，說服烏克蘭尊重人道主義法。

2107 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱「我們需要準備好接收500萬人（難民）。我們知道，隨着2015至2016年的敘利亞危機，即歐洲的移民危機，我們說的是有150萬人；現在將會是更多。」博雷爾說。

2105 俄羅斯代表團計劃在與烏克蘭的談判中討論軍事、政治、人道主義議題。

2104 烏克蘭國家安全與國防委員會秘書6日在Facebook上發帖稱，俄羅斯正在增加資源「包圍」烏克蘭中部的第聶伯市。

他寫道：「俄羅斯佔領軍司令部正在將重點轉移到南方，試圖剝奪烏克蘭進入黑海和亞速海的通道，在他們看來，這將為經濟鎮壓烏克蘭抵抗運動創造條件，」

他稱「敵人不放棄奪取基輔的希望，並投入資源包圍第聶伯，」他續稱，俄羅斯的計劃是「包圍主要城市，讓烏克蘭武裝部隊放血，為平民製造人道主義災難的局面。」

This is Oleg Fedko, his wife Irina and daughter Sofia. They were fleeing Kherson, Ukraine. With them, their infant son Ivan, and Oleg's parents.



All six were shot and killed by Russian soldiers after putting their hands up and begging not to be shot with children.



Murdered.❤️🇺🇦 pic.twitter.com/okiXqbAm6n — James 🌊🇺🇲❤️🇺🇦🌻 (@funkeymonkey83) March 6, 2022

2050 烏克蘭南部尼古拉耶夫的官員說，烏克蘭軍隊已重奪當地的機場、控制當地的橋樑、以及開放道路。官員指民眾可安全離開尼古拉耶夫市和其他城鎮。

2044 俄羅斯聯邦獨聯體、海外僑民事務和國際人道主義合作署（Rossotrudnichestvo）在法國巴黎的辦公室遇襲後，俄羅斯駐法國大使館向法國外交部發外交照會。

2039 紅十字國際委員會稱，烏克蘭馬里烏波爾的難民試圖通過人道走廊逃離時被圍困，因他們前往的道路被埋下地雷。

2037 抖音國際版TikTok暫停俄羅斯直播和上載服務。它在Twitter發文稱：「鑑於俄羅斯新的『假新聞』法，我們別無選擇，只能暫停我們在俄羅斯的視頻直播和上傳服務，同時審查該法的安全影響，我們的應用內的消息服務不會受到影響。」

TikTok還說：「將繼續評估俄羅斯的情況，以確定何時可以全面恢復服務。」

TikTok發言人麥克奎德（Hilary McQuaide）稱俄羅斯的TikTok應用程式現在只支援「僅查看」模式，不會讓用家發發或查看新影片或直播。她說，用戶仍然可以看到較舊的影片。

2035 英國首相府：英國首相約翰遜、荷蘭首相呂特和加拿大總理杜魯多於香港時間10時50分舉行新聞發布會。

2034 歐盟委員會主席馮德萊恩3月7日與意大利總理德拉吉會面，討論對俄羅斯的制裁。馮德萊恩指，歐盟委員會與意大利期待對俄方實施新的制裁，並將確保制裁發揮最大效果。德拉吉呼籲歐盟國家迅速採取行動，對俄羅斯人民和實體實施制裁。

2033 國際法庭結束了烏克蘭對俄羅斯提起的訴訟審理，此前俄方沒有到達現場。國際法庭將「盡快」對烏克蘭對俄訴訟案做出裁決。

2032 霍士新聞：莫斯科允許俄羅斯人用盧布償還「敵對」國家的債務。

2031 頓涅茨克人民共和國人民警察發言人巴蘇林表示，烏克蘭民族主義分子再次阻止馬里烏波爾和沃爾諾瓦哈居民通過人道主義走廊離開。

2005 俄羅斯外交部稱，俄羅斯外長拉夫羅夫和烏克蘭外長庫列巴計劃在安塔利亞論壇（Antalya Forum）舉行期間（3月10日）會面，土耳其外長恰武什奧盧也會參與會談。

2002 俄羅斯克里姆林宮稱，俄羅斯將完成烏克蘭的去軍事化。

2000 據國際文傳電訊社：俄羅斯國防部表示，烏克蘭沒有遵守允許建立人道主義走廊的協議。

1953 台灣外長吳釗燮7日在新聞發布會上稱北京正在密切關注烏克蘭事件，以評估其對台戰略。

他說：「當我們觀察烏克蘭事件的演變……我們也在非常仔細地觀察北京可能對台灣採取的行動，」他稱：「危險在於，中國領導人認為西方對俄羅斯侵略的反應是軟弱的、不連貫的，以及沒有任何影響。 中國人可能會認為這是正面的一課，」

他稱：「我敢肯定，中國領導人（正在）也在觀察並試圖得出他們自己的結論。」

1947 俄羅斯國防部和聯合國代表在莫斯科就烏克蘭局勢舉行會議。

1923 印度總理莫迪：為盡快解決烏克蘭衝突，印度準備向俄羅斯提供任何可能的援助。

1921 烏克蘭總統顧問：與俄羅斯的新會談將於基輔時間下午4時（香港時間晚上10時）開始。

1913 據俄新社：俄羅斯代表團抵達俄烏會談地點。

1908 德國政府發言人：俄羅斯的石油供應不可能在一夜之間得到替代，有關制裁的決定由歐盟作出。

1856 俄羅斯政府已經批准了不友好國家和地區名單，包括美國、歐盟成員國、英國、烏克蘭、日本和其他一些國家。

1848 據白羅斯國家通訊社：俄羅斯和烏克蘭的會談在香港時間晚上8時開始。

1823 加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）：不久將宣布對俄實施更多制裁。

1821 歐盟委員會主席馮德萊恩：正在致力於進一步制裁俄羅斯。

1821 美國國務卿布林肯：北約不斷審查其防禦態勢，包括考慮更長期部署的問題。他稱將繼續擴大北約東側的存在。

1819 意大利總理德拉吉（Mario Draghi）：意大利將迅速減少對俄羅斯天然氣的依賴程度。

1819 烏克蘭總統澤連斯基：歐洲的未來正在由烏克蘭的抵抗力量決定，並呼籲西方領導人向他提供軍用飛機。他還敦促抵制俄羅斯的石油和出口。

1806 根據Flightradar網站顯示的資料，參加第三輪俄烏談判的俄羅斯代表團飛機已降落在白羅斯布列斯特（Brest）機場。

1754 烏克蘭稱俄軍已損失1.1萬士兵、46部戰機、 68部直升機、999部裝甲車，以及290部坦克車。

俄羅斯國防部：自俄軍開展特別軍事行動以來，俄軍累計摧毀烏克蘭軍事設施2396處目標。

1753 俄烏談判消息人士表示，俄羅斯與烏克蘭代表團已出發前往白羅斯布列斯特州（Brest），但受烏克蘭代表團行進路線的影響，談判時間可能會有所變化。他表示，俄方代表團成員沒有發生變化。

1744 設在荷蘭海牙的聯合國國際法院就烏克蘭訴俄羅斯案舉行聽證會。聯合國國際法院在一份公告中稱，聽證會定於當地時間7日上午10時舉行，將持續兩天。該案相關方代表將以親自與會或是通過視像連線的形式出席聽證會。

1738 第三輪俄烏會談將於白俄羅斯當地時間3月7日午後開始，亦即香港時間今日傍晚或之後。

1727 法國財長勒梅爾7稱法國與歐洲在對俄羅斯實施進一步制裁上仍有迴旋空間，並稱巴黎政麼正在對切斷俄天然氣作風險評估。

他告訴BFM電視台與RMC廣播電台稱：「是的，我們有迴旋空間。所有選項都放在檯面上。」

至於俄烏衝突會否可能引發第三次世界大戰，勒梅爾稱：「沒人能排除任何情況。」

1648 烏克蘭官方3月7日說，俄羅斯開闢人道走廊的提議「完全不道德」，因為莫斯科表明允許平民從烏克蘭城市逃離，前提是他們必須逃往白羅斯或俄羅斯。

總統發言人說，烏克蘭公民應該獲准離開家園到烏克蘭領地，並指責俄羅斯刻意破壞此前幾次撤離行動。

發言人說：「這是完全不道德的事。人們受難的情況被用於製造想看到的電視畫面。他們是烏克蘭公民，有權撤離到烏克蘭領地。」

1610 俄羅斯衛星通訊：由於俄羅斯石油受烏克蘭局勢影響可能無法出口，加拿大艾伯塔省能源部長薩維奇（Sonya Savage）和該省總理堅尼（Jason Kenny）提議向美國供應石油。

1606 波蘭政府發言人米勒（Piotr Muller）在總理府的發布會上就美國務卿布林肯（Antony Blinken）的表態作出澄清。穆勒稱目前波蘭並未決定向烏派遣戰機，「北約行動的尺度仍在討論中，關於該話題（向烏提供戰機）尚未作出任何結論」。

1519 俄衛網：俄羅斯財政部發佈消息稱，財政部成立分委會，負責發放有關允許居民與外國人進行交易以及進行外匯交易的許可證。

消息稱：「根據俄聯邦總統2022年2月28日簽署的第79號命令和2022年3月1日簽署的第81號命令以及俄聯邦政府2022年3月6日通過的第95號決議，成立俄聯邦政府外國投資監督委員會分委會，由財政部西盧阿諾夫領導。」

1507 俄羅斯外交部第三歐洲司司長季亞普金在接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，波蘭企圖佔有俄羅斯在華沙的財產是非法的，如果得到實施，莫斯科將做出充分回應。

1342 德國財政部長6日表示，針對俄羅斯入侵烏克蘭之舉，七大工業國集團（G7）的下一輪制裁目標將鎖定總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭）領導下致富的俄國寡頭。

1325 俄羅斯宣布在基輔、哈爾科夫、馬里烏波爾及蘇梅停火，容許民眾離開。

1319 塔斯社報道，俄羅斯重新開放烏克蘭各城市的人道主義通道。國際文傳電訊社亦報道，俄軍在莫斯科時間3月7日10時停火，於烏克蘭幾個城市開放人道主義走廊。

1312 俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯航天集團總經理指，俄方將在晚些時候決定是否延長國際太空站的運行期限。他指出，現時協議規定，國際太空站將運行至2024年，沒有俄羅斯的參與太空站必然癱瘓，因為已經超過服役期限。

1247 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）批評俄羅斯選舉走上暴力之路，並企圖推翻全球秩序。他認為中國應該在這個歷史轉折點，表演出尊重領土和主權完整的原則，譴責俄羅斯的侵略行為，並實施同樣制裁，形容中國對俄的影響力比任何國家都高得多。

1243 天空新聞（Sky News）引述烏克蘭官員指，俄軍增加在晚間轟炸當地中、北及南部城市。

1212 韓國外交部宣布，從莫斯科時間7日下午6時開始，提升對俄羅斯及白羅斯連接烏克蘭邊境的地區的旅遊警示至最高的第四級，禁止民眾前往當地，違者將面臨法律制裁。

1210 澤連斯基發表講話，批評俄羅斯轟炸民居和基建，以及攻擊手無寸鐵平民，他表示上天永遠不會饒恕這些行為，揚言莫斯科將會面臨審判日。

他指出俄羅斯曾承諾開放人道走廊，惟對方卻以平民開出一條「血路」。

1156 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布制裁100名俄羅斯人，措施包括禁止他們及其遊艇和私人飛機入境。

1142 美國表示有意禁止俄羅斯出口石油後，布蘭特原油（Brent Crude）在亞洲交易時段曾升至每桶139美元以上，創下自2008年以來高位，其後稍為回落至130美元以下水平。

1133 烏克蘭軍方指，俄軍開始增加資源，或準備進軍首都基輔。烏克蘭官員亦表示，俄軍嘗試奪取北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）及蘇梅（Sumy），但遭受嚴重損失，因此需要額外部署兵力和資源。

1127 日本外務省提升俄羅斯的旅遊警示至第三級，呼籲國民不要前往當地，並提醒在俄羅斯的日本公民考慮乘坐民航機離開，指當地可能在將來限制民眾出境。

1125 韓國政府準備暫停與俄羅斯央行的交易，首爾方面將與多個政府部門商討後公布細節。

1119 《紐約時報》指，美國向烏克蘭總統澤連斯基提供加密通訊設備，令他可以與拜登秘密通話。而位於美國及德國的美國網路司令部（US Cyber Command）則透過衛星影像及截取電子通訊，在一至兩小時內向烏克蘭軍方提供情報。

1108 俄新社報道，大約50名俄羅斯外交官及其家人已經乘坐飛機離開紐約，返回莫斯科。

1055 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去信民主黨議員，表示眾議院考慮立法，禁止進口俄羅斯石油，以進一步將俄羅斯從全球經濟中孤立。她指出，法案將包括廢除與俄羅斯及白羅斯的貿易關係，並阻止俄羅斯參與世界貿易組織，同時加強行政權力，向俄羅斯產品徵收關稅。

1026 英國國防部發布最新的情報報告，推測俄羅斯軍隊在周末僅取得「最小的地面進展」，稱「迄今為止，俄羅斯成功實現其計劃目標的可能性極低。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eiocXaCcoT



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MOPCAhea6i — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2022

1001 根據Flight Radar24的數據，美國東部時間晚上7時30分左右，一架載有被美國驅逐的俄羅斯外交官的飛機離開紐約甘迺迪國際機場前往莫斯科。

The flight carrying Russian government personnel expelled by the United States has just departed New York for Moscow. https://t.co/I2TMsV0nKp pic.twitter.com/vgMRvXCbnk — Flightradar24 (@flightradar24) March 7, 2022

0943 《華爾街日報》引述美國官員指，俄羅斯正在招募擅長城市戰鬥的敘利亞人在烏克蘭作戰，因為俄方正準備進行激烈的街頭戰鬥，以奪取烏克蘭主要城市。

0932 英國副首相藍韜文（Dominic Raab）接受英國天空新聞台（Sky News）訪問時表示，已經為烏克蘭培訓了大約2.2萬人的武裝力量。他估計兩國衝突可能持續數月甚至數年。

0912 英國內政大臣致函國際刑警組織，呼籲緊急排除俄羅斯。

0903 四大會計師事務所中，普華永道 （PwC）和畢馬威（KPMG）會計師事務所宣布將把俄羅斯企業從他們的廣泛網絡中剔除。

0851 烏克蘭一名談判代表向霍士新聞（Fox News）指，在與俄羅斯的談判中，烏方不願在領土完整上妥協，但對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。

0848 美國國務卿布林肯3月6日表示，美國正與歐洲商討研究禁止進口俄羅斯石油，同時確保市場上仍有足夠石油供應的可能性。

0845 烏克蘭面臨食品短缺，政府3月6日宣布，已暫停部分食品出口包括肉類、黑麥、燕麥、蕎麥、糖、小米和鹽。小麥、玉米、家禽、雞蛋和油則只有在經濟部允許的情況下才可出口。

0842 烏克蘭總統顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，俄軍3月6日晚上加強對該國中部、北部和南部城市的連夜砲擊。烏克蘭東北部第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）仍在努力抵禦俄羅斯的襲擊，而北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）所有地區都受到導彈襲擊。

0839 據俄羅斯官方媒體報道，俄羅斯已指示所有國有網站和服務在3月11日之前切換到俄羅斯域名系統，指由於有必要保護資源免受網絡攻擊，以及可能要與外部斷開連接。

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet



No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

0835 國際原子能機構3月6日稱，俄軍收緊對扎波羅熱核電廠的管制，目前核電廠任何行動均需先獲得俄軍指揮官批准。

0832 烏克蘭3月7日將要求聯合國最高法院頒布一項緊急裁決，要求俄羅斯停止入侵，稱莫斯科襲擊的理由是基於對種族滅絕法的錯誤解釋 。

0830 英國首相約翰遜辦公室表示，英國將通過世界銀行向烏克蘭提供1億美元援助。

0825 烏克蘭伊爾平（Irpin）市長表示，該市在一次疏散行動中，有8名平民喪生。伊爾平位於首都基輔以西，3月6日遭到強烈砲擊。

Irpin's mayor Oleksandr Markushyn said he saw 4 people die today: 2 adults and 2 children, who were trying to evacuate. He said in total 8 died. He says part of the city is under Russian control but 'Irpin has not surrendered, Irpin is fighting' pic.twitter.com/5qvxBpn99b — Isobel Koshiw (@IKoshiw) March 6, 2022

0819 美國一名高級國防官員3月6日表示，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯共發射600枚導彈，並將其約95%的集結戰鬥力投放烏克蘭境內。

0815 法國總統馬克龍和俄羅斯總統普京3月6日通電話，討論烏克蘭核電站的安全問題。馬克龍對確保核電站的安全表示擔憂，普京回應指這是在一個破壞組織的參與下，烏克蘭激進份子於扎波羅熱核電站地區進行的挑釁。

0756 石油公司蜆殼發聲明，承認上周曾購入俄羅斯原油。蜆殼指其他來源地的原油未及時運到，為維持歐洲燃油供應，只好購買俄羅斯原油，並形容是艱辛決定。蜆殼又指會捐出收益援助烏克蘭。

0720 烏克蘭總統澤連斯基較早前在社交媒體發布消息，表示與英國首相約翰遜通電話，雙方討論進一步加強對俄制裁等問題。

0710 中國字節跳動旗下影片分享程式抖音海外版TikTok，宣布暫停在俄羅斯的串流直播及上載新內容，以免觸犯俄羅斯打擊假新聞的新法例。 TikTok表示，正在評估俄羅斯新法例的影響，且要視乎當地不斷變化的情況，才可確定何時恢復服務。

0705 美國運通（American Express）宣布，因應俄羅斯持續向烏克蘭施襲，決定暫停在俄羅斯和白羅斯的業務。於全球各地發行的美國運通信用卡不能在俄羅斯使用，而俄羅斯發行的美國運通信用卡亦不能在境外使用。

0650 Netflix周日（6日）發聲明，鑑於俄羅斯情況，決定暫停當地服務。

0500聯合國人權事務高級專員辦事處更新烏克蘭平民傷亡數字，俄羅斯發動武裝襲擊至今最少做成364死，759人傷，死者包括廿多名兒童。有記錄的平民傷亡大多數是由大範圍的爆炸性武器造成，包括重砲和多管火箭系統的砲擊，以及導彈和空襲，而實際死傷數字可能更高。

0223 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將（Igor Konashenkov）表示，俄軍3月6日使用高精度武器打擊烏克蘭文尼察軍用機場，已經成功使其癱瘓。又指若鄰國提供機場作為烏軍機攻擊俄軍的基地，或將被視為介入武裝衝突。

0125 頓涅茨克人民共和國人民警察經Telegram發布消息，亞速營（Azov Battalion，烏克蘭語：Азов）亞裝份子子轟炸試圖由馬里烏波里市沿人道主義走廊疏散的居民隊伍，據初步消息顯示，導致兩人死亡，四人受傷。

0055 美國駐聯合國特使格林菲爾德表示，美國不反對波蘭向烏克蘭轉交蘇聯生產的軍用飛機。「我們和其他北約盟國一樣，正與波蘭政府就此問題磋商，我們沒有以任何方式反對波蘭政府向烏克蘭提供這些飛機。」她又指美國正考慮在這情況下，如何對向烏克蘭移交飛機的波蘭作出補償。

烏克蘭局勢：俄羅斯總統普京3月6日與法國總統馬克龍通電話。俄方確認會轟炸烏克蘭敖德薩港。圖為2022年2月20日，示威者在烏克蘭敖德薩的街道上舉起一面巨大的烏克蘭國旗遊行。（AP）

0019 普京6日在與法國總統馬克龍通話時稱，無意尋求攻擊烏克蘭的核電站。

0007 聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）7日在一份聲明中表示，自俄羅斯上個月開始入侵烏克蘭以來，已有360多名平民喪生。人權高專辦表示，到目前為止，已有1,123名平民受傷，其中364人死亡，759人受傷，同時承認實際數字可能「高得多」。

聯合國稱在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基6日要求美國政界人士幫助在烏克蘭上空建立禁飛區。俄羅斯總統普京表示，任何採取此類行動的國家都將被視為「軍事衝突的參與者」。

據談判代表稱，烏克蘭和俄羅斯將於當地時間7日舉行第三輪會談。

西方情報官員預計，俄羅斯將加大對包括首都基輔在內的主要人口中心的打擊速度和力度。 官員警告說，這種升級可能導致許多平民傷亡。

3月6日部份重要事件：



※以色列總理貝內特稱盡力斡旋俄烏衝突。

※歐洲理事會主席米歇爾：歐盟不打算出資向烏克蘭供應戰鬥機。

※烏克蘭談判代表團成員稱，北約在未來五至十年都不準備討論烏克蘭的加入。

※俄羅斯國防部：差不多所有可用於攻擊的烏克蘭飛機都已被摧毀。

※ 烏克蘭馬里烏波爾原定在6日上午10時至晚上9時（約香港時間6日下午4時至7日凌晨3時）第二度停火，供民眾撤離，但已失效。

※超過1100人在俄羅斯的反戰抗議活動中被拘留。

※紅十字會說馬里烏波爾的情況非常「可怕」。

※萬事達卡和VISA宣布暫停在俄羅斯的業務。

※烏克蘭外長告訴美國外長，他的國家需要戰鬥機和防空系統，並指北約拒絕在烏克蘭上空實施禁飛區是「軟弱的跡象」。

※國際貨幣基金組織警告說，如果衝突升級，烏克蘭戰爭對全球經濟的「嚴重」影響將「更具破壞性」。

