烏克蘭・持續更新｜俄烏同意開放人道走廊　難民人數突破二百萬

俄烏戰事在3月8日踏入第13日，聯合國人權事務高級專員辦公室稱，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭已有406人死亡、801人受傷。聯合國稱，已有逾150萬人逃出烏克蘭。歐盟稱預期有500萬難民抵歐。



以普京（Vladimir Putin，又譯普丁）為首的俄羅斯政府稱已將完成對烏克蘭的「去軍事化」行動，只要烏克蘭滿足他們的條件，軍事行動可隨時停止。



當地時間7日，烏克蘭4個城市實行停火，設立人道走廊供難民離開。這是在5日及6日之後，人道走廊再度打開，不過俄烏雙方繼續指控對方攻擊通道，以及烏克蘭稱那些通道多通往俄羅斯及白羅斯。烏克蘭對此表示拒絕。



政治談判方面，俄烏雙方2月28日和3月3日已進行兩輪對談。兩國代表談判在7日晚上再度聚首。



國際維度，歐盟、法國等稱尋求進一步制裁，另一方面，中印繼續斡旋。印度總理莫迪建議普京直接與烏克蘭總統澤連斯基談判。中國外交部長王毅則稱，中方願在有需要時開展必要斡旋。有關美國呼籲歐洲研禁進口俄羅斯石油一事，多國反應不一，以德國為例，德方對此持保留態度。發言人稱鑑於該國使用的石油中約有三分之一來自俄羅斯，「要在一夜之間取代它並不容易。」



戰事方面，根據烏克蘭官員和社交媒體內容，7日較早時，雙方在基輔北部到西部廣大地區激戰。俄羅斯軍隊似乎已在幾個地區發動攻勢，向烏克蘭首都推進。南方攻勢持續，俄軍7日早上繼續向戰略港口城市尼古拉耶夫發起進攻。此外俄羅斯已確認將轟炸南部港口城市敖德薩。



烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

1747 聯合國難民事務高級專員格蘭迪指，烏克蘭至今有200萬人逃離家園。

1739 俄羅斯外交部表示，美俄應像冷戰時代一樣，重回和平共存的原則。

1732 日本JCB信用卡宣布跟隨VISA和Mastercard決定，暫停在俄羅斯的核心業務，當中包括在俄羅斯發行的JCB卡不可以在國外使用，而外國的JCB卡亦無法在俄羅斯交易。

1707 烏克蘭外交部呼籲俄羅斯遵守停火協議，讓滯留在蘇梅的民眾，包括外國留學生可以安全離開，以及運送人道物資的工作不受影響。

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022

1658 烏克蘭政府指至今有超過1.2萬名俄軍陣亡，不過莫斯科方面自2日公布498名士兵戰死後，就再沒有披露傷亡情況。

1634 英國國防大臣華禮仕重申不支持在烏克蘭設立禁飛區，指此舉將導致烏克蘭飛機無法離開當地，而且俄羅斯導彈亦不受禁令影響。他認為各國可以向烏克蘭提供防空武器，是阻止俄羅斯的另一途徑。

1628 聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）警告，如果烏克蘭局勢持續惡化，當地缺乏資源和脈絡的民眾將被迫流離失所，引起的第二波難民潮將導致歐洲國家面對更複雜情況，歐洲甚至全球將需要更加團結應對。

1558 英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）表示，支持波蘭向烏克蘭提供戰機的決定，但同時可能令華沙方面直接與俄羅斯及白羅斯交鋒。他同時稱國防部會協助內政部加快審批烏克蘭難民資格的時間，形容政府可以為烏克蘭民眾做得更多。

華禮仕又認為，國際社會團結應對普京，形容對方是強弩之末，稱他應該要理解到自己導致俄羅斯民眾遭受經濟困境的情況。

1546 俄新社引述俄國防部報道，俄軍已經在基輔、蘇梅、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）暫時停火，騰出人道走廊。

1535 波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）指，俄羅斯入侵烏克蘭以來，至今有大約120萬名烏克蘭人到波蘭避難，當中在7日已經有14.15萬人入境。

1520 俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭副總理維列修克（Iryna Vereshchuk）表示烏俄兩國同意在格林威治時間早上7時（香港時間下午3時）開始，在蘇梅（Sumy）—波爾塔瓦（Poltava）之間的人道走廊遵守停火協議。

1513 英國國防部公布最新情報報告，指俄羅斯或加強聲稱烏克蘭發展核武或生化武器的言論，作為出兵烏克蘭的理據。

1507 美國駐烏克蘭大使館表示，當地局勢持續難以預料，並提醒當地公民不要前往白羅斯或俄羅斯避難，警告他們可能成為俄羅斯安全官員的騷擾對象，而且駐俄使館可以提供的協助有限。

1504 烏克蘭官員指，北部城市蘇梅（Sumy）有最少9人死於空襲，當中包括小童。

1500 國際足協（FIFA）接納烏克蘭足總的要求，將原定在3月24日作客蘇格蘭的世界盃附加賽改期，預計延至6月才舉行。勝方將與奧地利或威爾斯爭奪出線卡塔爾世界盃的一個席位。

1448 日本政府表示，已決定修改規定自衛隊裝備出口規則的「防衛裝備轉移三原則」運用指針，作為支援烏克蘭的措施，提供防彈衣等自衛隊裝備。

1429 位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）就烏克蘭戰事召開聆訊，俄羅斯沒有派代表出席。

1411 莫斯科駐國際原子能機構（IAEA）的特使表示，俄羅斯支持國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）所提議與烏克蘭舉行三邊會談的構想，但不贊成在切爾諾貝爾（Chernobyl）舉行。

1354 烏克蘭軍方指俄軍的進攻速度明顯放緩，並將焦點放於心理戰，企圖在佔領地區影響當地民眾。基輔方面亦稱俄軍士氣低落，不少士兵搶掠和違反國際人道主義法。

1350 共同社報道，日本執政自民黨國防小組等聯席會議上透露，政府已決定修改規定自衛隊裝備出口規則的「防衛裝備轉移三原則」方針，為烏克蘭提供防彈衣等自衛隊裝備鋪路。預計可以在當天完成修改程序，並即時將物資運上自衛隊飛機送往烏克蘭。

1327 聯合國主管人道主義事務副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）在討論烏克蘭局勢的緊急會議上呼籲，各方應確保烏克蘭民眾安全離開交戰區，並容許他們自由選擇逃離的地點，同時保障當地平民、房屋及基建不受影響。

1322 英媒報道，德國將在11日舉行七國集團農業部長視像會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭對全球糧食供應的影響。

1303 普京發表國際婦女節講話，指俄羅斯的預備軍人不會派到前線，並形容俄羅斯的婦女忠誠、可靠和支持，令世界變得更美好。

1252 日產汽車以物流問題為由，準備暫停俄羅斯的生產線。該公司在聖彼得堡的廠房在2021年生產4.5萬架汽車，不過公司強調員工的安全為優先考慮。

1224 IBM宣布暫停在俄羅斯的所有業務。微軟較早前已經停止在俄羅斯推出新產品及服務，蘋果亦暫停發售一切產品和限制Apple Pay等服務。

1205 俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）警告，莫斯科可能關閉北溪1號（Nord Stream 1）天然氣道，以報復歐洲多國的對俄制裁。他早前曾稱，如果歐美禁止俄羅斯石油出口，油價可能急升一倍至每桶300美元。

1157 澳洲能源公司VIVA宣布停止採購俄羅斯原油，指公司對目前烏克蘭局勢感到震驚。

1142 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，當地至今已經有超過20萬名難民湧入，他們在運動場、學校、醫院及教堂內暫時棲身。他指市內亟需多個設有煮食設備的大型帳篷，令他們可能準備食物。

1136 烏克蘭軍方指，俄軍在這場戰役損失大量人力物力，導致他們士氣低落，並放棄部分地方。

1107 烏克蘭能源部表示，目前全國有超過74.2萬人缺乏電力供應，當中東部頓涅茨克地區的情況尤其嚴峻，超過23.3萬人完全斷電。另全國有逾23.8萬烏克蘭人沒有汽油供應。而在港口城市馬里烏波爾，則出現食物和食水短缺。

1055 俄羅斯衛星通訊社報道，澳洲外交部指將對俄羅斯實施制裁，對象包括俄羅斯武裝部隊和軍事將領。

1046 世界銀行批出7.23億美元的緊急融資，協助烏克蘭政府支付公共部門的工資、福利和退休金。

1023 網民在社交媒體上批評麥當勞和可口可樂未有就俄羅斯襲擊烏克蘭事件發聲，並繼續在俄羅斯開展業務。現時Twitter上的熱門標籤是#BoycottMcDonalds及#BoycottCocaCola。

1015 日本外務省公布對俄羅斯和白羅斯的第三輪制裁細節。日方將對另外20名俄羅斯人和12名白羅斯公民，以及另外2個俄羅斯和12個白羅斯組織實施制裁。

1004 美國國務院表示，俄羅斯駐英國大使館的推文是「徹頭徹尾的謊言」。該使館3月7日發布推文，引述俄羅斯外長拉夫羅夫指，「俄羅斯的軍事行動旨在阻止任何可能在烏克蘭領土上發生，或是可能從那裏展開的戰爭。」

This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S — Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022

0945 美國國務卿布林肯3月7日與烏克蘭外長庫列巴通電話，指會繼續向烏克蘭人民和政府提供支持，並譴責俄羅斯襲擊烏克蘭城市，令平民死亡人數不斷增加。

0942 負責能源事務的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）3月7日晚發表電視講話時稱，俄羅斯有權「對照」所遭受的經濟制裁採取行動，威脅稱要切斷通過北溪一號（Nord Stream 1）管道向歐洲供應的天然氣。

0941 歐盟委員會正在草擬能源策略，冀減少對俄供氣依賴，目標是在1年內降低80%。

0934 烏克蘭國防部情報局稱，俄軍一名高級指揮官在哈爾科夫附近的戰鬥中死亡，並指相信這人就是俄羅斯第41集團軍第一副司令格拉西莫夫少將（Maj Gen Vitaly Gerasimov）。

⚡️Ukraine’s Defense Ministry reports that Russian Major-General Vitaly Gerasimov was killed in action near Kharkiv.



The report also says other high-rank Russian officers were hit. If true, moral among Russian officers is about to plummet. — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 7, 2022

0922 日本政府外務省宣布，基於俄羅斯持續入侵烏克蘭的安全原因，暫時關閉設在烏克蘭西部利維夫（Lviv）的臨時辦公室，所有在烏克蘭的日本外交人員全部撤離至鄰國波蘭。

0913 烏克蘭總統澤連斯基發布最新視像講話，稱他將繼續留在基輔的辦公室，並再次指責俄羅斯襲擊逃亡的平民。另外，他3月8日將以視像方式向英國國會議員發表講話，預計將請求北約提供更多武器和在烏克蘭上空建立禁飛區。

Day 12 of Russia’s full-on invasion of Ukraine. Where’s President Zelensky?



“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”



The comic turned president has truly become a wartime leader. pic.twitter.com/dKbzYWwpbo — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2022

0905 根據原子能機構發布的最新消息，哈爾科夫一個新核研究設施遭到砲擊損壞。受損設施附近未有發現任何輻射量增加。

0848 聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，自俄烏戰事爆發以來，已有超過1200名平民傷亡，其中包括至少406人死亡和801人受傷。

0842 再多兩家美國公司縮減在俄羅斯的業務。科企IBM將停止在俄羅斯銷售技術，且不會與俄羅斯軍事組織開展業務。消費品跨國公司寶潔（P&G）也宣布，將結束在俄羅斯的所有新資本投資，以及所有媒體、廣告和推廣活動。

0834 烏克蘭外長庫列巴指，計劃於3月10日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。他表示，若拉夫羅夫準備好進行嚴肅的實質性對話，那麼他也會準備好。庫列巴說他會與任何人交談，以便建立和平。

0825 俄媒引述俄羅斯人道主義應急協調總部稱，俄方提議從莫斯科時間上午10時起實施新的停火，準備開放基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫和馬里烏波爾等5個城市的人道走廊。 烏克蘭則尚未正式同意停火提議。

0819 王毅3月7日應約與匈牙利外長西雅爾多通電話。王毅表示，中方對當前烏克蘭局勢感到遺憾。希望歐方秉持戰略自主精神，在解決目前的烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上發揮更積極主動作用。他又說，中國政府當前一項最重要任務就是全力保障在烏中國公民的安全。

西雅爾多表示，匈方感謝中方為歐洲實現和平、避免烏克蘭局勢進一步升級所作的努力。匈方願為在烏中國公民撤離並回到祖國提供幫助，期望進一步提升匈中互利合作水平。

0815 中國國務委員兼外長王毅3月7日應約與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話。王毅表示，中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜。制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大。當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏發生人道主義危機的六點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏人道狀況進一步惡化。

王毅說，中方鼓勵俄烏雙方舉行和談。中方一開始就主張對話，希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。

博雷利表示現在最要緊的是停火，避免再發生大量人員傷亡。歐方支持通過談判解決問題。中國是一個愛好和平的大國，冀中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。

0800 法國總統馬克龍表示，若俄羅斯停止對歐洲供應天然氣，歐洲下個冬季將陷入困境。「（能源）漲價短期內與戰爭和市場上的一些投機行為有關。但如果俄羅斯決定就能源採取反制裁，明年將會更困難。」馬克龍指法國對俄羅斯天然氣的依賴不大，但如果俄羅斯決定切斷對歐洲供氣，意大利、德國等非常依賴俄羅斯天然氣的國家將會面臨困境。

0730 俄羅斯總統普京表示，服兵役士兵沒有也不會參加在烏克蘭的特別軍事行動，也不會從預備役中額外徵召預備役軍人，預定的任務僅由職業軍人解決。

0700俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基表示，俄方希望雙方能簽署至少一項協議，但烏方表示將把談判文件都帶回去研究，未於現場簽署任何文件。

0600 俄羅斯與烏克蘭雙方同意舉行下一次談判，預料第四輪談判將短期內於白羅斯境內舉行。

0500 土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京通電話，提出可以在雙邊貿易中使用盧布結算。

0430 俄羅斯代表在結束談判後表示談判並不容易，期望下次可邁出一步。

0400 匈牙利財政部長表示，匈牙利不支持在能源領域的反俄制裁，因為這是對本國貨幣和匈牙利人的最大威脅。

0330 烏克蘭代表團有成員指，將繼續與俄羅斯進行停火磋商，現時未有實質結果。烏克蘭總統辦公室顧問表示，俄烏第三輪會談，未取得改善局勢成果。

0210 俄羅斯駐白羅斯大使館表示，俄羅斯和烏克蘭的談判已經結束。大使館在聲明中指談判持續近3小時。 烏克蘭代表團成員在談判後表示，在改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

0030 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方向烏克蘭派遣僱傭兵和飛機將引發災難性發展，「向躲在平民背後的烏克蘭武裝分子提供武器只會使形勢加劇，並引發全球性崩潰。」

0000 俄烏第三輪談判仍在進行中。

3月7日重要事件：

※烏克蘭和俄羅斯代表團舉行第三輪會談。

※臨時停火進行，計劃讓烏克蘭人從幾個城市撤離，人道走廊主要通往俄羅斯和白羅斯。基輔以「不道德」為由拒絕這提議。

※在烏東南部港口城市馬里烏波爾打開人道走廊的嘗試，分別在5日及6日失效。

※俄羅斯外長拉夫羅夫10日在土耳其會見烏克蘭外長庫列巴。

※聯合國警告稱，俄羅斯侵烏引發二戰以來歐洲增長得最快的難民危機。

