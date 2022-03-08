烏克蘭・持續更新｜俄烏第三輪談判結束　烏方︰未有實質結果

俄烏戰事在3月8日踏入第13日，聯合國人權事務高級專員辦公室稱，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭已有364人死亡、759人受傷。聯合國稱，已有逾150萬人逃出烏克蘭。歐盟稱預期有500萬難民抵歐。



以普京（Vladimir Putin，又譯普丁）為首的俄羅斯政府稱已將完成對烏克蘭的「去軍事化」行動，只要烏克蘭滿足他們的條件，軍事行動可隨時停止。



當地時間7日，烏克蘭4個城市實行停火，設立人道走廊供難民離開。這是在5日及6日之後，人道走廊再度打開，不過俄烏雙方繼續指控對方攻擊通道，以及烏克蘭稱那些通道多通往俄羅斯及白羅斯。烏克蘭對此表示拒絕。



政治談判方面，俄烏雙方2月28日和3月3日已進行兩輪對談。兩國代表談判在7日晚上再度聚首。



國際維度，歐盟、法國等稱尋求進一步制裁，另一方面，中印繼續斡旋。印度總理莫迪建議普京直接與烏克蘭總統澤連斯基談判。中國外交部長王毅則稱，中方願在有需要時開展必要斡旋。有關美國呼籲歐洲研禁進口俄羅斯石油一事，多國反應不一，以德國為例，德方對此持保留態度。發言人稱鑑於該國使用的石油中約有三分之一來自俄羅斯，「要在一夜之間取代它並不容易。」



戰事方面，根據烏克蘭官員和社交媒體內容，7日較早時，雙方在基輔北部到西部廣大地區激戰。俄羅斯軍隊似乎已在幾個地區發動攻勢，向烏克蘭首都推進。南方攻勢持續，俄軍7日早上繼續向戰略港口城市尼古拉耶夫發起進攻。此外俄羅斯已確認將轟炸南部港口城市敖德薩。



烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

3月7日重要事件：

※烏克蘭和俄羅斯代表團舉行第三輪會談。

※臨時停火進行，計劃讓烏克蘭人從幾個城市撤離，人道走廊主要通往俄羅斯和白羅斯。基輔以「不道德」為由拒絕這提議。

※在烏東南部港口城市馬里烏波爾打開人道走廊的嘗試，分別在5日及6日失效。

※俄羅斯外長拉夫羅夫10日在土耳其會見烏克蘭外長庫列巴。

※聯合國警告稱，俄羅斯侵烏引發二戰以來歐洲增長得最快的難民危機。



0430 俄羅斯代表在結束談判後表示談判並不容易，不能說現時有正面發展，期望下次可邁出一步。

0330 烏克蘭代表團有成員指，將繼續與俄羅斯進行停火磋商，現時未有實質結果。烏克蘭總統辦公室顧問表示，俄烏第三輪會談，未取得改善局勢成果。

0210 俄羅斯駐白羅斯大使館表示，俄羅斯和烏克蘭的談判已經結束。大使館在聲明中指談判持續近3小時。 烏克蘭代表團成員在談判後表示，在改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

0030 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方向烏克蘭派遣僱傭兵和飛機將引發災難性發展，「向躲在平民背後的烏克蘭武裝分子提供武器只會使形勢加劇，並引發全球性崩潰。」

0000 俄烏第三輪談判仍在進行中。