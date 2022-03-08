新冠肺炎｜牛津大學研究：新冠病毒或能令腦部萎縮及破壞腦組織

英國牛津大學（University of Oxford）研究團隊3月7日發布的研究報告稱，人類感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，腦部內與嗅覺及心智能力有關的區域，可能會出現萎縮和受損的情況。



研究團隊以785名年齡介乎51至81歲的人士作研究對象，他們在新冠肺炎疫情前以及疫情期間也曾接受腦部掃描，當中逾一半人在接受第二次掃描前曾感染新冠病毒。

團隊分析這些人的腦部掃描圖像後，發現曾感染新冠病毒的研究對象，整體大腦萎縮程度較大，腦灰質萎縮程度也較大，尤其是在與嗅覺有關的區域。與沒感染過新冠病毒的人相比，曾感染新冠病毒的人失去的腦部海馬旁迴（Parahippocampal gyrus）範圍多1.8%，它是與嗅覺有關的關鍵區域。曾感染新冠病毒的人失去的小腦（Cerebellum）範圍也多0.8%。這些腦部區域的訊號處理受干擾，可能會導致包括喪失嗅覺在內的症狀。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月24日，英國英格蘭醫護人員在新冠疫苗接種培訓中心接受培訓。（AP）

研究顯示，曾感染新冠病毒的人在心智技能測試中的得分通常比沒感染過新冠病毒的人低。小腦一些部份與心智能力有關，曾染疫的研究對象在心智技能測試中得分較低，或與小腦組織的損失較大有關。

研究報告指，腦部萎縮及腦組織受損的情況，在較年長人士以及新冠肺炎病情嚴重至須住院的人身上較明顯，但病情較輕微以及無症狀人士也明顯出現這情況。

團隊已在英國科學期刊《自然》（Nature）中發表研究報告。