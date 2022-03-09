烏克蘭・持續更新｜基輔等地實施人道停火　烏俄外長10日會面

俄烏戰事在3月9日踏入第14日。據聯合國，目前已有至少474位平民死亡、861人受傷，逾200萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

俄烏之間已進行三輪談判，相互傳遞立場以外，僅就設立安全撤離通道達成共識。惟獨過去數日以來，多市的人道走廊開而又關，俄烏相互指責對方違令開火傷及平民，最終亦僅有少量平民順利撤離。



戰事方面，俄軍在南部黑海沿線取得進展，在北面對主要城市進行圍攻，東線頓巴斯地區則激烈而膠著。烏克蘭在據城防守的同時，亦藉社交平台和歐美媒體在全球範圍內發起輿論攻勢，借力歐美國民向其政府施壓，為烏克蘭迎來政治支持。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；制裁俄羅斯能源與否，成為各界焦點；歐美及北約在持續拒絕直接參與的同時，持續向烏提供軍械支持；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度亦愈發受到重視。



烏克蘭局勢：2022年3月8日，一批婦孺從烏克蘭抵達鄰國波蘭邊境城鎮梅迪卡（Medyka）。聯合國估計，俄羅斯入侵烏克蘭以來，當地至今已經有200萬名難民到波蘭等國家避難。（AP）

3月9日：

1516 美國參議院民主、共和兩黨領袖就向烏克蘭及歐洲盟友撥款136億美元的援助達成協議。

1454 俄羅斯國防部聲稱取得秘密文件，指烏克蘭計劃進攻由莫斯科支持的東部頓巴斯（Donbass）地區。

1448 烏克蘭軍方幕僚長表示，俄軍的進攻速度放緩後，烏克蘭在東、北及南部多個主要城市建立防禦工事，同時指俄軍在北部切爾尼戈夫（Chernihiv、又譯車尼哥夫）的住宅及農地放置軍事設備，而南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）則有俄軍士兵穿上平民服裝迫近當地。

1439 俄羅斯正減少在外匯儲備使用美元，並將重心投放於非西方資本市場，以降低國際社會制裁的影響。

1425 英國國防部公布最新情報，指烏克蘭部隊在基輔以北成功擊落俄軍戰機，令俄軍無法取得重要突破。

1402 英國外交大臣卓慧思宣布新制裁措施，禁止俄羅斯飛機經過或在英國降落，違者將面臨刑事責任，同時將賦予權力，扣押在英國的俄羅斯飛機。

1344 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯外長拉夫羅夫計劃在參加安塔利亞外交論壇（Antalya Forum）期間，與烏克蘭外長進行接觸。

1340 亞馬遜（Amazon）官網3月8日發表聲明，宣布其雲端平台亞馬遜網絡服務（AWS）停止接收俄羅斯和白羅斯的新客戶。

1325 烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）市長表示，3月8日早些時候開放的人道走廊，會在3月9日繼續開放。根據烏克蘭政府，估計迄今已有大約5,000人分兩個疏散階段撒離蘇梅。

1311 俄羅斯再宣布在當地時間10時開始於基輔、蘇梅、切爾尼戈夫（Chernihiv、又譯車尼哥夫）、哈爾科夫（Kharkiv）及馬里烏波爾（Mariupol）實施人道停火。

1304 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，設於切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠內的安全監測裝置已經失去聯絡，同時憂慮廠內210名員工及守衛的健康狀況。另外當局亦調查烏克蘭境內其他核電廠的安全監測裝置情況。

1256 美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪波蘭和羅馬尼亞期間，將會在華沙與加拿大總理杜魯多舉行會談，以及與當地的烏克蘭難民會面。

1234 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問，指北約成員國協助烏克蘭維持自衛權，符合聯合國憲章。他警告俄羅斯攻擊北約對烏克蘭的補給線，將會導致局勢升溫，重申攻擊任何一個北約國家將啟動第五條款，即等於全部30個成員國受襲，北約可以採取自衛措施。

斯托爾滕貝格認為普京非常清楚這一點，北約亦就關於捍衛所有成員國領土的決心移除任何誤判或誤解的空間。

1225 美國國務院高級顧問霍赫施泰因（Amos Hochstein）8日在一個能源會議上表示，烏克蘭危機反映西方國家應加快推動潔淨能源，避免在石油及天然氣供應上依賴俄羅斯及敵對國家。

1220 俄羅斯衛星通訊社引述美國國防部報道，華府將兩套位於波蘭的愛國者防空導彈系統轉移陣地。

1218 英國廣播公司（BBC）報道，基輔及鄰近地區在當地時間9日早上6時多傳出多次爆炸聲，市內防空警報亦再次響起。

1202 肯德基（KFC）母公司Yum Brands宣布暫停在俄羅斯的投資，並停止當地70間由KFC擁有的餐廳運作，以及就全國的必勝客（Pizza Hut）餐廳停業接近達成協議。

該公司指俄羅斯有最少1000間KFC和50間Pizza Hut分店，當中大部分店舖都是獨立特許經營店。

1153 英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）9日較後時間訪問華盛頓，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及國會議員會面，指英美及盟友需要繼續保持團結一致和付出更多努力，確保普京不會在烏克蘭戰事成功。她形容，烏克蘭危機對自由民主世界的警醒。

1131 烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）訪問防衛省，向防相岸信夫感謝提供避彈衣等自衛隊裝備，他表示全世界需要一致應對俄羅斯的侵略，並希望日本可以進一步增加援助。

1109 烏克蘭總統府表示，東北部城市蘇梅（Sumy）在8日有5000名民眾及1000架車輛撤離。

1102 美國中情局局長伯恩斯（William Burns）8日出席國會聽證會，指普京原定計劃在兩天內奪取基輔，但對於目前戰況感到忿怒和沮喪，因此莫斯科方面可能加強攻勢，無視烏克蘭民眾生死。

1027 拜登政府官員前往委內瑞拉會見總統馬杜羅幾天後，委內瑞拉政府釋放了2名被監禁的美國人，這顯示美國與俄羅斯盟友委內瑞拉之間的關係或正在解凍。

1020 美國歐洲司令部發言人3月8日晚表示，美國將向波蘭發送兩個愛國者導彈電池作為「防禦性部署」，以應對俄羅斯持續入侵烏克蘭期間，對美國和北約盟國任何潛在威脅。

1009 俄羅斯國民衛隊稱，扎波羅熱核電廠的情況在俄國民衛隊士兵的完全控制下，廠內工作人員正常工作。

1000 烏克蘭能源部長Herman Halushchenko在社交網站發文表示，俄軍正在「折磨」扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的工作人員，迫使他們發表公開聲明。他說工作人員被扣為人質已經4天，「廠內約有500名俄羅斯士兵和50台重型設備。 核電廠員工身心俱疲。」

0939 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）3月8日表示，中國似乎對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來所面臨的困難局面感到不安，但不能因此低估中國對解決台灣問題的決心。

0931 俄羅斯外交部經濟合作司司長比里切夫斯基接受衛星通訊社採訪時表示，「歐盟繼續發出進一步升級對俄羅斯制裁壓力的呼籲。西方的這一政策依賴的是完全脫離現實的邏輯。」

0917 評級機構惠譽（Fitch）3月9日把俄羅斯債券的評級從「B」下調至「C」。 低於「BBB」級被視為「垃圾債券」，而評級為「C」，顯示有關資產即將會有主權違約風險。

0912 烏克蘭武裝部隊總參謀部發表聲明說，在過去24小時內，「敵人放慢了進攻行動的步伐，主要對民用基礎設施進行導彈和炸彈襲擊。」

0903 美國副總統賀錦麗3月9日起，展開波蘭和羅馬尼亞的訪問行程。她會在3月9日至11日期間，訪問波蘭華沙（Warsaw）及羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest），討論俄烏事宜。

0850 《華爾街日報》報道，白宮試圖安排美國總統拜登與沙特阿拉伯王儲薩勒曼（Prince Mohammed bin Salman）和阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）分別通電話，以聲援烏克蘭並遏制油價上漲，但均被拒絕。

0838 車廠法拉利（Ferrari）和林寶堅尼（Lamborghini）表示，不會為俄羅斯市場生產汽車，直至另行通知。瑞士最大的手錶品牌勞力士（Rolex）也稱將停止對俄羅斯的出口。此前，香奈兒（Chanel）、路易威登（Louis Vuitton）和古馳（Gucci）在內的奢侈品牌也紛紛暫停俄羅斯業務。

0825 美國國務院政務國務次卿紐蘭（Victoria Nuland）8日在國會聽證會上說，美國和盟國已告訴中國在俄烏衝突中保持中立不是一種選擇，「中國喜歡說他們在這場衝突中保持中立，德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍今天與中國國家主席習近平進行交談，讓中方知道在這裏不是一個選擇。」

0811 美國國防部發言人柯比表示，正與波蘭商討有關對方稱可立即免費將其全部蘇製Mig-29（米格-29）戰機運往德國美軍空軍基地，供美國處置的提議，美方認為有關方案風險太大，亦會面臨物流問題，不清楚這樣做有什麼實質性理由，故不認為有關建議站得住腳。他強調美國和北約都避免與俄羅斯爆發全面衝突。

0800：據路透/Ipsos3月7日和8日進行的調研，約80%美國人認為不應該在衝突時期向俄羅斯購買石油，即便這意味着油價高企。約63%的受訪人表示，值得為守護另一個民主而支付更高的油價。約2/3的受訪人表示願意為每加侖汽油再支付1美元或更多。

0724：德國副總理哈貝克（Robert Habeck）於當地時間8日表示，倘若俄羅斯切斷「北溪一號」供氣管道，德國已做好準備。原油方面，哈貝克表示該國原油儲備夠用三個月。

0645：俄羅斯央行當地時間3月9日發佈公告，對2022年3月9日至9月9日期間個人外幣存款和賬戶提現作出限制。個人外幣提現將不能超過10,000美元，超過則會以即時匯率轉以俄羅斯盧布支付。

0625：歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）當地時間3月8日表示，歐盟成員國領導人將於本月10日至11日在法國凡爾賽召開會議，再次就烏克蘭局勢相關問題進行討論。

0615：俄羅斯成立的「烏克蘭人道主義響應協調指揮部」發表緊急聲明，宣佈自莫斯科時間周三10時（香港時間周三15時）起，俄軍將再次進入「靜默狀態」，確保烏克蘭境內人道主義走廊的開通。

0555：白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）表示，美國正積極與國際能源署內的盟友商討，是否應當釋放更多石油庫存。

0545：美國國務院政務國務次卿紐蘭（Victoria Nuland）8日表示，對波蘭同日早些時候「可立即、免費將其全部蘇製Mig-29（米格-29）戰機運往德國美軍空軍基地，供美國處置，並由美國交予烏克蘭」的決定感到意外，稱據其所知波蘭事先並未與美國溝通。

0540：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二與澤連斯基交談，向其表達聲援。

Talked to @JustinTrudeau. Thanked him for the leadership in imposing anti-Russian sanctions. Stressed the need to expand restrictive measures. The bombing of civilians in Ukraine must be stopped immediately. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

0435：周二由烏克蘭東北部城市蘇梅經俄烏安全走廊撤離的首批近5,000位平民，已乘坐22輛巴士抵達目的波爾塔瓦（Poltava）。

0430：俄羅斯再度提倡建立人道主義安全撤離走廊，宣佈俄軍將於當地時間周三10時（香港時間周三15時）停火。

俄烏周二的類似嘗試以失敗告終。烏克蘭官員表示，俄軍的砲擊使平民無法在周二使用這些走廊。俄羅斯軍方反駁該說法，稱烏克蘭只允許平民使用蘇梅市（Sumy）的一條走廊，並封鎖了來自基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和馬里烏波爾（Mariupol）的其他路線。

0400：烏克蘭副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）周二表示，依舊未能從南部城市馬里烏波爾順利撤離平民。俄軍早前對該市設立人道主義安全撤離走廊，惟俄烏相互指責對方違令開火阻撓平民撤離。

0351：瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）周二表示，若瑞典申請加入北約，「將進一步破壞歐洲這部分地區的穩定並加劇緊張局勢」。

烏克蘭近日局勢引發瑞典國內「加入北約」的討論。據瑞典電視台（svt）2月底採集的民調結果顯示，41%的瑞典人支持加入北約，35%的人反對——這是支持者首次超越反對者。

0325：澤連斯基於Twitter發文感謝拜登禁止美國進口俄羅斯石油。

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

0320：據美聯社，波蘭表示可「立即、免費」將其蘇製MiG-29戰機運往美國在德國的拉姆施泰空軍基地（Ramstein Air Base），以供美國向烏克蘭提供，並呼籲其他擁有蘇製戰機的北約國家尾隨。

過去十數日來，俄軍長期掌握烏克蘭制空權，澤連斯基多次向西方呼籲提供戰機支援。美英等北約國家屢次拒絕，惟近日美英正協調波蘭向烏克蘭運送蘇製戰機。

俄羅斯則多次警告各國不要為烏克蘭提供戰機或軍用機場。

0310：普京當地時間3月8日簽署總統令，要求採取特別經濟措施來保障俄羅斯在外貿領域的安全。同時，普京指示聯邦政府制定一份包含12月31日前禁止出口的產品和原材料的清單。

0256：麥當勞（McDonald's）周二宣佈將暫時關閉俄羅斯境內全部850間餐廳，不過將繼續向其62,000名在俄員工支付薪資。

近日麥當勞和可口可樂等公司因未參與對俄制裁而在Twitter等社交網絡遭到西方網民苛責。

化妝品巨頭歐萊雅（L’Oreal）亦於同日宣佈關閉其在俄店面及網店。歐萊雅在俄羅斯僱有2,200人。

星巴克（Starbucks）、可口可樂（Coca-Cola）及百事可樂（PepsiCo）等公司亦先後宣佈類似措施。

3月8日，麥當勞宣佈暫停其在俄羅斯的850間餐廳之運營。（AP）

0250：標普全球：烏克蘭事件或將導致歷史上最嚴重的石油供應危機，因俄羅斯是不可替代的供應商。

OPEC組織表示，目前「不健康」的油價對任何一方都不好，期待短期危機解決方案。

0230：俄羅斯對國際足協、歐洲足協的禁令提出上訴。

0211：據CNN及衛星通訊社報道，美國國防部情報局局長貝利爾（Scott Berrier）周二出席國會聽證時表示，除了社交媒體上的信息以外，目前美方不掌握俄軍犯下戰爭罪的直接證據。貝利爾同時表示，美國情報圈預估俄軍在對烏入侵中的死亡人數介於2,000至4,000人之間，惟對此預估的準確度「信心不足」（low confidence）。

俄羅斯國防部3月2日宣佈俄軍傷亡人數為498人死、1,597人傷；烏克蘭方面對俄軍死亡人數的預估則在萬人以上。

0150：據衛星通訊社報道，五角大樓稱美俄就烏克蘭問題保持溝通，已完成約十次通話。

0142：歐盟委員會副主席、「歐盟外長」博雷利表示，歐盟不計劃禁止俄羅斯能源進口。

烏克蘭局勢：2月19日，美國國務卿布林肯與歐盟委員會副主席兼「歐盟外長」博雷利於G7外長會議後討論俄軍囤兵烏克蘭邊境的局面。（Getty）

0140：美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於巴黎與法國總統馬克龍會晤，討論俄烏及伊核協議事宜。

0135：澤連斯基對英國議會發表講話，引用邱吉爾「永不放棄」等名句，呼籲支持。澤連斯基表示，據烏克蘭估計，自俄羅斯入侵開始以來，至少有50名兒童被殺，「做你們能做的，做你們該做的」。

0134：俄羅斯國防部周二發布對烏軍事能力打擊的新數據。俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將（Igor Konashenkov）表示，自2月24日「特別軍事行動」以來，俄軍已摧毀烏克蘭境內2,581個軍事目標。

0131：據衛星通訊社，美國國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二表示，美國國會新法案旨在推動馬格尼茨基法案（Magnitsky Act）對俄羅斯實施更多制裁。

戰事至今已有超過200萬人逃離烏克蘭。圖為已進入波蘭邊境的烏克蘭難民。（美聯社）

0130：美國中情局局長伯恩斯（William J. Burns）周二在國會聽證會上表示，美國正與烏克蘭進行密集的情報共享。

0129：英超聯賽周一宣佈，其所有俱樂部已一致同意，暫停與俄羅斯合作夥伴Rambler的協議，不再於俄羅斯展示足球比賽。

0055：烏克蘭衛生部長利亞甚科（Viktor Lyashko）表示，由於俄羅斯軍隊的襲擊，烏克蘭有61家醫院無法運營。

0055：拜登的高級情報官員周二表示，美國認為俄羅斯在發動入侵之前低估了烏克蘭的抵抗力量。

0030：據白宮官網視像直播，當地時間3月8日，美國總統拜登宣佈了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。

拜登表示：「這意味着美國港口將不再接受俄羅斯石油，美國人民將對這台戰爭機器造成又一次強大打擊」。

烏克蘭局勢：美國總統拜登（Joe Biden）3月8日宣佈，因應俄羅斯對烏入侵，美國將禁止進口俄羅斯油氣等能源。（AP）

0020：歐洲核子研究組織（CERN）暫停俄羅斯觀察員地位。

0020：芬蘭宣佈向烏克蘭捐贈15輛退役救護車和2輛消防車，預計一周內運抵。

0017：俄羅斯緊急情況部周二發佈消息稱，已向烏克蘭和頓巴斯地區運送了近430噸的人道主義救援物資。

0010：拉脫維亞國會法律事務委員會主席、議員朱拉斯（Juris Jurass）已前往烏克蘭，「自願保衛烏克蘭領土並與入侵者作鬥爭」。

0005：紅十字會表示，它不參與從烏克蘭蘇梅（Sumy）和馬里烏波爾（Mariupol）兩市撤離平民的任何活動，並強調國際法對於在武裝衝突中使用紅十字標誌有嚴格規定。

澤連斯基此前表示「國際紅十字會禁止我們在車上使用其標誌」。國際紅十字會發言人表示「我們本身並不禁止」，但引用了紅十字標誌的使用規則。

0000：倫敦金屬交易所鎳交易暫停，此前鎳價格翻了一番，達到每公噸$100,000美元的史上最高點。俄羅斯是鎳主要生產國。

烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

3月8日（香港時間）部分重要事件：

※當地時間7日，俄烏第三輪談判就改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

※俄軍在基輔、蘇梅、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）暫時停火，騰出人道走廊。

※匈牙利重申不參與對俄能源制裁，土耳其提議以盧布結算土俄貿易。

※普京重申對烏行動僅由職業軍人執行，新兵和兵役士兵並未參加，亦不會為此徵召預備役。

※王毅與博雷利通話，重申「制裁解決不了問題」，反而會使局勢更加複雜擴大。

※俄烏外長將於10日周四在土耳其會晤。

※法德等國對能源制裁表示擔憂。

※歐盟委員會正草擬能源策略，目標是在一年內降低80%的對俄天然氣依賴。

※俄羅斯警告，可能對歐盟施以供氣反制裁，包括關閉北溪一號管道。

※日本進一步對烏提供軍備，擴大對俄制裁。

※美英與波蘭探討由後者向烏克蘭提供蘇製戰機。

※英國重申反對在烏克蘭領空劃定「禁飛區」。

※波蘭副外長表示，歐盟向援助烏克蘭難民國家撥出5億歐元資金絕對不足夠，指華沙方面初步估計接收100萬名難民，教育、醫療及社會保障等費用將合計花費約20億歐元，而目前當地已經有超過120萬名難民湧入。

※澤連斯基表示可以就「克里米亞和頓巴斯地區人民將如何生活」與俄討論。

※澤連斯基表示對烏克蘭加入北約的問題早已冷淡，再呼籲普京與他直接磋商停火。

※美國拜登政府據報將最早在3月8日禁止進口俄羅斯石油、天然氣與煤炭。



3月8日時局回顧：