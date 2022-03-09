烏克蘭・持續更新｜美國禁止進口俄油　波蘭擬向美國交付蘇製戰機

俄烏戰事在3月9日踏入第14日。據聯合國，目前已有至少474位平民死亡、861人受傷，逾200萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

俄烏之間已進行三輪談判，相互傳遞立場以外，僅就設立安全撤離通道達成共識。唯獨過去數日以來，多市的人道走廊開而又關，俄烏相互指責對方違令開火傷及平民，最終亦僅有少量平民順利撤離。



戰事方面，俄軍在南部黑海沿線取得進展，在北面對主要城市進行圍攻，東線頓巴斯地區則激烈而膠著。烏克蘭在據城防守的同時，亦藉社交平台和歐美媒體在全球範圍內發起輿論攻勢，借力歐美國民向其政府施壓，為烏克蘭迎來政治支持。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；制裁俄羅斯能源與否，成為各界焦點；歐美及北約在持續拒絕直接參與的同時，持續向烏提供軍械支持；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度亦愈發受到重視。



烏克蘭局勢：2022年3月8日，一批婦孺從烏克蘭抵達鄰國波蘭邊境城鎮梅迪卡（Medyka）。聯合國估計，俄羅斯入侵烏克蘭以來，當地至今已經有200萬名難民到波蘭等國家避難。（AP）

3月9日：

0435：周二由烏克蘭東北部城市蘇梅經俄烏安全走廊撤離的首批近3,500位平民，已稱作22輛巴士抵達目的波爾塔瓦（Poltava）。

0430：俄羅斯再度提倡建立人道主義安全撤離走廊，宣佈俄軍將於當地時間周三10時（香港時間周三15時）停火。

俄烏周二的類似嘗試以失敗告終。烏克蘭官員表示，俄軍的砲擊使平民無法在周二使用這些走廊。俄羅斯軍方反駁該說法，稱烏克蘭只允許平民使用蘇梅市（Sumy）的一條走廊，並封鎖了來自基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和馬里烏波爾（Mariupol）的其他路線。

0400：烏克蘭副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）周二表示，依舊未能從南部城市馬里烏波爾順利撤離平民。俄軍早前對該市設立人道主義安全撤離走廊，唯俄烏相互指責對方違令開火阻撓平民撤離。

0351：瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）周二表示，若瑞典申請加入北約，「將進一步破壞歐洲這部分地區的穩定並加劇緊張局勢」。

烏克蘭近日局勢引發瑞典國內「加入北約」的討論。據瑞典電視台（svt）2月底採集的民調結果顯示，41%的瑞典人支持加入北約，35%的人反對——這是支持者首次超越反對者。

0325：澤連斯基於Twitter發文感謝拜登禁止美國進口俄羅斯石油。

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

0320：據美聯社，波蘭表示可「立即、免費」將其蘇製MiG-29戰機運往美國在德國的拉姆施泰空軍基地（Ramstein Air Base），以供美國向烏克蘭提供，並呼籲其他擁有蘇製戰機的北約國家尾隨。

過去十數日來，俄軍長期掌握烏克蘭制空權，澤連斯基多次向西方呼籲提供戰機支援。美英等北約國家屢次拒絕，唯近日美英正協調波蘭向烏克蘭運送蘇製戰機。

俄羅斯則多次警告各國不要為烏克蘭提供戰機或軍用機場。

0256：麥當勞（McDonald's）周二宣佈將暫時關閉俄羅斯境內全部850間餐廳，不過將繼續向其62,000名在俄員工支付薪資。

近日麥當勞和可口可樂等公司因未參與對俄制裁而在Twitter等社交網絡遭到西方網民苛責。

化妝品巨頭歐萊雅（L’Oreal）亦於同日宣佈關閉其在俄店面及網店。歐萊雅在俄羅斯僱有2,200人。

3月8日，麥當勞宣佈暫停其在俄羅斯的850間餐廳之運營。（AP）

0250：標普全球：烏克蘭事件或將導致歷史上最嚴重的石油供應危機，因俄羅斯是不可替代的供應商。

OPEC組織表示，目前「不健康」的油價對任何一方都不好，期待短期危機解決方案。

0230：俄羅斯對國際足聯、歐足聯的禁令提出上訴。

0211：據CNN及衛星通訊社報道，美國國防部情報局局長貝利爾（Scott Berrier）周二出席國會聽證時表示，除了社交媒體上的信息以外，目前美方不掌握俄軍犯下戰爭罪的直接證據。貝利爾同時表示，美國情報圈預估俄軍在對烏入侵中的死亡人數介於2,000至4,000人之間，唯對此預估的準確度「信心不足」（low confidence）。

俄羅斯國防部3月2日宣佈俄軍傷亡人數為498人死、1,597人傷；烏克蘭方面對俄軍死亡人數的預估則在萬人以上。

0150：據衛星通訊社報道，五角大樓稱美俄就烏克蘭問題保持溝通，已完成約十次通話。

0142：歐盟委員會副主席、「歐盟外長」博雷利表示，歐盟不計劃禁止俄羅斯能源進口。

烏克蘭局勢：2月19日，美國國務卿布林肯與歐盟委員會副主席兼「歐盟外長」博雷利於G7外長會議後討論俄軍囤兵烏克蘭邊境的局面。（Getty）

0140：美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於巴黎與法國總統馬克龍會晤，討論俄烏及伊核協議事宜。

0135：澤連斯基對英國議會發表講話，引用邱吉爾「永不放棄」等名句，呼籲支持。澤連斯基表示，據烏克蘭估計，自俄羅斯入侵開始以來，至少有50名兒童被殺，「做你們能做的，做你們該做的」。

0134：俄羅斯國防部周二發布對烏軍事能力打擊的新數據。俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將（Igor Konashenkov）表示，自2月24日「特別軍事行動」以來，俄軍已摧毀烏克蘭境內2,581個軍事目標。

0131：據衛星通訊社，美國國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二表示，美國國會新法案旨在推動馬格尼茨基法案（Magnitsky Act）對俄羅斯實施更多制裁。

戰事至今已有超過200萬人逃離烏克蘭。圖為已進入波蘭邊境的烏克蘭難民。（美聯社）

0130：美國中情局局長伯恩斯（William J. Burns）周二在國會聽證會上表示，美國正與烏克蘭進行密集的情報共享。

0129：英超聯賽周一宣佈，其所有俱樂部已一致同意，暫停與俄羅斯合作夥伴Rambler的協議，不再於俄羅斯展示足球比賽。

0055：烏克蘭衛生部長利亞甚科（Viktor Lyashko）表示，由於俄羅斯軍隊的襲擊，烏克蘭有61家醫院無法運營。

0055：拜登的高級情報官員周二表示，美國認為俄羅斯在發動入侵之前低估了烏克蘭的抵抗力量。

0030：據白宮官網視像直播，當地時間3月8日，美國總統拜登宣佈了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。

拜登表示：「這意味着美國港口將不再接受俄羅斯石油，美國人民將對這台戰爭機器造成又一次強大打擊」。

烏克蘭局勢：美國總統拜登（Joe Biden）3月8日宣佈，因應俄羅斯對烏入侵，美國將禁止進口俄羅斯油氣等能源。（AP）

0020：歐洲核子研究組織（CERN）暫停俄羅斯觀察員地位。

0020：芬蘭宣佈向烏克蘭捐贈15輛退役救護車和2輛消防車，預計一周內運抵。

0017：俄羅斯緊急情況部周二發佈消息稱，已向烏克蘭和頓巴斯地區運送了近430噸的人道主義救援物資。

0010：拉脫維亞國會法律事務委員會主席、議員朱拉斯（Juris Jurass）已前往烏克蘭，「自願保衛烏克蘭領土並與入侵者作鬥爭」。

0005：紅十字會表示，它不參與從烏克蘭蘇梅（Sumy）和馬里烏波爾（Mariupol）兩市撤離平民的任何活動，並強調國際法對於在武裝衝突中使用紅十字標誌有嚴格規定。

澤連斯基此前表示「國際紅十字會禁止我們在車上使用其標誌」。國際紅十字會發言人表示「我們本身並不禁止」，但引用了紅十字標誌的使用規則。

0000：倫敦金屬交易所鎳交易暫停，此前鎳價格翻了一番，達到每公噸$100,000美元的史上最高點。俄羅斯是鎳主要生產國。

烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

3月8日（香港時間）部分重要事件：

※當地時間7日，俄烏第三輪談判就改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

※俄軍在基輔、蘇梅、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）暫時停火，騰出人道走廊。

※匈牙利重申不參與對俄能源制裁，土耳其提議以盧布結算土俄貿易。

※普京重申對烏行動僅由職業軍人執行，新兵和兵役士兵並未參加，亦不會為此徵召預備役。

※王毅與博雷利通話，重申「制裁解決不了問題」，反而會使局勢更加複雜擴大。

※俄烏外長將於10日周四在土耳其會晤。

※法德等國對能源制裁表示擔憂。

※歐盟委員會正草擬能源策略，目標是在一年內降低80%的對俄天然氣依賴。

※俄羅斯警告，可能對歐盟施以供氣反制裁，包括關閉北溪一號管道。

※日本進一步對烏提供軍備，擴大對俄制裁。

※美英與波蘭探討由後者向烏克蘭提供蘇製戰機。

※英國重申反對在烏克蘭領空劃定「禁飛區」。

※波蘭副外長表示，歐盟向援助烏克蘭難民國家撥出5億歐元資金絕對不足夠，指華沙方面初步估計接收100萬名難民，教育、醫療及社會保障等費用將合計花費約20億歐元，而目前當地已經有超過120萬名難民湧入。

※澤連斯基表示可以就「克里米亞和頓巴斯地區人民將如何生活」與俄討論。

※澤連斯基表示對烏克蘭加入北約的問題早已冷淡，再呼籲普京與他直接磋商停火。

※美國拜登政府據報將最早在3月8日禁止進口俄羅斯石油、天然氣與煤炭。



3月8日時局回顧：