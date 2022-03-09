烏克蘭・持續更新｜難民逾200萬　美國禁止進口俄羅斯油氣

俄烏戰事在3月9日踏入第14日。據聯合國，目前已有至少474位平民死亡、861人受傷，逾200萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

俄烏之間已進行三輪談判，相互傳遞立場以外，僅就設立安全撤離通道達成共識。唯獨過去數日以來，多市的人道走廊開而又關，俄烏相互指責對方違令開火傷及平民，最終亦僅有少量平民順利撤離。



戰事方面，俄軍在南部黑海沿線取得進展，在北面對主要城市進行圍攻，東線頓巴斯地區則激烈而膠著。烏克蘭在據城防守的同時，亦藉社交平台和歐美媒體在全球範圍內發起輿論攻勢，借力歐美國民向其政府施壓，為烏克蘭迎來政治支持。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；制裁俄羅斯能源與否，成為各界焦點；歐美及北約在持續拒絕直接參與的同時，持續向烏提供軍械支持；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度亦愈發受到重視。



烏克蘭局勢：2022年3月8日，一批婦孺從烏克蘭抵達鄰國波蘭邊境城鎮梅迪卡（Medyka）。聯合國估計，俄羅斯入侵烏克蘭以來，當地至今已經有200萬名難民到波蘭等國家避難。（AP）

3月9日：

0055：烏克蘭衛生部長利亞甚科（Viktor Lyashko）表示，由於俄羅斯軍隊的襲擊，烏克蘭有61家醫院無法運營。

0055：拜登的高級情報官員周二表示，美國認為俄羅斯在發動入侵之前低估了烏克蘭的抵抗力量。

0030：據白宮官網視像直播，當地時間3月8日，美國總統拜登宣佈了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。

拜登表示：「這意味着美國港口將不再接受俄羅斯石油，美國人民將對這台戰爭機器造成又一次強大打擊」。

烏克蘭局勢：美國總統拜登（Joe Biden）3月8日宣佈，因應俄羅斯對烏入侵，美國將禁止進口俄羅斯油氣等能源。（AP）

0020：歐洲核子研究組織（CERN）暫停俄羅斯觀察員地位。

0020：芬蘭宣佈向烏克蘭捐贈15輛退役救護車和2輛消防車，預計一周內運抵。

0010：拉脫維亞國會法律事務委員會主席、議員朱拉斯（Juris Jurass）已前往烏克蘭，「自願保衛烏克蘭領土並與入侵者作鬥爭」。

0005：紅十字會表示，它不參與從烏克蘭蘇梅（Sumy）和馬里烏波爾（Mariupol）兩市撤離平民的任何活動，並強調國際法對於在武裝衝突中使用紅十字標誌有嚴格規定。

澤連斯基此前表示「國際紅十字會禁止我們在車上使用其標誌」。國際紅十字會發言人表示「我們本身並不禁止」，但引用了紅十字標誌的使用規則。

0000：倫敦金屬交易所鎳交易暫停，此前鎳價格翻了一番，達到每公噸$100,000美元的史上最高點。俄羅斯是鎳主要生產國。

烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

3月8日（香港時間）部分重要事件：

※當地時間7日，俄烏第三輪談判就改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

※俄軍在基輔、蘇梅、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）暫時停火，騰出人道走廊。

※匈牙利重申不參與對俄能源制裁，土耳其提議以盧布結算土俄貿易。

※普京重申對烏行動僅由職業軍人執行，新兵和兵役士兵並未參加，亦不會為此徵召預備役。

※王毅與博雷利通話，重申「制裁解決不了問題」，反而會使局勢更加複雜擴大。

※俄烏外長將於10日周四在土耳其會晤。

※法德等國對能源制裁表示擔憂。

※歐盟委員會正草擬能源策略，目標是在一年內降低80%的對俄天然氣依賴。

※俄羅斯警告，可能對歐盟施以供氣反制裁，包括關閉北溪一號管道。

※日本進一步對烏提供軍備，擴大對俄制裁。

※美英與波蘭探討由後者向烏克蘭提供蘇製戰機。

※英國重申反對在烏克蘭領空劃定「禁飛區」。

※波蘭副外長表示，歐盟向援助烏克蘭難民國家撥出5億歐元資金絕對不足夠，指華沙方面初步估計接收100萬名難民，教育、醫療及社會保障等費用將合計花費約20億歐元，而目前當地已經有超過120萬名難民湧入。

※澤連斯基表示可以就「克里米亞和頓巴斯地區人民將如何生活」與俄討論。

※澤連斯基表示對烏克蘭加入北約的問題早已冷淡，再呼籲普京與他直接磋商停火。

※美國拜登政府據報將最早在3月8日禁止進口俄羅斯石油、天然氣與煤炭。



3月8日時局回顧：