烏克蘭｜麥當勞暫閉俄羅斯境內850間餐廳

3月8日，因應烏克蘭局勢，麥當勞（McDonald's）宣佈將暫時關閉俄羅斯境內的全部850間餐廳，暫停一切業務運營。不過將繼續向其62,000名在俄員工支付薪資。

麥當勞總裁兼首席執行官肯普金斯基（Chris Kempckinski）在給員工的一封公開信中表示，關閉這些門店是正確的做法，因為麥當勞無法忽視正在烏克蘭上演的「不必要的人道苦難」（needless human suffering）。

近日麥當勞和可口可樂等公司因未參與對俄制裁而在Twitter等社交網絡遭到西方網民苛責。#BoycottMcDonald's（杯葛麥當勞） 和#BoycottCocaCola （杯葛可口可樂）一度在Twitter等平台受到熱議。

Can you stop drinking Coca Cola please. They are refusing to withdraw from Russia. Let’s show them some people power. — Deborah Meaden 🇺🇦 (@DeborahMeaden) March 4, 2022

相較於麥當勞在其他市場以加盟連鎖為主的商業模式，俄羅斯84%的麥當勞餐廳為該公司直營。根據麥當勞最近的一份財務文件顯示，俄羅斯和烏克蘭市場佔該公司2021年全球營收的9%。