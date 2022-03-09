烏克蘭局勢｜美高官被指授意發表涉華文章　中方斥散布虛假訊息

中國外交部發言人趙立堅3月9日表示，對於美媒被指「奉命」發布兩篇中國事先知曉俄羅斯對烏克蘭軍事行動的文章，批評美國方面散布虛假訊息。



據中國外交部官方網站3月9日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會時，被問及美國《紐約時報》近期發表的兩篇關於中國事先知曉俄羅斯對烏克蘭軍事行動的報道，都是「奉命之作」，背後均由美國國安會高官授意指使，趙立堅對此表示，近日美國政府在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假訊息，企圖轉嫁矛盾，挑動對抗，藉機漁利，可謂手段卑劣，用心險惡。

趙立堅指出，烏克蘭問題演變到今天，來龍去脈十分清楚，正是以美國為首的北約的所作所為，才一步步將俄烏矛盾推向了火山口。

趙立堅批評美國無視自身責任，反而指責中國有關烏克蘭問題的立場，給同時打壓中俄兩國的圖謀尋找操作空間，以達到維護霸權的目的。美國政府愈是費盡心機造謠污衊，渲染操作，就愈是讓國際社會看清楚其信譽帳戶的累累赤字。

在這之前，美國《紐約時報》3月2日引述拜登（Joe Biden）政府數位高官和一名歐洲官員透露，一份西方情報報告稱，中國高官曾在2月初告訴俄羅斯高官，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。在俄羅斯入侵烏克蘭開始之前，中國高官對俄羅斯的戰爭計劃或意圖有一定程度的直接了解。