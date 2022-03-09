韓國大選｜點票逾八成　在野保守黨候選人尹錫悅略微領先

韓國大選3月9日舉行，目前投票已經結束，韓國傳媒各自公布票站調查結果，但結果不一。
據韓聯社報道，當地三大電視台的聯合票站民調結果顯示，在當地時間10日02:05，計票率達到83.46%，尹錫悅得票率48.67%，比李在明的47.76%高出0.91個百分點。
韓國中央選舉管理委員會9日晚上發布初步統計結果，這次選舉共有3,405.97萬名選民參加，投票率為77.1%。在這次選舉前，民調結果已顯示兩人的支持率難分伯仲。
報道指，KBS、MBC、SBS三大電視台公布的聯合出口民調顯示，尹錫悅在選舉中獲得48.4%的選票，領先李在明（47.8%）0.6個百分點，以微弱優勢領跑。
JTBC電視台公布的獨立出口民調則顯示，李在明的得票率為48.4%，尹錫悅獲得47.7%的選票，二者差距0.7個百分點。
在選舉前的3月3日，民調支持排名第三的國民之黨候選人安哲秀宣佈退選，與在野保守派候選人尹錫悅合流。
由於票站調查結果也顯示雙方勢均力敵，報道指，尹錫悅的國民力量黨一方略顯驚慌，該黨之前展開內部調查結果後認為，尹錫悅將以10個百分點的優勢取得壓倒式勝利。
在計票率達到50.97%的10日0點32分，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅得票率48.31%，比李在明48.28%的得票率高出0.03個百分點。這是9日下午8點10分開始計票以來，尹錫悅首次超過李在明。
當地時間10日2時05分，計票率達到83.46%，尹錫悅得票率48.67%，比李在明的47.76%高出0.91個百分點。
韓聯社指，選舉結果最遲將在10日凌晨2時左右輪廓初現。
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