韓國大選｜點票逾八成　在野保守黨候選人尹錫悅略微領先

韓國大選3月9日舉行，目前投票已經結束，韓國傳媒各自公布票站調查結果，但結果不一。

據韓聯社報道，當地三大電視台的聯合票站民調結果顯示，在當地時間10日02:05，計票率達到83.46%，尹錫悅得票率48.67%，比李在明的47.76%高出0.91個百分點。



韓國中央選舉管理委員會9日晚上發布初步統計結果，這次選舉共有3,405.97萬名選民參加，投票率為77.1%。在這次選舉前，民調結果已顯示兩人的支持率難分伯仲。

報道指，KBS、MBC、SBS三大電視台公布的聯合出口民調顯示，尹錫悅在選舉中獲得48.4%的選票，領先李在明（47.8%）0.6個百分點，以微弱優勢領跑。

JTBC電視台公布的獨立出口民調則顯示，李在明的得票率為48.4%，尹錫悅獲得47.7%的選票，二者差距0.7個百分點。

在選舉前的3月3日，民調支持排名第三的國民之黨候選人安哲秀宣佈退選，與在野保守派候選人尹錫悅合流。

由於票站調查結果也顯示雙方勢均力敵，報道指，尹錫悅的國民力量黨一方略顯驚慌，該黨之前展開內部調查結果後認為，尹錫悅將以10個百分點的優勢取得壓倒式勝利。

韓國大選：圖為2022年2月15日，韓國國民力量黨的總統候選人尹錫悅在首爾一個造勢活動上與支持者合照。（AP）

在計票率達到50.97%的10日0點32分，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅得票率48.31%，比李在明48.28%的得票率高出0.03個百分點。這是9日下午8點10分開始計票以來，尹錫悅首次超過李在明。

當地時間10日2時05分，計票率達到83.46%，尹錫悅得票率48.67%，比李在明的47.76%高出0.91個百分點。

韓聯社指，選舉結果最遲將在10日凌晨2時左右輪廓初現。