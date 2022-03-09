烏克蘭局勢｜切爾諾貝爾核電廠完全停電　烏方：憂釋出放射物質

烏克蘭能源公司（Ukrenergo）3月9日表示，切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠完全斷電，這情況有機會導致核電廠內的放射物質被排放到空氣中。



烏克蘭能源公司稱，俄羅斯佔領者的軍事行動導致切爾諾貝爾核電廠與電網的連接完全中斷，而目前軍事行動持續，因此沒可能恢復電力供應，並指附近的斯拉武季奇市（Slavutich）也是斷電。

烏克蘭原子能公司（Energoatom）指，電力連接被切斷後，核電廠無法冷卻乏核燃料（Spent nuclear fuel），這情況可能會導致核電廠釋出放射物質。

俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭後，同日佔領切爾諾貝爾核電廠一帶，國際原子能機構（IAEA）3月8日發聲明表示，切爾諾貝爾核電廠的遠端資料傳輸已經中斷，對在廠內受制於俄方的工作人員感到擔心，估計有超過200人。

據《歐洲新聞》報道，自俄烏戰事爆發後，由於烏克蘭的核電廠遭俄羅斯佔領，鄰國民眾紛紛搶買碘片，深怕會有核災發生。