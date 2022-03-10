烏克蘭・持續更新｜俄烏外長會談沒進展　另禁止部分產品出口

俄烏戰事在3月10日踏入第15日。

俄烏之間已進行三輪談判，主要聚焦於平民撤離。近兩日，數輪安全走廊的設立雖然整體效果遠不如預期，但亦出現積極改變，包括於8日至9日成功從蘇梅市撤離出數千平民。據聯合國，目前已有逾220萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

烏克蘭在持續抵抗、向國際社會呼籲支援的同時，亦傳遞出「對加入北約感覺冷淡」、「在得到安全保證且不放棄領土主權的前提下，願與俄羅斯討論有關烏克蘭中立地位」等態度。二國外長將於10日在土耳其會晤。



戰事方面，北面主要城市面臨俄軍圍攻，攻勢聚焦於對基礎設施的控制；南部黑海一線，俄軍得以連接克里米亞與頓巴斯；東線頓巴斯地區則激烈而膠着。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；

俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，一面持續向烏提供軍械支持，一面協調東歐各國向烏克蘭提供戰機等援助——惟波蘭等東歐國家亦不願直接與俄羅斯發生衝突。

土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度直接影響歐美制裁的成效，是以也愈發受到重視。



烏克蘭局勢：2022年3月9日，大批民眾在東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）市郊一個水井輪候食水。（AP）

3月10日：

2003 俄衛網：澤連斯基簽署強制「沒收俄羅斯聯邦及其居民在烏克蘭財產」的法律。

2000 國際文傳電訊社：俄羅斯禁止出口渦輪發動機和汽車、將限制部分類別木材的出口。 在2022年底之前，將禁止科技、電訊、醫療、汽車、農業和電氣設備的出口。

1934 立陶宛國會已就因俄羅斯入侵烏克蘭而頒布的全國緊急狀態實施更嚴厲的限制措施，限制言論自由和和平集會權利。

1929 UNIQLO的母公司迅銷集團（Fast Retailing）改變立場，決定暫停在俄羅斯的業務，並譴責一切侵犯人權及威脅和平的行為。該公司早前表示「服裝是生活的必需品」，所以維持在俄羅斯的50間店舖運作。

1922 普京再與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話，討論烏克蘭局勢。

1919 烏克蘭能源部長Herman Halushchenko指切爾諾貝爾核電廠目前靠後備的柴油發電機運作，他要求俄羅斯開放通道，安排人員修理電纜。

1905 烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄羅斯因為馬里烏波爾久攻不下，因此故意阻止當地的民眾撤離。副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）亦指出，一批運送人道物資的車隊亦因為馬里烏波爾再受攻擊，而被迫折回。

1855 瑞士世界經濟論壇（World Economic Forum）宣布凍結一切與俄羅斯被制裁人士的合作關係；另外俄羅斯及白羅斯亦被禁止參與由歐盟、冰島及挪威等組成的北方維度（Northern Dimension）國際論壇。

1852 庫列巴在會面上要求俄軍撤出烏克蘭的天然氣及核設施，稱俄羅斯入侵前，烏克蘭從來沒有核安全問題。

1838 拉夫羅夫稱這次會面的重點不是討論停火。

1833 天空新聞報道，馬里烏波爾再次遭受空襲。

1826 庫列巴重申烏克蘭不會向俄羅斯投降。

1818 拉夫羅夫稱俄羅斯可以承受遭制裁的經濟。

1815 拉夫羅夫表示俄羅斯不希望成為軍事國家，稱期望烏克蘭「自由和安全」。

1814 拉夫羅夫聲稱遇襲的馬里烏波爾醫院是「軍事基地」。

1807 拉夫羅夫指西方國家向烏克蘭提供武器，形容他們的行徑非常危險。

1804 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）：歐盟對俄羅斯的金融制裁已達到極限。

1803 拉夫羅夫會見傳媒，稱與庫列巴討論人道問題。他表示向烏克蘭提出建議，正等待對方的回應。

1800 庫列巴表示雙方在停火一事上沒有進展，指拉夫羅夫亦沒有承諾在馬里烏波爾建立人道走廊。

1754 俄烏外長會談結束，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會見傳媒。

1728 聯合國指出，烏克蘭難民人數已經增至230萬人以上。

1725 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱會向俄軍了解烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾醫院遭襲一事，指目前未有關於當地情況的明確資料。

1723 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）發言人表示，中國拒絕向俄羅斯的航空公司供應飛機零件，莫斯科方面會改為向印度及土耳其採購。

1714 瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表示，從烏克蘭遭俄羅斯入侵一事反映，國家有需要提升國防能力，因此計劃將國防開支由目前的佔GDP大約1%，盡快提升至2%。

1710 英國政府將英超球會車路士（Chelsea）俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）列入制裁名單，他將面臨禁止與英國民眾及企業交易、旅遊及交通限制。

1654 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下令當地的專家確保可以向烏克蘭切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠供電。

1626 德國品牌Hugo Boss宣布暫停在俄羅斯的銷售及電子商務業務，並會向受影響員工提供財政及營運援助。 該公司表示，俄羅斯市場佔公司2021年盈利大約3%。

1624 俄烏外長會面開始。

1617 法國外交部主管歐洲事務的國務秘書博納（Clement Beaune）表示，歐盟領袖11日舉行峰會，烏克蘭加入歐盟將不會是討論議題，但指有關問題將需時解決。

1602 北約表示不是與俄羅斯開戰，強調希望避免局勢升溫。

1558 英國武裝部隊部長希佩（James Heappey）接受天空新聞訪問時認為，俄軍炮轟烏克蘭醫院等行為是違反戰爭罪行，同時重申英軍士兵不應擅離職守到烏克蘭參戰，指此舉不但違法，亦不是「打卡呃like」的場合。

新加坡內政部亦呼籲民眾不要到烏克蘭作戰，指他們可以透過合法途徑援助烏克蘭。

1554 烏克蘭宣布開放七條人道走廊，其中一條位於馬里烏波爾。俄羅斯軍方早前聲稱已經奪取馬里烏波爾部分地區。

1549 烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）副市長奧爾洛夫（Sergei Orlov）向英國廣播公司證實，市內婦產科及兒童醫院被俄軍炮火擊中後，造成3死17傷，其中一名死者為6歲兒童。他指傷者主要都是孕婦和醫生。

1536 俄羅斯宣布不再參與歐洲理事會（Council of Europe），該理事會日前已經宣布暫停莫斯科方面的參與權。

1525 新加坡紅十字會宣布向烏克蘭及6個鄰國提供總值240萬坡元的援助物資。

1519 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行會談後，再與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。

1454 亞馬遜（Amazon）宣布停止運貨到俄羅斯和白羅斯，以及禁止來自這兩個國家新用戶加入雲端運算服務平台AWS（Amazon Web Service）。

1450 菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）指，如果俄烏局勢持續惡化，導致美國捲入戰爭，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）將根據1951年簽訂的共同防衛條約，開放當地軍事基地予美軍使用。

1440 美國國防部表示，華府仍然有意找出加強烏克蘭防空能力的方案，認為提供反裝甲及防空系統是基輔方面最需要應對俄羅斯侵略的武器。

1434 美國副總統賀錦麗抵達波蘭，她此行將與波蘭總統杜達會面，討論俄烏衝突、對烏援助及可能移交波蘭米格-29戰機等問題。

1415 共同網報道，日本政府基本決定在年底前修改的外交安保政策長期指針「國家安全保障戰略」中，全面修改有關俄羅斯政策的表述，在關於曾在「加強與合作夥伴的外交和安保合作」項目中的俄羅斯，鑑於其入侵烏克蘭，擬作為「安全保障上的課題」重新定位。

1357 俄羅斯國家防禦指揮中心負責人米津采夫批評指，開放人道主義走廊撤離當地平民的行動，由於烏方的緣故而沒有達到預期效果。

1310 新加坡《海峽時報》報道，航運業是其中一個受到烏克蘭局勢重創的行業，全球大約190萬名海員中，有近15%海員和大批船長是來自俄烏兩國。不少烏克蘭船員已經要求回國參戰或與家人團聚；俄羅斯船員亦因為各國封殺俄國航班而無法正常輪班。

1228 美國眾議院通過法案，禁止俄羅斯出口石油及其他能源產品。

1225 美國商務部表示正加快審核民眾向烏克蘭出口武器的申請。

1214 世界銀行首席經濟師萊因哈特（Carmen Reinhart）警告，俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源及糧食價格急升，令中東及非洲面對的糧食不足問題惡化，更可能進一步引起全球各地的社會不穩。

1150 美國眾議院通過1.5萬億美元政府開支法案，當中包括向烏克蘭提供接近140億美元人道和軍事援助。

1136 烏克蘭互聯網供應商Triolan指，受到俄羅斯的網絡攻擊影響，基輔、哈爾科夫（Kharkiv）等地的互聯網服務受到影響，當局正在搶修。

1122 烏克蘭官員表示，東北部蘇梅州城市Okhtyrka在10日午夜過後遭受空襲，導致1名13歲男孩及2名婦女身亡，市內的輸油管亦中彈損毀。

1110 重型工業設備製造商Caterpillar宣布暫停在俄羅斯的運作，另一行家John Deere則表示不會將產品運送到俄羅斯及白羅斯，另外這兩間公司亦會捐助人道物資。

其他重型機械製造商小松、日立及JCB早前已停止向俄羅斯出口產品。

1104 美聯社引述消息人士報道，奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）向聯合國難民署（UNHCR）、國際救援委員會（International Rescue Committee，IRC）等人道組織捐款，但指日前關於他向一個援助烏克蘭的組織捐款1000萬美元的報道不實。

1058 Twitter推出新版本，用戶可以透過Tor瀏覽器，連接至Twitter的暗網（Deep Web）版本，避過俄羅斯當局的監視和審查。

1048 全球第三大啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）表示，將停止在俄羅斯銷售及推廣其啤酒品牌，並將捐贈公司已停止投資的俄羅斯業務利潤。

1027 烏克蘭總理什米加爾指，正在建立糧食儲備，利用國家預算資金採購夠用1年的穀物和其他儲備，這將使烏克蘭能夠為全國保障充足的食物。

1016 歐盟正在舉行峰會，據報與會者將支持烏克蘭申請加入歐盟，但不太可能採取加快入歐盟的程序。烏克蘭不太可能獲得歐盟候選國身份，歐盟將根據聯盟協議加強合作。峰會3月10日至11日在法國凡爾賽（Versailles）舉行。

1008 英媒引述取得的歐盟凡爾賽（Versailles）峰會宣言草案指出，歐盟將逐步停止從俄羅斯購買石油、天然氣和煤炭，「面對日益加劇的不穩定、戰略競爭和安全威脅，我們決定對我們的安全承擔更多責任，並進一步採取決定性的一步來建立我們的歐洲主權，減少我們的依賴，並為2030年設定新的增長和投資模式。」

1002 美國官員向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，美國官方估計在俄烏戰爭首兩週喪生的俄羅斯士兵約有5,000至6,000人，受傷人數估計約為1.5萬至1.8萬人，稱這一預測為「非常、非常重大的傷亡」。

0949 烏克蘭總統澤連斯基稱，3月9日至少有3.5萬名平民從被俄軍圍困的烏克蘭城市中撤離。撤離有望在3月10日繼續進行，另外3條路線將從馬里烏波爾（Mariupol）、東南部的沃爾諾瓦卡（Volnovakha）和東部的伊齊烏姆（Izium）等城市開通。

0930 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月9日通電話，商討美方對烏方的額外安全和人道主義支持，還討論「俄羅斯傷害烏克蘭人口中心的不合情理的襲擊」。

美國防部發表則發聲明稱，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）就繼續向烏克蘭軍隊提供防禦性安全援助進行交談。

Call with @SecBlinken on further steps to strengthen Ukraine’s defense capabilities. Grateful to the U.S. for the new package of tough sanctions on Russia. Pressure must be elevating until Russia stops its brutal aggression and barbaric war crimes against Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

0927 礦業巨頭力拓（Rio Tinto）成為最新一家與俄羅斯斷絕關係的公司，稱將終止與俄羅斯企業的所有商業關係。

0913 加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，，加方將向烏克蘭額外提供5000萬美元的致命和非致命軍事援助，包括用於軍事無人機和其他專用設備的加拿大製造相機。

0910 西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）指，準備向烏克蘭運送新一批武器，「在可能的範圍內，如果烏克蘭需要它，我們將發送我們擁有的設備，這可以幫助烏克蘭人表現出英勇的防禦。」

0903 白宮表示，美國總統拜登和土耳其總統埃爾多安預定3月10日召開電話會議，討論有關俄羅斯、烏克蘭的最新事態發展 。

烏克蘭局勢：3月8日，美國加州洛杉磯，一位技工正在更換Shell加油站的油價顯示牌。（VCG）

0855 美國國防部發言人科比表示，不支持有關波蘭願意把蘇製MIG-29（米格-29）戰機運往德國美軍基地，以便由美國提供給烏克蘭的建議，認為提議太過冒險。他又指，美國只是暫時向波蘭部署愛國者導彈，之後會把導彈運返德國。

0852 彭博社報道，美國考慮制裁俄羅斯國營核機構俄羅斯國家原子能公司（Rosatom），但未做出決定。

0840 指數供應商晨星（Morningstar）將從3月31日起，把俄羅斯證券從其固定收益指數中剔除，並立即把俄羅斯從新興市場轉移到非分類市場。

0827 白宮新聞秘書普薩基表示，俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，甚或使用這些武器製造「假旗」（false flag）行動，意指誤導公眾以為相關行動由其他國家策動。

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

0823 國際貨幣基金組織（IMF）已批准向烏克蘭提供14億美元的緊急融資，協助滿足緊急支出需求，並減輕俄羅斯軍事入侵對當地經濟的影響。

0812 美國國務院與白宮譴責克里姆林宮聲稱美國和烏克蘭正在烏克蘭境內進行化學和生物武器活動是徹頭徹尾的謊言。白宮發言人普賴斯3月9日發表聲明說，「正如我們一直所說的那樣，俄羅斯正在編造虛假藉口，試圖為其在烏克蘭的可怕行動辯護。」

False claims from Kremlin officials about alleged U.S. chemical and biological weapons labs in Ukraine are total nonsense. It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. https://t.co/UBBX26mhaO — Ned Price (@StateDeptSpox) March 9, 2022

0750：世界第七大石油集團、意大利跨國石油公司埃尼集團（Eni）當地時間10日宣佈停止從俄羅斯購買石油。該公司已暫停同俄羅斯簽署新的原油和石油產品供應合同，並將完全遵守歐盟和意大利政府的有關規定。

0730：澤連斯基再稱馬里烏波爾的婦產醫院遇襲，並就此指責俄羅斯犯下「戰爭罪」（war crime）和「種族滅絕」（genocide of Ukrainians）。

澤連斯基再次呼籲西方領導人在烏克蘭領空劃定禁飛區，倘若不行，便向烏克蘭提供更多戰機——歐美持續拒絕烏克蘭「禁飛區」提議，而美國國防部於3月9日周三拒絕向烏克蘭提供戰機。

0715：華爾街巨頭花旗集團（Citigroup）表示，將關閉其俄羅斯銀行業務，最終目標是尋找賣家。但該銀行也承認，由於俄羅斯經濟「與全球金融體系脫節」，可能很難成功脫手，在那之前，花旗集團將「以更有限的規模經營業務」。

烏克蘭局勢：馬里烏波爾市議會提供的視頻截圖顯示3月9日該市醫院遇襲後的境況。（AP）

0700：烏克蘭馬里烏波爾市市長據報在Telegram表示，俄羅斯圍攻該市以來，已有1,207位平民死亡。

據聯合國周二數據，自2月24日以來，截至3月8日，至少可確認474名平民罹難、861人受傷。

0700：英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月9日與澤連斯基通話，表示將進一步對俄羅斯施加制裁。

0650：週三晚，俄羅斯對日托米爾（Zhytomyr）進行了戰機轟炸，同時繼續對基輔郊區和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）展開炮擊。

日托米爾位於烏克蘭中西部，是連接華沙、基輔、明斯克、伊斯梅爾等地的交通樞紐。

0645：據美聯社，聯合國已收到烏克蘭的正式通知，打算撤出約250名在聯合國剛果維和行動中服役的士兵，以及包括一些戰機在內的軍備。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日民眾逃離烏克蘭伊爾平鎮，一名長者在渡過伊爾平河時有人從旁攙扶。（AP）

0645：據美媒CNBC報道，電玩巨頭索尼（Sony），同時PlayStation數碼商店在該地區也無法使用。

0635：俄國防部：已令烏克蘭2,786處軍事基礎設施癱瘓。據發言人科納申科夫（Igor Konashenkov），在2月24日之前，烏克蘭武裝部隊有250架戰機和直升機。俄軍從地面和空中擊毀了89架戰機和57架直升機。烏克蘭90%的軍用機場都已癱瘓。

0633：就能源合作問題，卡塔爾能源大臣卡比（Saad al-Kaabi）於3月9日在首都多哈分別會晤英國能源和氣候變化大臣漢茲（Greg Hands），以及美國總統氣候特使克里（John Kerry）和美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。

0630：俄羅斯央行表示，外匯交易將於3月10日開放。

0630：伊拉克石油部長表示，OPEC+既定的增產計劃已經足夠，額外增產石油可能會損害市場。

烏克蘭局勢：3月4日，數千塞爾維亞人在首都貝爾格萊德集會，持俄羅斯國旗高喊反北約的口號。（AP）

0615：俄烏外長均已抵達土耳其，分別入住了不同酒店，將共同參加今日11時（香港時間16時）的土俄烏三方會談。

0530：美國總統氣候特使克里（John Kerry）周三對聯合國安理會非正式會議表示，「烏克蘭危機凸顯了我們在當前動盪和不確定的能源市場中面臨的風險」。幾十年來科學家一直警告的全球變暖的「全球生存危機」，而烏克蘭的「動蕩、衝突、死亡、破壞」正是在此背景下發生，「我們實際上正經歷這場危機的代價」。

0450：聯合國國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）將於周四飛往土耳其城市安塔利亞，與俄羅斯和烏克蘭外長會面。

繼俄羅斯控制烏克蘭切爾諾貝爾、扎波羅熱核電廠後，烏方頻頻表示核電廠存在安全隱患。

格羅西9日表示，目前由俄羅斯控制的歐洲最大核電廠扎波羅熱有兩條場外供電線路受損。據介紹，扎波羅熱核電廠共有四條場外高壓供電線路，還有一條備用線路。核電廠電力需求只需一條場外高壓供電線路即可滿足。

烏克蘭局勢：圖為烏克蘭札波羅熱核電廠。該核電廠附近的培訓中心曾於3月4日發生俄烏交火，導致培訓中心起火，一度引發各界對核電廠安危的擔憂。（Ralf1969）

0445：阿聯酋表示，將呼籲OPEC成員國考慮提振石油產量，以遏制全球油價。

0430：電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣佈將停止向俄羅斯及白羅斯顧客寄貨。

0400：聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，無證據顯示烏克蘭生產生化武器。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）亦於Twitter連發數文駁斥俄羅斯。

此前俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）3月6日曾表示，俄方發現俄烏邊境有幾間由美國資助的烏克蘭生物實驗室曾研發生化武器，包括可引致鼠疫、炭疽病、兔熱病、霍亂以及其他致命疾病的病原體。

0330：烏克蘭總統澤連斯基當地時間9日簽署法律，允許所有烏克蘭人在戰爭狀態期間使用武器。該法案於兩周前在烏克蘭最高拉達表決通過。

CNN just accidentally learned the importance of the Second Amendment. https://t.co/OC3bzHptjp — Young Americans for Liberty (@YALiberty) February 24, 2022

0311：俄羅斯外貿銀行3月9日宣佈將推出人民幣儲蓄業務，年利率最高可達8%，定期存款期限為3到6個月。

0242：世衛組織（WHO）公共衛生緊急計劃（Health Emergencies Programme）執行主任瑞安（Michael Ryan）周二表示，世衛目前已確認烏克蘭境內的衛生設施及人員遭到18次襲擊，造成10人死亡，16人受傷。瑞安警告，當下局面可能造成進一步惡化的健康危機，因為約有1,000家醫院和診所位於戰線10公里之內。

0230：烏克蘭中央銀行周三發佈聲明，呼籲亞美尼亞、哈薩克、塔吉克、越南、土耳其和吉爾吉斯的央行暫停使用俄羅斯Mir支付系統*進行的所有交易，「在侵略國繼續對烏克蘭進行攻擊時，迫切需要加大對侵略國的全球金融壓力」。

*Mir支付清算系統乃俄羅斯於2014年推出，彼時俄羅斯部分銀行因克里米亞事件而被美企Visa及Mastercard的清算網絡禁止使用。

0210：澤連斯基與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，二人討論了人道主義走廊等問題。

Consultations with 🇪🇺 partners continue. Talked with @eucopresident. Discussed sanctions against the Russian aggressor, the need for coordinated pressure on Russia to ensure the security of civilians, support for 🇺🇦 in our struggle & 🇺🇦’s membership in the #EU. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

0200：美國國防部周三表示，作為預防性防禦措施，兩套美軍愛國者防空系統已從德國轉移到波蘭。

0145：普京周三與德國總理朔爾茨通話時，特別強調了人道主義維度，稱俄軍屢次組織人道走廊供平民撤離戰區，然而烏克蘭民粹武裝分子持續阻撓和平撤離。

0140：煙草巨頭英美煙草公司（British American Tobacco）9日表示，已暫停在俄羅斯所有計劃中的資本投資，但仍將繼續運營。

英美煙草表示，「有義務看顧」（duty of care）俄羅斯的2,500名員工。該公司自1991年來在俄羅斯運營迄今，生產規模頗為可觀。

0130：烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）延續數小時前烏方表態，於Twitter發文聲稱馬里烏波爾（Mariupol）的兒童醫院遭到俄軍炮火轟炸。澤連斯基並再次呼籲西方對烏克蘭空域劃定「禁飛區」，也即向烏克蘭提供空軍和防空支援。

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

0130：加拿大將於數日內向烏克蘭提供新一批價值5,000萬美元之軍備，包括無人機攝像頭等。

0130：俄羅斯國防部9日承認，一些兵役士兵參加了對烏行動，並已被烏軍俘虜，但部署到鄰國烏克蘭的「幾乎所有」此類人員都已被撤回俄羅斯。

普京3月8日重申對烏行動僅由職業軍人執行，新兵和兵役士兵並未參加，亦不會為此徵召預備役。

俄羅斯軍隊分服兵役的義務兵以及自願入伍的職業募兵。法律規定，除部分例外情況，所有18-27歲的俄羅斯男性都須服一年兵役。

0120：烏克蘭稱東部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）伊久姆市（Izyum）的一條安全走廊因俄軍炮火而中斷。

烏克蘭局勢：3月8日，烏克蘭哈爾科夫市一名男子從受戰火波及的住所中搬離。哈爾科夫乃受戰火影響最嚴重的城市。（AP）

0116：歐盟宣佈對俄新一批制裁，包括針對160位個人、禁止向俄羅斯出口海上導航技術，並將加密資產納入其懲罰措施。另外歐盟亦將禁止數間白羅斯銀行使用SWIFT支付。

0113：繼德國方面類似表態後，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）9日表示，歐洲需與俄羅斯的能源「脫鈎」，需通過加速能源轉型，包括加快發展核能，降低對俄羅斯能源的依賴。呂特表示，「當前我們無法離開俄羅斯的天然氣，這正中俄羅斯的下懷」，俄烏衝突讓歐洲進入了一個充滿不確定性的新時期，「因此需進一步強化歐盟和北約，以確保歐盟國家和歐洲大陸的安全」。

0101：據半島電視台，烏克蘭軍方表示，赫爾松市（Kherson）逾400名市民舉行反俄抗議而被俄方拘押。赫爾松市位於第聶伯河入海口，為重要造船基地，於一周前失守，現由俄軍控制。

0058：扎波羅熱核電廠所在的埃涅爾戈達爾市市長Dmytro Orlov表示，以「女人、老人、兒童」為主的部分平民已成功通過人道安全走廊撤離。

Evacuation buses with city residents left Energodar for Zaporizhia #WARINUKRAINE #Ukraine pic.twitter.com/QbP1HLMYTu — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 9, 2022

0045：白羅斯外交部新聞司當地時間9日稱，白羅斯駐意大利大使館遭到了恐怖襲擊。有不明身份的人點燃了兩個爆炸裝置，並將其扔進了白羅斯駐羅馬大使館。其中一個爆炸裝置在天然氣管道附近被引爆，造成建築物被損壞，沒有人員傷亡。

0015：《紐約時報》撤駐俄新聞團隊。

0000：烏克蘭總統辦公室副主任9日表示，如果提供安全保障，基輔當局準備與俄羅斯討論烏克蘭的中立地位，確認此前彭博的相關報道。

0000：德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）8日表示，德國將繼續向烏克蘭提供資金支持，但不會提供戰機。

0000：「阿布哈茲共和國」與「頓涅茨克人民共和國」建交。

烏克蘭局勢：圖為3月9日，一名來自烏克蘭的難民男孩站在德國奥格斯堡一個宿舍。（AP）

3月9日（香港時間）部分重要事件：

※拜登政府於當地時間8日宣佈禁止美國進口俄羅斯石油、天然氣等能源。英國表示將於年內停買俄油。歐盟表示將於年內削減三分之二俄羅斯天然氣進口。

※美英近日嘗試協調東歐諸國向烏克蘭提供蘇製戰機，波蘭9日發佈公開聲明稱願意將國內全部二十餘架蘇製MIG-29（米格-29）戰機運往德國美軍基地，以便由美國提供給烏克蘭。美國拒絕，稱這將令美國和北約面臨與俄軍直接衝突的風險。

※再有麥當勞、星巴克、可口可樂、KFC、勞力士、香奈兒、法拉利等消費者品牌禁止與俄羅斯的商業合作、停止在俄運營。

※普京指示俄羅斯政府制定一份12月31日前禁止出口的產品和原材料的清單。

※俄羅斯限制國民個人外幣存款和賬戶提現，個人外幣提現將不能超過10,000美元，為期半年。

※沙特與阿聯酋據報拒絕配合美國遏制油價上漲。

※俄羅斯外交部確認俄烏外長將於10日在土耳其參加安塔利亞外交論壇（Antalya Forum）期間接觸。

※俄羅斯國防部聲稱取得秘密文件，指烏克蘭計劃進攻頓巴斯地區。

※中國9日開始向烏克蘭提供500萬元人民幣的人道援助物資。

※印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）呼籲透過俄烏雙方停火，透過對話方式解決問題，認為制裁並非化解爭議的最佳方法，指平民才是制裁的最大受害者。

※澤連斯基發表講話，再次要求西方國家將烏克蘭列為禁飛區，警告對方需要為烏克蘭的人道災難負責。

※俄羅斯外交部表示，俄武裝力量在烏克蘭的特別軍事行動「正嚴格按照既定計劃進行」，指特別行動的任務不包括佔領烏克蘭、破壞其國家體制和推翻現任政府。

※據俄羅斯衛星通訊社報道，澤連斯基辦公廳副主任表示，基輔已請求德國總理協助安排普京與澤連斯基會面。



3月9日時局回顧：