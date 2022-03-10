烏克蘭・持續更新｜基輔願討論「中立地位」　俄烏外長周四會晤

俄烏戰事在3月10日踏入第15日。

俄烏之間已進行三輪談判，主要聚焦於平民撤離。近兩日，數輪安全走廊的設立雖然整體效果遠不如預期，但亦出現積極改變，包括於8日至9日成功從蘇梅市撤離出數千平民。據聯合國，目前已有逾220萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

烏克蘭在持續抵抗、向國際社會呼籲支援的同時，亦傳遞出「對加入北約感覺冷淡」、「在得到安全保證且不放棄領土主權的前提下，願與俄羅斯討論有關烏克蘭中立地位」等態度。二國外長將於10日在土耳其會晤。



戰事方面，北面主要城市面臨俄軍圍攻，攻勢聚焦於對基礎設施的控制；南部黑海一線，俄軍得以連接克里米亞與頓巴斯；東線頓巴斯地區則激烈而膠著。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；

俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，一面持續向烏提供軍械支持，一面協調東歐各國向烏克蘭提供戰機等援助——唯波蘭等東歐國家亦不願直接與俄羅斯發生衝突。

土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度直接影響歐美制裁的成效，是以也愈發受到重視。



烏克蘭局勢：3月8日，美國加州洛杉磯，一位技工正在更換Shell加油站的油價顯示牌。（VCG）

3月9日：

0000：烏克蘭總統辦公室副主任9日表示，如果提供安全保障，基輔當局準備與俄羅斯討論烏克蘭的中立地位，確認此前彭博的相關報道。

0000：德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）8日表示，德國將繼續向烏克蘭提供資金支持，但不會提供戰機。

0000：「阿布哈茲共和國」與「頓涅茨克人民共和國」建交。

烏克蘭局勢：圖為3月9日，一名來自烏克蘭的難民男孩站在德國奥格斯堡一個宿舍。（AP）

烏克蘭局勢：圖為3月9日，一名女子從烏克蘭逃離衝突後，抱著她1歲的女兒站在羅馬尼亞錫雷特的街頭。（AP）

烏克蘭局勢：圖為以色列總理貝內特3月6日在本古里安機場歡迎來自烏克蘭的孤兒。（AP）

3月9日（香港時間）部分重要事件：

※拜登政府於當地時間8日宣佈禁止美國進口俄羅斯石油、天然氣等能源。英國表示將於年內停買俄油。歐盟表示將於年內削減三分之二俄羅斯天然氣進口。

※美英近日嘗試協調東歐諸國向烏克蘭提供蘇製戰機，波蘭9日發佈公開聲明稱願意將國內全部二十餘架蘇製MIG-29（米格-29）戰機運往德國美軍基地，以便由美國提供給烏克蘭。美國拒絕，稱這將令美國和北約面臨與俄軍直接衝突的風險。

※再有麥當勞、星巴克、可口可樂、KFC、勞力士、香奈兒、法拉利等消費者品牌禁止與俄羅斯的商業合作、停止在俄運營。

※普京指示俄羅斯政府制定一份12月31日前禁止出口的產品和原材料的清單。

※俄羅斯限制國民個人外幣存款和賬戶提現，個人外幣提現將不能超過10,000美元，為期半年。

※沙特與阿聯酋據報拒絕配合美國遏制油價上漲。

※俄羅斯外交部確認俄烏外長將於10日在土耳其參加安塔利亞外交論壇（Antalya Forum）期間接觸。

※俄羅斯國防部聲稱取得秘密文件，指烏克蘭計劃進攻頓巴斯地區。

※中國9日開始向烏克蘭提供500萬元人民幣的人道援助物資。

※印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）呼籲透過俄烏雙方停火，透過對話方式解決問題，認為制裁並非化解爭議的最佳方法，指平民才是制裁的最大受害者。

※澤連斯基發表講話，再次要求西方國家將烏克蘭列為禁飛區，警告對方需要為烏克蘭的人道災難負責。

※俄羅斯外交部表示，俄武裝力量在烏克蘭的特別軍事行動「正嚴格按照既定計劃進行」，指特別行動的任務不包括佔領烏克蘭、破壞其國家體制和推翻現任政府。

※據俄羅斯衛星通訊社報道，澤連斯基辦公廳副主任表示，基輔已請求德國總理協助安排普京與澤連斯基會面。



3月9日時局回顧：