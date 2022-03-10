烏克蘭據報安排應急計劃　或將機密資料轉移他國

自俄烏雙方開戰以來，雙方代表團已進行了三輪會談，但戰事依舊遲遲得不到解決。出於安全考量，烏克蘭政府已經在做預案，考慮將其數據和服務器轉移到國外。



據英媒3月9日報道，烏克蘭一名網絡安全高層官員9日表示，烏克蘭政府正在做準備，如果俄羅斯部隊更加深入推進，可能需要將其數據和服務器轉移到國外。

烏克蘭國家特殊通訊和訊息保護局副局長卓拉（Victor Zhora）表示，他的部門正在規劃應急安排，以防範俄羅斯可能取得敏感政府文件的威脅。

卓拉稱，A計劃是保護烏克蘭境內的IT基礎設施，轉移到另一個國家則是一個「B計劃或C計劃」，他表示，唯有烏克蘭議會批准監管調整後才能進行轉移。

報道稱，烏克蘭官員已經持續將設備和備份運送到國內較安全地區。

卓拉2月份曾對美國政治新聞網站Politico表示，已有計劃萬一首都基輔受到威脅，將把重要資料移走，但為轉移到國外做準備則是更進一步的計劃。

卓拉聲稱，一些國家已向烏克蘭表明願意接受數據託管，不過他拒絕透露有哪些國家。他透露，基於距離較近的考量，傾向於選擇歐洲國家。