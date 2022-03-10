韓國大選｜尹錫悅稱要改善韓日關係　日本輿論持觀望態度

韓國大選結束，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅勝出大選。尹錫悅在選前曾指責現任文在寅政府的「反日外交」，表明當選會推動韓日關係正常化，但日本輿論普遍對兩國關係發展持觀望態度。



尹錫悅在競選中承諾將實現「日韓的小淵・金大中宣言2.0時代」，重啟兩國高級別交流，並解決慰安婦、戰時強徵勞工賠償等兩國對立問題。日韓關係自韓國最高法院就戰時強徵勞工賠償判決後，在2019年陷入低谷。儘管期待雙方持續溝通，但至今關係未有實質改善。

圖為3月10日，韓國首爾，尹錫悅當選總統後發言致謝。（AP）

外界預期相比文在寅政府，保守派的尹錫悅當選後在處理日韓關係上會更為柔軟。尹錫悅亦曾表示若過分綑綁歷史問題，會令日韓未來世代關係裹足不前。因此尹錫悅當選總統後，外界期待日韓關係會出現改善。

不過，日本輿論普遍對兩國關係發展持觀望態度。日本放送協會指出，儘管相信尹錫悅政府會採取積極改善兩國關係立場，但要解決包括戰時強徵勞工賠償等兩國洪溝問題並不容易。

《日本經濟新聞》特別點出文在寅政府時期法院的充公在韓日企資產判決，日本已表明若韓國政府充公在韓日企將會報復，而這只會進一步損害兩國關係。《每日新聞》亦指出，尹錫悅提出要解決兩國對立問題，那需要看韓國會提出什麼樣的具體解決方案才可。

圖為2019年8月，韓國首爾的一次反日示威。韓日關係自2019年陷入低谷。（Getty）

日韓歷史問題上韓國左右兩派立場並無二致，在2019年戰時強徵勞工賠償判決後，日本嘗試接觸日本保守派議員但無果。文在寅政府實質撕毀了前朴槿惠政府簽署的日韓慰安婦協議，這亦將成為新政府需處理的問題。尹錫悅雖然不會推動所謂的「反日外交」，但要滿足國內輿論同時與日本推進解決歷史問題並非容易。