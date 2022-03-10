烏克蘭︱歐盟領導人今召開峰會　料拒絕烏克蘭迅速加入申請

歐盟領導人將在3月10日一連兩天召開會議，其中會討論烏克蘭申請加入歐盟的事宜。不過路透社同日報道，指烏克蘭迅速加入歐盟的希望難以實現。



路透社引述準備出席會談的官員表示，取得歐盟成員國的資格可能需要很長時間。歐盟不太可能給予烏克蘭歐盟候選國的地位，但比較有可能的情況是，在聯系國協定（Association Agreement）的框架下進行更多合作。

一名官員表示因為烏克蘭正遭戰爭吞噬，部分國土已處於俄羅斯的侵占之下，整個國家或許在某一刻被完全被占領。

圖為3月4日，比利時布魯塞爾，工作人員正整理歐盟與美國的旗準備會談。（AP）

這勢將讓烏克蘭感到失望。在與俄羅斯交戰之際，烏克蘭正尋求西方在經濟、軍事和其他方面提供更多協助。

烏克蘭在2014年爆發示威抗議，推翻了親俄政府，隨後烏克蘭與歐盟簽署聯系國協定。在加強夥伴關係的構想下，歐盟領袖將討論提高烏克蘭與歐盟市場和歐洲能源網的聯繫。

歐盟領導人還將在會上討論如何讓成員國擺脫對俄羅斯能源進口的嚴重依賴。歐美多國對俄實施嚴厲制裁，美國宣布停止進口俄羅斯石油和天然氣，但歐洲多個國家依賴俄羅斯能源進口，成為擴大制裁的障礙。