烏克蘭・持續更新｜拜登：普京令美國通脹創40年新高

俄烏戰事在3月11日踏入第16日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少549位平民死亡，957人受傷；另有逾220萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

俄烏之間已進行三輪談判，俄烏外長亦於10日在土耳其會晤，可供公佈的談判內容主要聚焦於平民撤離與核設施安全。

俄外長表示「停火」並非討論重點，俄方堅持此前「烏克蘭中立、去軍事化、去納粹化、克里米亞及頓巴斯二國主權歸屬」等目標；烏克蘭澤連斯基表示為了停火願意妥協，唯俄羅斯亦必須妥協。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；俄羅斯對此開始研判反制措施，包括「將撤離的外國公司資產破產及國有化」。

俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，持續向烏提供軍械支持。

土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度直接影響歐美制裁的成效，是以也愈發受到重視。



2022年3月9日，拜登在白宮發表講話，支持鼓勵國內製造和加強晶片供應鏈的立法。（AP）

3月11日：

0020：俄羅斯財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯將以盧布償還外債，待得俄羅斯黃金和外匯儲備解凍後，可將其兌換成外幣。

0010：拜登指責普京的行為令美國通脹達到40年高點。

0005：基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，約半數基輔市民已逃離。

0005：烏克蘭總統澤連斯基的首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）在美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）舉行的活動上表示，迄今為止，俄羅斯軍隊在烏克蘭摧毀了至少價值1,000億美元的基礎設施、建築和其他有形資產。

0000：俄羅斯能源部表示，白俄羅斯專家已經恢復了烏克蘭已停產的切爾諾貝利核電站的電力供應。

0000：據聯合國數據，自2月24日至3月9日晚24時，烏克蘭（含頓巴斯地區）有至少549位平民死亡，957位平民受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月10日，荷蘭國王威廉—亞歷山大偕皇后馬克西瑪訪問哈爾斯坎普一間臨時難民中心期間，一名孩子用粉筆在地板畫畫，這名孩子身旁已有一個用粉筆劃的烏克蘭國旗。（AP）

3月10日（香港時間）部分重要事件：

※澤連斯基9日接受德媒訪問，表示願意為結束戰爭對俄羅斯做出妥協，但俄羅斯亦必須願意妥協。

※俄烏外長於土耳其會面，乃半月以來兩國高級官員首次會面。

※俄羅斯禁止出口渦輪發動機和汽車、將限制部分類別木材的出口。 在2022年底之前，將禁止科技、電訊、醫療、汽車、農業和電氣設備的出口。

※針對一系列外企或撤離或中止在俄運營，俄羅斯稱正研究回應措施，其中包括將撤離的外國公司的資產進行破產和國有化等措施。

※白羅斯總統盧卡申科將於11日訪俄與普京會談。

※俄法德領袖10日再度通話。

※德國、荷蘭等國領袖表示目前歐盟無法離開俄羅斯能源，但需要進一步與俄羅斯能源「脫鈎」，加速能源轉型，包括加快發展核能。相關想法據報在10日的歐盟凡爾賽（Versailles）峰會達到共識。

※歐盟「外長」博雷利：歐盟對俄羅斯的金融制裁已達到極限。

※據報歐盟凡爾賽峰會與會者同意烏克蘭「申請加入歐盟」，但「不太可能採取加快入歐盟的程序」，烏克蘭亦「不太可能獲得歐盟候選國身份」。

※阿聯酋表示，將呼籲OPEC成員國考慮提振石油產量，以遏制全球油價。

※立陶宛就俄烏局勢於全國緊急狀態之下實施更嚴厲措施，限制言論自由與和平集會權利。

※美國眾議院通過1.5萬億美元政府開支法案，當中包括向烏克蘭提供接近140億美元人道和軍事援助。

※美國國防部將兩套美軍愛國者防空系統從德國「暫時性」轉移到波蘭。



3月10日時局回顧：