烏克蘭・持續更新｜白羅斯總統抵達俄羅斯　將晤普京

俄烏戰事在3月11日踏入第16日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少549位平民死亡，957人受傷；另有逾220萬人逃出烏克蘭，其中過半前往波蘭。

俄烏之間已進行三輪談判，俄烏外長亦於10日在土耳其會晤，可供公佈的談判內容主要聚焦於平民撤離與核設施安全。

俄外長表示「停火」並非討論重點，俄方堅持此前「烏克蘭中立、去軍事化、去納粹化、克里米亞及頓巴斯二國主權歸屬」等目標；烏克蘭澤連斯基表示為了停火願意妥協，唯俄羅斯亦必須妥協。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩；「抵制俄羅斯」的浪潮在各西方國家迅速發酵，波及各個領域；俄羅斯對此開始研判反制措施，包括「將撤離的外國公司資產破產及國有化」。

俄方的安全訴求持續未得到美國和歐洲的回應；歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，持續向烏提供軍械支持。

土耳其、以色列等國為俄烏密切斡旋，中印的態度直接影響歐美制裁的成效，是以也愈發受到重視。



烏克蘭局勢：2022年3月9日，大批民眾在東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）市郊一個水井輪候食水。（AP）

3月11日：

1555 Twitter降低白羅斯國有媒體推文的可見度。

1548 俄新社：白羅斯總統盧卡申科已抵達莫斯科，他將與俄羅斯總統普京舉行會晤。

1542 據英國《衛報》11日報道，澳洲外長佩恩告訴該媒體，該國不久前宣布的對俄羅斯石油、煤炭和天然氣實施的禁令將在45天內生效。

1537 白羅斯總統社交媒體賬戶發文稱，白羅斯總統盧卡申科已啟程前往莫斯科。

1418 社交媒體上流傳的一段影片聲稱，一枚大型炸彈落在盧茨克市（Lutsk）。 它位於烏克蘭西部，距離首都基輔約368公里，距波蘭僅約80公里。

🛑🛑🛑Sirens yet again in all the towns of the Volyn’ and Rivne regions

Stay sheltered #Ukraine #Russia #Putin — Слава Україні🇺🇦 (@ignis_fatum) March 11, 2022

盧茨克市長波利修克（Ihor Polishchuk）在他的Facebook上宣布這個消息，他說爆炸聲接近一個機場，要求所有人逃到避難所。他並呼籲人們不要發布任何照片、地址及所有地的資料。

1400 俄羅斯國防部11日表示，自俄開展特別軍事行動以來，已摧毀烏克蘭3213處軍事基礎設施。部門又稱頓涅茨克武裝部隊已控制沃爾諾瓦哈（Volnovakha）。

1317 一位熟悉情況的消息人士告訴英媒，美國總統拜登11日將呼籲結束與俄羅斯的正常貿易關係，並為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。

1314 俄羅斯駐美國大使館已要求華盛頓制止Meta營運的社交平台上的「極端主義活動」。Facebook和Instagram暫時解除了對俄羅斯軍方和領導層的言論暴力呼籲的禁令。

1248 新華社：國家互聯網應急中心監測發現，2月下旬以來，中國互聯網持續遭受境外網絡攻擊，境外組織通過攻擊控製我境內計算機，進而對俄羅斯、烏克蘭、白羅斯進行網絡攻擊。經分析，這些攻擊地址主要來自美國，僅來自紐約州的攻擊地址就有10餘個，攻擊流量峰值達36Gbps，87%的攻擊目標是俄羅斯，也有少量攻擊地址來自德國、荷蘭等國家。

1020：國際原子能機構表示，早前切爾諾貝爾停電後，一度完全失去聯絡。但目前報告稱當地已恢復供電，正確認與其取得聯繫。國際原子能機構正使用遠程系統，監察切爾諾貝爾的情況。

國際原子能機構表示會繼續就烏克蘭的輻射監測系統與當局保持聯繫。

09:50 普京出席電視轉播的政府會議，稱俄羅斯可以克服西方的制裁，變得更獨立自主與強大。

0850 根據最新的拍攝的衛星圖像，在基輔西北部延綿30多公里的俄軍車隊已經大部分重新部署，部分車隊移至烏克蘭盧比揚卡附近的森林地區。在烏克蘭霍斯托梅爾的安東諾夫空軍基地以北，可以看到俄軍車輛出現在基輔西北的奧澤拉鎮居民區域道路上。

0815 澤連斯基表示，過去兩天約有 10 萬人通過人道走廊疏散。他表示人道主義的援助，食品和藥品已經交付，並稱政府正盡努力拯救人民。澤連斯基指俄軍正在封鎖馬里烏波爾和沃爾諾瓦卡，且未有停火。

在當地時間10日較早時候，馬里烏波爾地方當局表示，俄軍正在指定用於人道走廊的區域投擲炸彈。

0800：俄羅斯《消息報》10日援引消息人士報道，俄政府和總檢察院已收到一份名單，共列出59家由於停止在俄經營或撤出俄市場而可能被「外部管理」的外國公司。這份名單包括蘋果、IKEA、微軟、IBM、Shell、麥當勞、保時捷、豐田、H&M等。

0750：烏克蘭當地官員表示，10日周四有約20,000平民從烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）安全撤離。在俄烏建立的人道主義撤退路線中，目前僅有蘇梅市安全通道有效運行。

0725：俄羅斯外交部當地時間11日凌晨表示，歐洲國家將體會到制裁俄羅斯的後果，但這一後果不會涉及能源領域，俄羅斯將繼續履行向歐洲國家供應能源的義務。

0720：烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，由於俄羅斯軍隊未能遵守臨時停火協議，沒有一個平民能夠離開被包圍的烏克蘭城市馬里烏波爾。

2月13日，烏克蘭特種部隊成員在馬里烏波爾（Mariupol）對當地居民進行軍事訓練，包括組裝和拆卸槍支、裝載彈藥並瞄準目標。（AP）

0700：烏克蘭最高拉達於Twitter表示，俄軍對哈爾科夫物理科技學院（Kharkiv Institute of Physics and Technology）發動炮襲，而該學院置有實驗核反應堆。

0645：俄羅斯駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）當地時間11日凌晨稱，俄方已要求聯合國安理會於11日就美國在烏克蘭開展的軍用生物項目舉行會議。

0630：美國國防情報局局長3月10日表示，俄羅斯軍隊正在使用導彈、火炮、多管火箭發射器等組合，在烏克蘭上空設置「禁飛區」無法抵禦俄羅斯部隊使用的大部分武器。

0625：法國總統馬克龍：現在不是開啟烏克蘭加入歐盟流程的好時機。

歐盟領導人10日及11日於法國凡爾賽討論如何幫助烏克蘭應對與俄羅斯的戰爭，但所討論的措施預計將無法實現烏克蘭「很快加入歐盟」的希望。

烏克蘭局勢：歐盟領導人於3月10日及11日在法國凡爾賽開會，討論如何進一步協助烏克蘭。（AP）

0615：G7能源部長召開特別電話會議，討論能源問題，各部長均同意應該迅速實現能源來源的多樣性，包括核能源在內。

0600：烏克蘭軍方總參謀部表示，俄軍正試圖從北面及西面向基輔進發，但鑒於烏軍成功抵抗，俄軍前進速度已經放緩甚至停止。

0550：黎巴嫩工業部當地時間3月10日宣佈，考慮到本國糧食安全，禁止出口無工業部發放特別許可的在黎巴嫩生產的食品。

世界銀行公佈的數據顯示，黎巴嫩90%以上的穀物需從烏克蘭和俄羅斯進口，黎巴嫩本國的小麥庫存僅夠支撐一個半月。

0540：存款最高年利率8%？俄羅斯外貿銀行：該業務不在中國開展。

0530：聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，除了超過230萬逃離烏克蘭戰爭的人外，估計還有190萬人在該國境內流離失所。

0520：烏克蘭總統辦公室10日表示，澤連斯基願意在國際協調人的參與下與俄羅斯總統普京直接對話，但是烏克蘭不會做出任何妥協。

澤連斯基：圖為2022年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表視像講話。（AP）

0515：俄羅斯宣佈，無論與烏方是否達成協議，都將於每日10時開放通往俄羅斯的安全走廊。通往其他目的地的安全走廊則需與烏克蘭方面達成共識。

烏克蘭此前批評俄羅斯，稱烏克蘭公民應被允許撤往烏克蘭領土，而非俄羅斯。

0500：摩根大通週四表示，正「解散」其俄羅斯銀行業務，並計劃不再進行任何額外工作。

0450：俄羅斯10日表示，目前切爾諾貝爾核電廠已在白羅斯電力供應商的幫助下恢復電力，並已允許一烏克蘭技術團隊前往切爾諾貝爾核電廠附近維修電路。

烏克蘭當日表示，已與該核電廠失去聯繫。

0430：烏克蘭駐美國大使館武官Borys Kremenetskyi：逾6,000美國人向使館咨詢，要求自攜武器前往烏克蘭作戰。

烏克蘭局勢：圖為2月26日，烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova，中）與大使館武官大使館武官Borys Kremenetskyi（左）共同召開新聞發佈會。（AP）

0405：烏克蘭政府表示，目前為止已有40萬難民成功從軍事衝突區撤出。

0400：擁有阿爾法・羅密歐、雪鐵龍、道奇、菲亞特、Jeep、瑪莎拉蒂等品牌的汽車製造巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）宣佈中止對俄進出口。

0330：烏克蘭首都基輔附近戰況正酣。俄羅斯裝甲車隊在向基輔推進的過程中被烏克蘭軍隊摧毀了一部分。半島電視台記者Step Vaessen由基輔報道稱，烏軍似乎是通過無人機襲擊，又或是埋伏。

0245：白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在例行記者會表示，即便發生非常規武器的戰爭，美國亦不會向烏克蘭派軍。

普薩基表示，美國之所以拒絕波蘭「將蘇製戰機交付美國，由美國提供給烏克蘭」的建議，是為了避免美俄軍事衝突，避免第三次世界大戰。

普薩基表示，美國目前並沒有與委內瑞拉協商石油進口。（普京當日早些時候在政府會議上稱「美國正與伊朗及委內瑞拉商討石油進口事宜」）

3月10日，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於白宮主持新聞發佈會。（AP）

0230：聯合國人口基金（UN Population Fund, UNFPA）表示，除了馬里烏波爾3月9日遇襲的醫院以外，日托米爾（Zhytomyr）及哈爾科夫（Kharkiv）的兩間婦產科醫院亦於同日被毀。該機構並未具體說明襲擊由何方發起，亦為說明是否任何人員傷亡。

0215：歐洲央行下調歐盟今年及來年經濟增速預期。將2022年的原預估4.2%下調至3.7%，將2023年的2.9%下調至2.8%。

0200：俄羅斯稱烏克蘭「排演」馬里烏波爾醫院遇襲事件，「所謂空襲是一次徹底的排演挑釁，目的是為西方觀眾維持反俄炒作」，稱俄國空軍「絕對沒有」在馬里烏波爾附近執行任務，該爆炸乃源自事先埋在附近的爆炸裝置。

3月9日，烏克蘭方面表示馬里烏波爾一婦產科醫院被俄軍炮擊，造成3人死亡，多人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）隨後在Twitter連發數文譴責俄羅斯。

烏克蘭局勢：3月9日，馬里烏波爾市議會提供視頻，顯示該市醫院遇襲後的境況。本圖為視頻截屏。（AP）

0150：法國總統馬克龍表示，48小時內會再次與普京面談。

0140：鑒於西方制裁對俄羅斯銀行業務構成的挑戰，YouTube、Google Play正在暫停俄羅斯所有基於支付的服務，包括訂閱服務。

0110：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在3月10日訪問波蘭過程中向記者表示，「絕對無法接受普京對待人命的冷酷無情。很明顯，他現在已經選擇專門針對平民」。

0100：烏克蘭副總理韋列休克（Iryna Vereshchuk）表示，平民目前無法從馬里烏波爾市（Mariupol）撤離。

馬里烏波爾位於烏控頓巴斯地區，是連接「頓涅茨克人民共和國」及克里米亞的關鍵城市，被俄軍圍困多日，幾近失守。俄烏曾多次設立安全通道供平民撤離，唯撤離規模有限，俄烏相互指責對方破壞停火。

0055：俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）10日與印度石油和天然氣部長普里（Hardeep Singh Puri）通話，隨後表示有望增加對印度石油出口。

俄烏關係：3月10日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其安塔利亞面談。（AP）

0050：俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10日在土耳其與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤後於記者會表示，即使西方國家及其盟友對俄羅斯實施制裁，俄羅斯仍有足夠的石油和天然氣買家，「我們不強求他人購買我們的石油和天然氣」，「如果有人想另尋替代品，悉聽尊便，我們會有市場，我們已經有足夠市場」。

0045：美國國防情報局（DNI）最高總監海恩斯（Avril Haines）表示「我們評估烏克蘭並未尋求生物武器或核武器」。海恩斯指，烏克蘭有十幾個用於公共衛生研究的生物實驗室，美國「在生物安全的背景下，向這些實驗室提供——或者至少已經提供了——援助，正如我們在全球範圍內與許多國家所做的一樣」。

俄羅斯國防部3月10日曾表示，發現美國曾在烏克蘭建立和資助的生物實驗室對蝙蝠冠狀病毒開展實驗，乃至曾計劃2022年在烏克蘭開展鳥類、蝙蝠和爬行動物病原體的研究工作，並進一步研究通過它們傳播非洲豬瘟和炭疽病。

0020：俄羅斯財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯將以盧布償還外債，待得俄羅斯黃金和外匯儲備解凍後，可將其兌換成外幣。

2022年3月9日，拜登在白宮發表講話，支持鼓勵國內製造和加強晶片供應鏈的立法。（AP）

0010：拜登指責普京的行為令美國通脹達到40年高點。

0005：基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，約半數基輔市民已逃離。

0005：烏克蘭總統澤連斯基的首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）在美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）舉行的活動上表示，迄今為止，俄羅斯軍隊在烏克蘭摧毀了至少價值1,000億美元的基礎設施、建築和其他有形資產。

0000：俄羅斯能源部表示，白俄羅斯專家已經恢復了烏克蘭已停產的切爾諾貝利核電站的電力供應。

0000：據聯合國數據，自2月24日至3月9日晚24時，烏克蘭（含頓巴斯地區）有至少549位平民死亡，957位平民受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月10日，荷蘭國王威廉—亞歷山大偕皇后馬克西瑪訪問哈爾斯坎普一間臨時難民中心期間，一名孩子用粉筆在地板畫畫，這名孩子身旁已有一個用粉筆劃的烏克蘭國旗。（AP）

3月10日（香港時間）部分重要事件：

※澤連斯基9日接受德媒訪問，表示願意為結束戰爭對俄羅斯做出妥協，但俄羅斯亦必須願意妥協。

※俄烏外長於土耳其會面，乃半月以來兩國高級官員首次會面。

※俄羅斯禁止出口渦輪發動機和汽車、將限制部分類別木材的出口。 在2022年底之前，將禁止科技、電訊、醫療、汽車、農業和電氣設備的出口。

※針對一系列外企或撤離或中止在俄運營，俄羅斯稱正研究回應措施，其中包括將撤離的外國公司的資產進行破產和國有化等措施。

※白羅斯總統盧卡申科將於11日訪俄與普京會談。

※俄法德領袖10日再度通話。

※德國、荷蘭等國領袖表示目前歐盟無法離開俄羅斯能源，但需要進一步與俄羅斯能源「脫鈎」，加速能源轉型，包括加快發展核能。相關想法據報在10日的歐盟凡爾賽（Versailles）峰會達到共識。

※歐盟「外長」博雷利：歐盟對俄羅斯的金融制裁已達到極限。

※據報歐盟凡爾賽峰會與會者同意烏克蘭「申請加入歐盟」，但「不太可能採取加快入歐盟的程序」，烏克蘭亦「不太可能獲得歐盟候選國身份」。

※阿聯酋表示，將呼籲OPEC成員國考慮提振石油產量，以遏制全球油價。

※立陶宛就俄烏局勢於全國緊急狀態之下實施更嚴厲措施，限制言論自由與和平集會權利。

※美國眾議院通過1.5萬億美元政府開支法案，當中包括向烏克蘭提供接近140億美元人道和軍事援助。

※美國國防部將兩套美軍愛國者防空系統從德國「暫時性」轉移到波蘭。



3月10日時局回顧：