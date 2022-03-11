中國公布澳洲軍機對解放軍軍艦跟監滋擾畫面

據報道，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）近期接受採訪時就澳洲是否會武裝台灣稱，澳洲將盡其所能懾止中方在地區的「侵略」行為。此前，針對澳洲官方公布的中國軍艦「激光照射」事件，達頓曾表示澳必須公開中國的霸凌行為。



澳洲P-8反潛巡邏機對解放軍軍艦跟監滋擾現場視頻。（微信@國防部發布）

中國兩會期間，上述問題再被聚焦。3月10日，中國國防部新聞發言人譚克非表示，「我們注意到有關報道。澳防務領導人有關言論粗暴干涉中國內政，肆意歪曲中方維護國家主權和領土完整的行動，這充分暴露了其冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中澳兩國兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，輪不到澳方說三道四。解決台灣問題、實現國家完全統一，是任何人任何勢力都阻擋不了的歷史大勢。在台灣問題上挑事，只會跳得愈高摔得愈重。中國人民解放軍嚴陣以待，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」

譚克非稱，「關於中澳艦機相遇一事，中方已說明了事件的來龍去脈、是非曲直。在此我要再次強調，在與澳軍機相遇的全過程中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。從我方艦艇拍攝的影片可以看出，澳機對我艦進行近距離偵察，這在意圖上是充滿惡意的，在操作上是極不專業的，給雙方艦機及人員安全造成威脅。澳方不反躬自省，反而一再散播虛假訊息，對中方進行不實指責，不斷鼓吹對立對抗，已經成為地區和平穩定的『攪局者』。」

最後，譚克非警告稱，澳洲某些軍政高官要停止渲染炒作「中國威脅」，慎重處理涉台問題，多做有利於增進雙方互信的事，不要一條道走到黑。