烏克蘭・持續更新｜歐美取消俄最惠國待遇　俄羅斯與科企「開戰」

俄烏戰事在3月12日踏入第17日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少549位平民死亡，957人受傷；逃離烏克蘭的難民人數已達250萬，烏克蘭境內另還有約200萬人流離失所。

據普京（Vladimir Putin，又譯普丁）向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，俄烏談判有一定積極成果。

烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示為了停火願意妥協，唯俄羅斯亦必須妥協；克宮回應不排除元首會晤，唯兩國代表團和部長需先保證元首會晤取得成果，而不僅是為了談一談而已。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩，拜登11日宣布取消對俄羅斯貿易「最惠國待遇」。

歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，持續向烏提供軍械支持。

俄羅斯稱在停止特別軍事行動前，需要就安全問題從西方得到答案。



3月12日：

1009 美國國務院公布對俄羅斯寡頭的額外制裁。

美國國務卿布林肯說，美國已經就烏克蘭危機對Novikombank和ABR Management的幾名董事會成員進行了制裁，其中包括聖彼得堡副州長克尼亞吉寧（Vladimir Knyaginin）。



0954 日本首相岸田文雄12日對媒體表示，日本將與七國集團協商進一步對俄羅斯實施制裁。

0921 2月底遭俄軍佔領烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）發生烏克蘭第一宗官員疑被俄軍綁架事件。

烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）11日稱梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍帶走。

季莫申科引述初步消息稱，俄軍於當日下午3時45分，綁架費多羅夫。

季莫申科在社交平台發布閉路電視畫面顯示，一名男子被多名武裝人員從一棟大樓押走，當時有數名路人目睹事發經過並圍觀。

0916 英媒引述三名知情人士稱，美國防部重新啟動採辦快速反應小組，以回應烏克蘭及盟友對新軍購和轉移現有武器大增的需求。

該快速反應小組是在近日重啟，目的在加強協調和簡化銷售與轉移程序，並優先考慮美國盟友的要求。

英媒引述知情者稱，美國防部採辦辦公室近日忙於應對歐洲盟友的要求，包括通過第三方把它們的軍備轉移到烏克蘭，或為本國添購軍備。

0825 聯合國安理會當地時間3月11日舉行會議審議烏克蘭生物安全問題，美國代表在會上稱中國散佈虛假訊息以支持俄羅斯。中國常駐聯合國代表張軍大使對此予以堅決駁斥並強調稱，國際社會對美方生物軍事活動早有嚴重關切，美方應就俄方提出的關切作出全面澄清，並接受多邊核查。

0826 當地時間3月11日下午，中國向烏克蘭提供的首批人道主義援助物資已經抵達烏克蘭西南部城市切爾諾夫策（Chernivtsi）的倉庫。

根據中國紅十字會此前發佈的消息，向烏克蘭紅十字會援助的1000個賑濟家庭包於3月9日搭乘航班從北京啓運。家庭包主要包括毛毯、防潮墊、毛巾、餐具、水桶、手電等物資，將幫助烏克蘭紅十字會救助受衝突影響的流離失所者。

中國外交部發言人趙立堅3月9日在例行記者會上表示，應烏克蘭方面請求，中國紅十字會向烏克蘭紅十字會提供包括食品、生活必需品等價值500萬元人民幣的人道援助物資。

0828 美國白宮11日發佈消息稱，美國決定對俄羅斯國家杜馬議員及俄羅斯受制裁銀行的高官實施封鎖性制裁。

白宮網站發布的公告稱：「將對更多俄羅斯精英及其家人實施全面封鎖性制裁。這包括受制裁銀行的高官，以及支持立法承認所謂『頓涅茨克人民共和國』與『盧甘斯克人民共和國』的杜馬成員。」

公告指出，華盛頓將切斷制裁對象與美國金融體系的聯繫，凍結他們在美國的資產，並禁止他們入境美國。

0821 白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）外長馬克伊（Vladimir Makei）稱，解決當前衝突局勢的主要障礙是西方的立場，西方試圖向烏克蘭提供最先進的武器，派遣雇傭兵，還違反各種國際規則、條約和協議。而最主要的問題在於西方一直無視俄羅斯對地區安全問題的關切以及對北約違背承諾多次東擴的關切。但是解決這次衝突的途徑依然是存在的，他認為首先各方都需要擺脫外部干涉，其次真誠地尋找基於利益平衡的解決方案。

0730：馬里烏波爾市政官員稱該市自12天以前被俄軍包圍以來，已有1,582位平民死亡。烏克蘭當局指責俄羅斯軍隊炮擊疏散路線，並阻止平民從這座43萬人的城市撤離。俄羅斯指責烏克蘭民粹武裝分子佔據有利地形向俄軍開火，並以平民做盾牌。

0710：俄羅斯國防部稱，自特別行動開始以來，俄軍共使3,346個烏克蘭軍事基礎設施癱瘓，擊毀121架無人機、1,067輛坦克和裝甲車、114套多管火箭炮、412門火炮和迫擊炮以及862台軍用車輛。

烏克蘭局勢：2022年3月11日，馬里烏波爾（Mariupol）一棟公寓樓被俄軍坦克擊中。（AP）

0620：國際原子能機構表示，烏克蘭周五告知，技術人員已開始修復切爾諾貝爾核電廠受損的電力線。

俄羅斯10日表示，切爾諾貝爾核電廠已在白羅斯電力供應商的幫助下恢復電力，並已允許一烏克蘭技術團隊前往切爾諾貝爾核電廠附近維修電路。烏克蘭當日表示已與該核電廠失去聯繫。

0545：英國宣布對386名俄羅斯國家杜馬議員實施制裁，進行資產凍結並禁止入境。

美國財政部將50餘人加入俄羅斯制裁名單。

0515：美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，「直至普京總統改弦易轍，放棄其野蠻侵略之前，我們已經及將會施加的制裁或其他代價都不會減輕」。

0500：美國國務院3月11日再度警告國民不要前往烏克蘭，身處烏克蘭的也應在安全情況下撤離。「重點強調，前往烏克蘭的美國公民，尤其是以參展為目的者，將面對嚴重風險，包括被捕或死亡的真實風險」。

3月10日，烏克蘭駐美國大使館武官Borys Kremenetskyi曾表示，逾6,000美國人向使館咨詢，要求自攜武器前往烏克蘭作戰。

烏克蘭局勢：圖為2月26日，烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova，中）與大使館武官大使館武官Borys Kremenetskyi（左）共同召開新聞發布會。（AP）

0450：Facebook母公司Meta於11日解釋，之所以臨時調整內容政策，允許俄羅斯、烏克蘭、波蘭等東歐國家用戶發表反俄暴力乃至詛咒言論，是為了讓用戶表達對俄羅斯侵烏的反對。

Meta全球事務負責人Nick Clegg於Twitter發布公告稱，如果Meta未做內容政策更改，便等同於阻止「平凡的烏克蘭人表達他們對入侵軍事力量的抗爭及憤怒」。

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML — Nick Clegg (@nickclegg) March 11, 2022

0430：白羅斯總統發言人表示，盧卡申科與普京11日會晤期間「以烏克蘭為重點，對地區及世界局勢進行了詳細討論」。

俄羅斯總統助理、俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，二人「表達了一致意見：如果烏克蘭方面願意，衝突可以隨時解決」。

0400：國際刑警組織將限制俄羅斯將訊息直接輸入到該組織全球網絡的能力，相關通訊必須先由總秘書處檢查。

0345：烏克蘭烏克蘭最高統帥部協調人、國安與國防事務委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，烏克蘭目前為止對白羅斯展現了足夠的克制，但如果白羅斯士兵越界加入對烏入侵，烏克蘭將予以反擊。

0330：因應Meta在Facebook及Instagram平台放寬對反俄言論的管控，聯合國人權辦公室發言人特羅塞爾（Elizabeth Throssell）表示，「這顯然是一個非常、非常複雜的問題，但根據人權法和國際人道主義法的條款，它確實引起了一些擔憂」。她表示，Meta新政策缺乏明確性，「肯定會導致針對俄羅斯人的仇恨言論」。特羅塞爾承認這個問題在法律上很複雜，還需要考慮言論自由問題， 「在持續的衝突中，向直接參與敵對行動的人尋求暴力，可能不會被禁止發表言論」。

0315：歐盟委員會副主席東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟、G7及其他合作夥伴將取消俄羅斯在世貿組織的「最惠國待遇」。

The EU + @G7 + partners will soon stop treating Russia as a Most-Favoured Nation @WTO, removing key trade benefits.



Russia's brutal invasion of Ukraine must be countered with the full rigour of international law, incl. trade law.



We will follow up with more sanctions. #MFN https://t.co/ie0l2OlQyd — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 11, 2022

0300：俄羅斯國家航天公司計劃削減對國際太空站的投入。

0250：烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）向聯合國安理會指責俄羅斯「故意」瞄準居民區，「烏克蘭軍隊從俄羅斯飛行員戰俘手中奪取的一張地圖證實，對居民區的轟炸是事先計劃好的」。

0250：美國一名高級國防官員周五表示，美國繼續向烏克蘭運送安全系統，另一批貨物將在未來24小時內運往歐洲，「我們將竭盡所能，盡快盡多地向烏克蘭輸送資源」。

0240：YouTube周五宣布，已開始在全球範圍內阻止訪問與俄羅斯官媒相關的頻道。YouTube此前對歐洲禁播了RT和Sputnik。

0220：瑞士聯邦委員會周五表示，瑞士將對屬於衝突相關方的飛機關閉領空，向衝突相關方提供軍事支持的國家之航班，亦不被允許使用瑞士領空：「委員會已決定，不允許衝突各方的軍機以軍事為目的之飛行，不允許他國軍機向衝突方提供軍事支持，特別是通過運送軍事裝備」。人道主義航班將被例外，包括運送傷員的航班。

今日俄羅斯（RT）為2005年底開播的俄羅斯國營電視台，主要針對歐美觀眾，因其迥異於歐美正統的親俄論述，而在歐美民間享有頗大影響力，與此同時亦備受爭議和詬病。（Getty）

0130：聯合國副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）周五表示，聯合國人權辦公室已收到「可靠報告」，稱俄羅斯軍隊正在烏克蘭使用集束彈藥，包括在國際人道主義法禁止的人口稠密地區。

集束彈藥（Cluster munition）由小型炸彈集合而成，雖破壞威力較低，卻有較大殺傷範圍，且多針對人體、無裝甲的車輛等軟性目標。較先進的雙用途集束炸彈可擊穿十餘公分的裝甲，破壞範圍堪比足球場大小。

0120：美國國防部官員說，烏克蘭生物實驗室從事的是科學研究，而不是生物武器能力開發。近兩日來美方官員曾做過類似回應，譬如美國國防情報局（DNI）最高總監海恩斯（Avril Haines）10日表示，烏克蘭有十幾個用於公共衛生研究的生物實驗室，美國「在生物安全的背景下，向這些實驗室提供——或者至少已經提供了——援助，正如我們在全球範圍內與許多國家所做的一樣」。

俄羅斯國防部3月10日曾表示，發現美國曾在烏克蘭建立和資助的生物實驗室對蝙蝠冠狀病毒開展實驗，乃至曾計劃2022年在烏克蘭開展鳥類、蝙蝠和爬行動物病原體的研究工作，並進一步研究通過它們傳播非洲豬瘟和炭疽病。

0110：塞爾維亞首都貝爾格萊德警方表示，該市機場收到一封電郵，稱塞爾維亞航空公司飛往莫斯科的航班上安裝了爆炸裝置，該航班上有200名乘客。警方表示，這架飛機起飛後不久後被折返，並正接受檢查。

由於塞爾維亞拒絕加入西方制裁，塞爾維亞航空公司是歐洲唯一一家仍可往返俄羅斯的航空公司，在需求旺盛的情況下，塞爾維亞航空公司增加了飛往俄羅斯的航班。

烏克蘭局勢：數千塞爾維亞人在首都貝爾格萊德集會，持俄羅斯國旗高喊反北約的口號。（AP）

0105：據半島電視台，11日，聯合國安理會就莫斯科對美國「在烏克蘭進行生化研究」的指控召開會議。聯合國裁軍負責人中滿泉（Izumi Nakamitsu）在會上表示，聯合國不知曉烏克蘭存在任何「生物武器計劃」，但警告稱烏克蘭核電廠發生事故的可能性「與日俱增」。

0100：國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）開設了一個在線門戶網站，以收集烏克蘭戰爭罪行的證據

0050：歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國凡爾賽舉行的歐盟非正式峰會新聞發布會上說，歐盟正在準備對俄羅斯實施第四輪制裁，歐盟將「提出第四輪制裁措施」。

0040：俄羅斯奧委會挑戰冬季體育賽事禁令。

0030：土耳其已撤離其在基輔的駐烏大使館。

0020：普京與盧卡申科3月11日在莫斯科的會談結束，二人交談逾五個小時。

圖為2022年3月11日，白羅斯總統盧卡申科（左）與俄羅斯總統普京在莫斯科會面。（AP）

0015：波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周五表示，波蘭將從歐盟獲得超過 10 億歐元的援助，作為對烏克蘭難民援助的一部分。

0015：拜登宣布美國禁止俄羅斯伏特加、鑽石和海鮮。

0010：哈爾科夫物理技術研究所（Kharkiv Institute of Physics and Technology）3月10日遇襲，研究所設有實驗核反應堆。俄羅斯因此受到烏克蘭及各方指責。3月11日，俄羅斯國防部稱該次事故乃是由烏克蘭民粹主義者炸毀哈爾科夫研究所大樓，以隱藏核研究。

哈爾科夫物理技術研究所前身是烏克蘭物理技術研究所，乃是該國歷史最悠久、規模最大的物理科學研究中心。

0005：白宮：將獲取法律授權，禁止未來對俄羅斯經濟任何領域的投資。

0000：美國總統拜登（Joe Biden）宣布，表示將取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。

這項制裁行動還需國會通過。拜登同時呼籲G7、歐盟加入相同的制裁行動。

烏克蘭局勢：從烏克蘭返國的印度學生3月11日在新德里機場與家人重逢。（AP）

3月11日（香港時間）部分重要事件：

※馬里烏波爾、哈爾科夫等市衝突愈烈，平民傷亡加劇。

※聯合國難民署（UNHCR）：烏克蘭的難民人數已達250萬，其中11.6萬為非烏克蘭公民，另估計烏克蘭境內有約200萬人流離失所。

※俄羅斯宣布每日10時開放通往俄羅斯的安全走廊。

※烏克蘭政府表示，共逾40萬難民成功從軍事衝突區撤出。

※克宮：在停止特別軍事行動前，俄羅斯需要就安全問題從西方得到答案。俄方稱俄烏談判效率不高，但仍需繼續。

※克宮：不排除普京和澤連斯基舉行會晤的可能，但代表團和部長需要提前進行工作，以保證國家元首會晤取得成果，而不僅是為了談一談而已。

※美國總統拜登取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。

※俄羅斯將以盧布償還外債，待得俄羅斯黃金和外匯儲備解凍後，可將其兌換成外幣。

※加拿大宣布禁止從俄羅斯進口石油產品

※北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約需要確保當前的俄烏衝突不會升級，不會蔓延到烏克蘭之外的地區，北約不會直接捲入其中。



3月11日時局回顧：