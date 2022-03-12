烏克蘭・持續更新｜美國取消俄羅斯「最惠國待遇」

俄烏戰事在3月12日踏入第17日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少549位平民死亡，957人受傷；逃離烏克蘭的難民人數已達250萬，烏克蘭境內另還有約200萬人流離失所。

據普京（Vladimir Putin，又譯普丁）向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，俄烏談判有一定積極成果。

烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示為了停火願意妥協，唯俄羅斯亦必須妥協；克宮回應不排除元首會晤，唯兩國代表團和部長需先保證元首會晤取得成果，而不僅是為了談一談而已。



烏克蘭之外，俄羅斯與西方的割裂持續引發市場動蕩，拜登11日宣佈取消對俄羅斯貿易「最惠國待遇」。

歐美及北約在避免與俄軍直接衝突的同時，持續向烏提供軍械支持。

俄羅斯稱在停止特別軍事行動前，需要就安全問題從西方得到答案。



烏克蘭局勢：圖為3月11日，民眾在維爾紐斯街頭慶祝立陶宛獨立，期間有人高舉舉行的烏克蘭旗幟。（AP）

3月12日：

0100：國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）開設了一個在線門戶網站，以收集烏克蘭戰爭罪行的證據

0050：歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國凡爾賽舉行的歐盟非正式峰會新聞發布會上說，歐盟正在準備對俄羅斯實施第四輪制裁，歐盟將「提出第四輪制裁措施」。

0040：俄羅斯奧委會挑戰冬季體育賽事禁令。

0020：普京與盧卡申科3月11日在莫斯科的會談結束，二人交談逾五個小時。

0015：波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周五表示，波蘭將從歐盟獲得超過 10 億歐元的援助，作為對烏克蘭難民援助的一部分。

0015：拜登宣布美國禁止俄羅斯伏特加、鑽石和海鮮。

0010：哈爾科夫物理技術研究所（Kharkiv Institute of Physics and Technology）3月10日遇襲，研究所設有實驗核反應堆。俄羅斯因此受到烏克蘭及各方指責。3月11日，俄羅斯國防部稱該次事故乃是由烏克蘭民粹主義者炸毀哈爾科夫研究所大樓，以隱藏核研究。

哈爾科夫物理技術研究所前身是烏克蘭物理技術研究所，乃是該國歷史最悠久、規模最大的物理科學研究中心。

0005：白宮：將獲取法律授權，禁止未來對俄羅斯經濟任何領域的投資。

0000：美國總統拜登（Joe Biden）宣布，表示將取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。

這項制裁行動還需國會通過。拜登同時呼籲G7、歐盟加入相同的制裁行動。

烏克蘭局勢：從烏克蘭返國的印度學生3月11日在新德里機場與家人重逢。（AP）

3月11日（香港時間）部分重要事件：

※馬里烏波爾、哈爾科夫等市衝突愈烈，平民傷亡加劇。

※聯合國難民署（UNHCR）：烏克蘭的難民人數已達250萬，其中11.6萬為非烏克蘭公民，另估計烏克蘭境內有約200萬人流離失所。

※俄羅斯宣佈每日10時開放通往俄羅斯的安全走廊。

※烏克蘭政府表示，共逾40萬難民成功從軍事衝突區撤出。

※克宮：在停止特別軍事行動前，俄羅斯需要就安全問題從西方得到答案。俄方稱俄烏談判效率不高，但仍需繼續。

※克宮：不排除普京和澤連斯基舉行會晤的可能，但代表團和部長需要提前進行工作，以保證國家元首會晤取得成果，而不僅是為了談一談而已。

※美國總統拜登取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。

※俄羅斯將以盧布償還外債，待得俄羅斯黃金和外匯儲備解凍後，可將其兌換成外幣。

※加拿大宣布禁止從俄羅斯進口石油產品

※北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約需要確保當前的俄烏衝突不會升級，不會蔓延到烏克蘭之外的地區，北約不會直接捲入其中。



3月11日時局回顧：