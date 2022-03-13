持續更新｜俄烏首腦和談有眉目：正物色會面地點　協議文本擬定中

俄烏戰事在3月13日踏入第18日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少579位平民死亡，1,002人受傷；逃離烏克蘭的難民人數已達250萬，烏克蘭境內另還有約200萬人流離失所。



戰事方面，俄軍除了繼續包圍烏克蘭首都基輔，也警告會攻擊向烏軍提供軍備的西方車隊。俄軍向烏西亞軍事基地發射逾30枚導彈，導致35死134傷。俄軍向烏西發炮，形成該國東南西部都被轟炸。此外俄羅斯或有意堵住來自西方的軍援，以及烏西受襲地點接近波蘭邊境，令北約捲入戰事的風險可能增加。



至於和談：3月13日，俄烏局勢趨緩似乎出現希望。俄烏第四輪談判有望在下週召開。此外俄總統普京及烏克蘭總統澤連斯基都有意會面，烏方稱正在物色安全的地點，協議文本亦在草擬中。



3月13日：

2221 俄新社：援引俄烏談判俄羅斯代表團成員斯盧茨基（Leonid Slutsky）的話稱，將目前的談判狀況與談判剛開始時的情況進行了比較，稱談判取得了「重大進展」。

他表示，雙方代表團可能很快就會達成協議草案，但沒說明協議將包括哪些內容。

他稱：「根據我個人的預期，這一進展可能會在未來幾天內發展成為雙方代表團的一致立場，為簽署文件奠定基礎。」

2159 美國國家安全顧問沙利文表示，美國當局已告知北京，如果中國試圖幫助俄羅斯抵消西方制裁造成的損失，它將會承擔「後果」。

沙利文在接受CNN採訪時說:「我們正在密切關注中國實際向俄羅斯提供物質和經濟幫助的程度。我們已告知北京，我們不會容忍或允許任何國家試圖彌補俄羅斯（來自西方制裁）的經濟損失。」他補充說這將對中國自身產生後果。

他拒絕回答一旦北京試圖幫助俄羅斯彌補美國及其盟國制裁所造成的經濟和財政損失、美國是否準備對北京施加限制的問題。

2133 俄羅斯代表團成員、國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，比較俄羅斯和烏克蘭雙方在談判開始時和今天的立場，他們稱可以說有重大進展。

他告訴今日俄羅斯（RT）稱：「如果比較雙方代表團在談判剛開始的和今天的立場，我們看到了重大的進展。」

斯盧茨基還表示，按照他的預期，進展可能會發展形成雙方代表團的統一立場，形成文件供簽署，可以成為降低緊張度的基礎。

2127 美國國家安全顧問沙利文：尚未證實紐約時報記者在烏克蘭被殺，但如果這是真的，這是一個令人震驚、可怕的事件。他稱美方將與盟國和合作夥伴協商，以了解更多有關美國記者在基輔附近死亡的報道。

《紐約時報》已證實美國記者雷諾（Brent Renaud）在烏克蘭去世的消息，稱為此深感悲痛，並說他並沒有在那裏執行任務。

1951 塔斯社：俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，制裁已經凍結了俄羅斯約3億美元的黃金和外匯儲備。

1943 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）稱，俄羅斯和烏克蘭可能會在下週進行進一步會談。

波多利亞克13日對白羅斯國家通訊社Belta說：「一旦制定出相互抵償的法律模式，就會安排一次會議——第四輪談判。可能是明天，後天。」

1930 烏克蘭通報國際原子能機構稱，俄羅斯似乎計劃全面並長期控制扎波羅熱核電站。機構其後發聲明中稱：「晚些時候俄羅斯對此予以反駁。」

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）負責人科京（Petro Kotin）在信中向國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，扎波羅熱核電站仍在俄軍司令的控制下。

1859 央視：俄羅斯副總理切爾內申科表示，按照俄羅斯政府的指示，俄羅斯聯邦工業和貿易部同數字發展、通訊和大眾傳播部為在俄羅斯的生產製造公司和客戶之間的直接互動創建了在線交易平台「進口替代交易所」。加入該平台的公司可以發布工業產品、配件的採購申請，供應商也可以提交報價，無需額外費用和中介費。

1851 土耳其外長：普京在電話中告訴土耳其總統埃爾多安，不介意與烏克蘭總統澤連斯基會面。

1754 俄羅斯國防部國防管理中心主任米津採夫表示，烏克蘭新納粹分子劫持來自6個國家的近6900名外國公民作為肉盾，另外還有50艘外國船隻的船員，他們因烏克蘭違反國際人道主義法在亞速海和黑海海域部署水雷而被困在港口。他指出，被脅持的包括阿塞拜疆、希臘、格魯吉亞、埃及、印度、黎巴嫩、敘利亞、土耳其、菲律賓、牙買加等國家的公民。為了救援這些被困的外國公民，俄軍方24小時不間歇地與駐外機構保持溝通。

1703 英國鼓勵民眾收留烏克蘭難民，宣布向烏克蘭難民提供空置房間或物業最少6個月的民眾，每月可獲350英鎊津貼。

1650 俄羅斯國防部：俄羅斯空軍擊落兩架無人機和烏克蘭一架蘇-24戰機。

1639 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）形容，俄羅斯對國際維和與安全中心的導彈襲擊是「恐怖襲擊」，「這是對歐盟-北約邊界附近和平與安全的最新恐怖襲擊。 必須採取行動制止這種情況。關閉領空！」他又指，有外國教官在肇事軍事基地工作。

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

1622 利沃夫地區首長證實，俄軍在3月13日早上6時前向利沃夫西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心軍事基地發射了30枚火箭彈。而在今次襲擊中，有9人死亡，57人受傷。

1607 美國前總統特朗普在南卡羅來納州出現支持者集會時表示，烏克蘭周邊局勢可能升級為全球衝突，因為沒人能與俄羅斯領導人交談，「這可能導致第三次世界大戰，如果你認為普京會停下來，那麼情況會愈來愈糟。他不會接受，我們也沒有人可以和他說話。」

1547 英國國防部發布每日情報更新報告，指出俄軍正試圖包圍東部的烏克蘭軍隊，他們從北部的哈爾科夫（Kharkiv）和南部的馬里烏波爾（Mariupol）方向推進。而從克里米亞推進的俄軍正試圖繞過尼古拉耶夫（Mykolaiv），希望向西面的敖德薩（Odesa,）推進。

1530 烏克蘭軍方表示，他們已經俘虜超過1.2萬名俄羅斯士兵，以及奪取374輛坦克、1,226輛裝甲作戰機器和140個火砲系統。

1514 俄羅斯國防部：自開展特別軍事行動以來，俄軍共摧毀烏克蘭軍事基礎設施3687處。

1452 烏克蘭城市伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）市長在當地時間3月13日早上7時30分於Facebook發文，指俄軍可能也在13日清晨襲擊該市一個機場，敦促住在基地附近的人撤離。

⚡️Russian forces hit Ivano-Frankivsk airbase early on March 13, according to the city's mayor Ruslan Martsinkiv.



Martsinkiv reported that the airport was the target of Russian attacks for the second day in row.



He urged those who live close to the airport to relocate. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

1433 據烏克蘭利沃夫（Lviv）地區政府新聞辦公室稱，俄羅斯3月13日凌晨空襲西北部城市利沃夫附近、距離波蘭僅25公里的國際維和與安全中心（IPSC）。IPSC是一個龐大的軍事基地，其中包括一個士兵培訓中心，主要用於維持和平任務。

利沃夫地區政府表示，根據初步數據，俄羅斯在利沃夫附近發射了8枚導彈。官員正在調查是否有人傷亡。

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2022

1429 俄羅斯招聘網站SuperJob的民調顯示，在Visa和萬事達卡停止向俄羅斯提供服務後，35%的俄羅斯受訪者打算辦理銀聯卡。

1415 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄烏雙方可在耶路撒冷談判。以色列電視台Channel 12引述匿名的以色列政府消息人士稱，俄羅斯總統普京正考慮這提議，但現在評估雙方能否在耶路撒冷談判是言之過早。

1403 英國《星期日郵報》稱，英國安全官員警告內政部長彭黛玲，稱政府不能以完全開放的政策來接收烏克蘭難民，因為極端組織ISIS成員、僱傭兵、以及和黑手黨有關的犯罪分子可能會趁機進入英國。

1352 烏克蘭總統澤連斯基暗示，俄軍只能在將基輔夷為平地的情況下，才能奪取基輔。他指：「如果他們決定發動地毯式轟炸，並抹去這地區的歷史……以及摧毀我們所有人，那麼他們將進入基輔。 如這是他們的目標，那就讓他們進來吧，但他們將不得不獨自在這片土地上生活。」

1341 日本首相岸田文雄指，政府將穩定日本國內汽油價格，在實施對俄制裁時，會確保日本資源安全等國家利益。他稱政府將與中東產油國展開積極外交。

1337 烏克蘭軍方稱，鄰近波蘭邊境的國際維和中心遭導彈襲擊。

1316 《今日俄羅斯》（RT）報道，委內瑞拉外長普拉森西亞（Felix Plasencia）3月12日表示，已準備好恢復與美國的石油貿易、再次向美方出售石油，同時也會對盟友俄羅斯保持「忠誠」。

1302 英國廣播公司（BBC）及美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏克蘭當地時間3月13日早上6時前，西部城市利沃夫（Lviv）、赫爾松（Kherson）及伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）均聽到多次爆炸聲。《基輔獨立報》報道指，利沃夫正遭受俄羅斯導彈襲擊。

⚡️Multiple explosions heard in Lviv and Kherson and reports that Lviv is under Russian missile attacks. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

1236 摩爾多瓦（Moldova）外長波佩斯庫（Nicu Popescu）表示，該國庇護那些逃離烏克蘭戰事的人的能力正接近「臨界點」。英國廣播公司（BBC）報道，留在摩爾多瓦的難民人數約為10萬人，意味令該國人口增加4%。

1200 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月12日晚向全國發表講話時說，俄羅斯正試圖在烏克蘭建立新的「偽共和國」（pseudo-republics），以分裂烏克蘭。他呼籲包括被俄軍佔領的赫爾松（Kherson）在內的烏克蘭地區不要重複頓涅茨克和盧甘斯克的經歷。

1131 俄羅斯衛星通訊社引述事故現場醫院工作人員的說法稱，烏克蘭軍隊由東部沃爾諾瓦卡市（Volnovakha）撤退時，他們的一輛坦克和Grad MLRS火箭系统向一家醫院開火，造成至少6人死亡。

1126 拜登在美國時間3月12日下午在Twitter上寫道，「普京指望一個分裂的北約，一個分裂的西方，且坦白地說，一個分裂的美國。 但他什麼都沒有」。

Putin was counting on a divided NATO, a divided West and quite frankly, a divided America.



But he got none of that. — Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2022

1118 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時表示，俄羅斯可能在入侵烏克蘭後使用化學武器，此舉將構成戰爭罪，並指克里姆林宮正在編造虛假藉口，來證明可能使用化學武器的合理性。

1045 《基輔獨立報》報道，烏克蘭時間凌晨4時左右，國內幾乎每個地區都有空襲警報。包括烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）和中東部城市波爾塔瓦（Poltava）等，居民被要求立即尋掩護。

1039 被俄軍佔領的烏克蘭城市赫爾松（Kherson）官員說，地區議會投票通過一項決議，確認該市仍然屬於烏克蘭人。

1019 烏克蘭東部一座擁有數百年歷史的東正教修道院3月12日晚上遭到嚴重破壞。一枚炸彈在頓涅茨克（Donetsk）斯維亞托希爾斯克修道院（Sviatohirsk Lavra）旁的一座橋附近爆炸，幾乎摧毀修道院所有窗戶，並損壞了幾座建築物。院內多名避難者受傷需被送往醫院，沒人死亡。

1002 新華社報道，3月13日上午9時16分，第十二架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達濟南。

0938 烏克蘭國防部發布截至當地時間3月12日晚上10時的每日作戰報告。據軍方官員在報告中稱，俄羅斯聯邦軍事領導層在戰略目標方面存在不確定性，烏克蘭軍隊的激烈抵抗，亦阻礙了俄羅斯的行動目標。

0914 網上拍賣網站eBay表示，正在阻止所有涉及俄羅斯地址的交易。公司發言人稱，「我們與烏克蘭站在一起，正在採取一些措施來支持烏克蘭人民和我們在該地區的賣家。」

0856 馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝的衛星圖片顯示，馬里烏波爾（Mariupol）自12天前遭俄軍包圍以來，遭受到廣泛破壞受損嚴重。人道主義援助組織指出，該市有逾1,500名平民喪生，市內的人已有幾天無法獲得水或藥物。這座城市一直遭俄軍砲擊，令疏散平民和運送物資變得困難。

圖為由Maxar Technologies提供的衛星圖像顯示，2022年3月12日，烏克蘭西部馬里烏波爾市Zhovtnevyi區的公寓大樓遭受砲火襲擊的受損景象。（AP）

0841 烏克蘭總統澤連斯基透露與以色列總理貝內特（Naftali Bennett）對話，內容提及與俄羅斯和談前景，以及要求提供協助，以確保梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）獲釋。費多羅夫日前遭俄軍拘留。

Continued dialogue with 🇮🇱 PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

0830 央視報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）接受採訪時表示，烏俄進行第三輪談判後，雙方以視像方式開展一系列溝通並成立工作組。雙方提出了多種解決衝突的建議，已接近就簽署相關協議達成妥協，工作組正在研究相關方案並在法律層面進行討論以形成文本。

0818 烏克蘭城市札波羅熱（Zaporozhye）地區行政當局表示，南部城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍拘留，且該市由俄軍控制後，已經任命一位新市長，新上任的市長是市議會前成員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。

0805：俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）12日在俄羅斯表示，俄方已經準備好一份針對西方的反制裁清單，並將於近期公佈相關內容。

0740：烏克蘭總統澤連斯基表示，兩國代表正在以視像方式繼續談判。他希望和平進程能夠落實到具體行動，而不是僅僅停留在口頭上。他還表示，談判團隊目前已開始討論相關的具體議題。

烏克蘭局勢：2022年3月12日，烏克蘭總統新聞處12日在Facebook發布的影片截圖，顯示該國總統澤連斯基仍在基輔發表講話。（AP）

0730：數小時前，烏克蘭情報部門指責俄軍向基輔地區佩雷莫哈村（Peremoha）撤離平民的車隊開火，造成七人死亡。

同日晚些時候，烏克蘭國防部糾正稱，這些死者並非在俄烏商定的安全通道上撤離時遇害，而是在自行組織逃離的過程中被俄軍擊殺。

0715：俄羅斯國防控制中心負責人米津采夫稱，基輔方面聲稱沒有平民或外國國民希望前往俄羅斯，但是俄方通過各種通信渠道收到的烏克蘭公民以及外國人請求俄方協助撤離的數量每天都在增加。

0710：據央視，當地時間12日晚，俄羅斯國防部發布最新戰報稱，自特別軍事行動開始以來，俄羅斯軍隊已使3,593個烏克蘭軍事基礎設施癱瘓。

烏克蘭局勢：烏克蘭局勢邁入第三周以來，除了馬里烏波爾等個別城市以外，各主要城市的難民撤離效果有所緩解。圖為2月24日基輔市民湧出該市。（Getty）

0700：烏克蘭副總理韋列休克（Iryna Vereshchuk）表示，周六12日約有13,000人從烏克蘭多個城市順利撤離，幾乎是前一天的兩倍。

0645：荷蘭阿姆斯特丹市俄羅斯東正教的神職人員宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭對他們構成威脅，他們將與莫斯科教堂分道揚鑣。

0625：德國財長林德納（Christian Lindner）12日表示，德國希望在秋季之前擺脱對俄羅斯煤炭進口的依賴，另外爭取到今年年底之前「很大程度上」擺脱對俄羅斯石油進口的依賴。不過天然氣進口方面，如果現在立即停止從俄羅斯進口天然氣，下一個冬季德國將面臨供應短缺、經濟衰退和高通脹的局面，數十萬人將會失業，通勤、供暖和電力價格也會高企，許多人將會難以負擔。

圖為俄羅斯總統普京2022年3月5日到訪俄羅斯航空公司的飛行學校，並坐進飛行模擬器的駕駛艙內。這家學校位於莫斯科以外。（AP）

0620：法國總統府表示，在12日法德俄三國元首通話後，法國認為普京不會中止對烏軍事行動，所以將在數小時內再推出制裁。

0615：PayPal支付系統宣佈，將於3月18日封鎖所有俄羅斯人的電子賬户。

0600：俄羅斯央行決定，3月14日至18日莫斯科證券交易所不會恢復交易。

0530：作為目前歐洲僅存的依舊保持與俄羅斯航班往來的國家，塞爾維亞政府因拒絕參與對俄制裁而面臨西方壓力。總統武契奇（Aleksandar Vucic）周六向粉紅電視台（TV Pink）表示，「他們聲稱，我們靠烏克蘭人的鮮血賺錢」。武契奇指出，土耳其飛往莫斯科的航班量是塞爾維亞的30倍，波斯灣國家飛往莫斯科的航班量也是塞爾維亞的15倍。

烏克蘭局勢：當地時間3月12日，切爾諾夫策市（Chernivtsi），烏克蘭紅十字會開始分發中國捐贈的第一批人道主義物資。（央視新聞）

0500：據美聯社報導，當地時間周四晚（3月10日），一架軍用無人機從烏克蘭戰區飛過三個北約成員國的領空，最終在克羅地亞首都墜毀。3月12日，克羅地亞官員批評北約反應遲緩，「這是個明確的威脅，北約和歐盟都應該做出反應」，「我們將努力提高我們和其他國家的準備狀態」。

0430：外交部長林德（Ann Linde）周六對瑞典通訊社TT表示，「我們的獨立決定與俄羅斯無關」，他指的是斯德哥爾摩可能加入北約的舉動。

俄羅斯國際文傳電訊社當日早些時候援引俄羅斯外交部官員的話說，瑞典和芬蘭若加入北約將產生嚴重的軍事和政治後果。

0400：美國高級政府官員表示，經總統拜登授權，美國立即對烏克蘭提供的軍事援助將包括反裝甲、防空系統和小型武器。

當日早些時候拜登簽署備忘錄向烏克蘭再提供價值2億美元的軍事援助。

2022年3月9日，馬里烏波爾的平民在一個井前輪候打水。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

0350：3月12日，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭政府已取消該國的汽油和柴油消費稅，旨在解決燃油短缺問題和穩定油價。

0330：當地時間3月12日上午，烏克蘭紅十字會開始在西部城市切爾諾夫策（Chernivtsi）分發中國捐贈的第一批人道主義物資。

0320：在烏克蘭方面警告馬里烏波爾市（Mariupol）正面臨「人道主義災難」後，俄羅斯國防控制中心負責人米津采夫（Mikhail Mizintsev）12日也表示：「不幸的是，烏克蘭的人道主義局勢繼續迅速惡化，在一些城市已經達到災難性的程度」，「民族主義分子在居民區佈雷，摧毀橋樑和道路，並破壞民生基礎設施」。

馬里烏波爾市乃連接頓巴斯獨立政權和克里米亞的戰略重地，亦是烏克蘭極右武裝組織「亞速營」（Azov Battalion）的大本營之一，近日該市被俄軍包圍，俄軍與烏軍屢屢交火，且相互指責對方殃及平民，數次安全撤離走廊皆未能有效撤離市民。

12日早些時候，聯合國人道主義事務協調辦公室曾表示，該市被困的平民因物資缺乏而發生搶劫與鬥毆。

3月9日，馬里烏波爾一学校已被改造为兵营，一名烏克蘭亞速營士兵在返回前線前於此休息。墻壁旗幟有着鮮明的納粹卍字符號印記。（Getty）

0300：法國巴黎、意大利佛羅倫薩等市再有群眾集結為烏克蘭撐場。

0250：俄羅斯國防部稱烏克蘭違反人道走廊協議，並稱極右翼勢力將來自16個國家的6,900名來自阿塞拜疆、希臘、格魯吉亞、埃及、印度、黎巴嫩、敘利亞、土耳其、菲律賓和牙買加等國的外國人當作人肉盾牌。

0230：「頓涅茨克人民共和國」官員稱，2月17日以來，烏克蘭敵對勢力造就頓涅茨克人民共和國26位平民死亡，167人受傷。

3月8日，烏克蘭基輔郊區，從伊爾平撤離的民眾，從損壞的橋底下穿過。（Felipe Dana／美聯社）

0200：烏克蘭情報部門指責俄軍向基輔地區佩雷莫哈村（Peremoha）撤離平民的車隊開火，造成七人死亡。

0150：俄羅斯調查委員會周六表示，俄羅斯貨船Sormovskiy 3064在亞速海被烏克蘭炮彈擊中後起火。

0130：烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周六的新聞發佈會表示，已準備好與普京在以色列對談，前提是需率先停火。

普京至今已多次忽視了澤連斯基的呼籲。克里姆林宮周五曾表示並不排斥俄烏元首會晤，不過需要兩國代表團和外長先做足提前交涉，不能僅僅是為了元首會晤而會晤。

澤連斯基同時再次譴責北約拒不對烏克蘭領空劃定「禁飛區」。

0105：在視訊參加美國智庫的活動時，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭已準備好與俄羅斯談判停火，不過這並非投降或接受最後通牒。

烏克蘭局勢：歐盟領導人於3月10日及11日在法國凡爾賽開會，討論如何進一步協助烏克蘭。（AP）

0100：法國總統辦公室表示，馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和俄羅斯總統普京通話超過一個鐘頭，對話「非常坦率，也很困難」。法國總統辦公室稱，普京沒有表示他打算停止對烏戰鬥。

0045：據半島電視台，俄軍距基輔越來越近，當下基輔附近的戰火主要聚集在西北方向的衛星城市伊爾平（Irpin），伊爾平乃防守基輔的戰略重地，若失守則基輔難保。而伊爾平附近村鎮已於過去數日內被俄軍掌控。

0030：烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Vysotskiy）表示，烏克蘭計劃在未來幾天開始播種春季穀物，並有足夠的糧食儲備。他說烏克蘭每年消耗800萬噸小麥，現有庫存量則為600萬噸，另外還有1,500萬噸玉米和五年供應的葵花籽油。

0015：俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周六簽署法令，在全俄羅斯境內重新安置來自烏克蘭以及頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的難民。

2022年3月12日，匈牙利扎霍尼（Záhony），烏克蘭難民排隊登上列車。（Getty）

0010：拜登簽署關於向烏克蘭提供價值2億美元軍事援助的備忘錄。至此，拜登政府在過去一年多以來已向烏克蘭提供12億美元的軍備援助。

0000：聯合國人道主義事務協調辦公室表示，被困在南部城市馬里烏波爾（Mariupol）的平民據報因物資缺乏而發生搶劫與鬥毆。

0000：俄羅斯警告：向烏克蘭運送外國武器的車隊將成為俄軍的合法目標。

0000：據俄新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）說，俄烏談判在通過視訊繼續進行。

0000：澤連斯基稱，自俄羅斯入侵以來，「大約1,300名」烏克蘭士兵喪生。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月8日，一名烏克蘭軍人在哈爾科夫走在一個戰機垂直尾翼的前方。它是來自被炸毀的俄軍蘇-34戰機。（AP）

3月12日（香港時間）部分重要事件：

※美國、G7及歐盟決定取消對俄羅斯的「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。美歐各國也將進一步對俄羅斯進行金融、貿易、人文、科技等多方面制裁脫鈎，唯獨目前尚難完全切斷能源貿易。

※俄烏戰場的交火程度似愈發激烈。歐美持續向烏克蘭派送武器，俄羅斯亦轉變此前僅聚焦軍事設施的情況，乃至被指開始使用集束彈藥（cluster munition）等專門針對人員的武器。

※馬里烏波爾（Mariupol）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）等市衝突激烈。

※Meta更改內容政策，允許俄羅斯、烏克蘭、波蘭等東歐國家用戶在Facebook及Instagram發佈針對俄羅斯及白羅斯軍隊和領導人的暴力乃至詛咒性言論。

※Google旗下YouTube於全球範圍內限制用戶訪問今日俄羅斯（RT）、衛星通訊社（Sputnik News）等俄羅斯媒體內容。

※普京與盧卡申科於當地時間11日會談逾5個小時。

※美俄就「病毒研究/生物武器」一事在輿論場及聯合國安理會爆發激烈爭論。

※烏克蘭總統辦公室顧問：俄羅斯央行在西方被凍結的資金已經預留給烏克蘭，據稱超過3000億美元。

※俄羅斯外交部：若有必要，準備在能源領域與歐盟展開強硬對抗，導致歐盟為石油、天然氣和電力支付至少三倍費用。

※俄羅斯警告：向烏克蘭運送外國武器的車隊將成為俄軍的合法目標。



3月12日時局回顧：