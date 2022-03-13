烏克蘭・持續更新｜基輔：俄羅斯3000億被凍結資金將預留給烏克蘭

俄烏戰事在3月13日踏入第18日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少579位平民死亡，1,002人受傷；逃離烏克蘭的難民人數已達250萬，烏克蘭境內另還有約200萬人流離失所。



烏克蘭方面，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）既表示為了停火願意與俄羅斯相互妥協，也持續鼓舞國民，並向國際社會喊話爭取支持。

俄羅斯方面，面對烏克蘭方面愈發充足的外援軍備，俄軍也在採用越發猛烈的火力攻擊。



至於和談：3月11日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在與普京長談五個餘小時後對外再度確認了俄方「對烏軍事行動隨時可以終止」的立場。至於前提條件，除了俄羅斯對烏克蘭提出的「中立國地位、去軍事化/去納粹化、克里米亞及頓巴斯二共和國主權」以外，更包括美歐認真對待俄羅斯的安全憂慮——而烏克蘭對此能做的只有一再與美歐溝通。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月9日在匈牙利首都布達佩斯（Budapest），民眾用燭光組成一個巨大的和平符號（AP）

3月13日：

0105：在視訊參加美國智庫的活動時，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭已準備好與俄羅斯談判停火，不過這並非投降或接受最後通牒。

0100：法國總統辦公室表示，馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和俄羅斯總統普京通話超過一個鐘頭，對話「非常坦率，也很困難」。法國總統辦公室稱，普京沒有表示他打算停止對烏戰鬥。

0045：據半島電視台，俄軍距基輔越來越近，當下基輔附近的戰火主要聚集在西北方向的衛星城市伊爾平（Irpin），伊爾平乃防守基輔的戰略重地，若失守則基輔難保。而伊爾平附近村鎮已於過去數日內被俄軍掌控。

0030：烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Vysotskiy）表示，烏克蘭計劃在未來幾天開始播種春季穀物，並有足夠的糧食儲備。他說烏克蘭每年消耗800萬噸小麥，現有庫存量則為600萬噸，另外還有1,500萬噸玉米和五年供應的葵花籽油。

0015：俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周六簽署法令，在全俄羅斯境內重新安置來自烏克蘭以及頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的難民。

2022年3月12日，匈牙利扎霍尼（Záhony），烏克蘭難民排隊登上列車。（Getty）

0010：拜登簽署關於向烏克蘭提供價值2億美元軍事援助的備忘錄。至此，拜登政府在過去一年多以來已向烏克蘭提供12億美元的軍備援助。

0000：聯合國人道主義事務協調辦公室表示，被困在南部城市馬里烏波爾（Mariupol）的平民據報因物資缺乏而發生搶劫與鬥毆。

0000：俄羅斯警告：向烏克蘭運送外國武器的車隊將成為俄軍的合法目標。

0000：據俄新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）說，俄烏談判在通過視訊繼續進行。

0000：澤連斯基稱，自俄羅斯入侵以來，「大約1,300名」烏克蘭士兵喪生。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月8日，一名烏克蘭軍人在哈爾科夫走在一個戰機垂直尾翼的前方。它是來自被炸毀的俄軍蘇-34戰機。（AP）

3月12日（香港時間）部分重要事件：

※美國、G7及歐盟決定取消對俄羅斯的「最惠國待遇」，為提高對俄羅斯進口商品的關稅掃清道路。美歐各國也將進一步對俄羅斯進行金融、貿易、人文、科技等多方面制裁脫鈎，唯獨目前尚難完全切斷能源貿易。

※俄烏戰場的交火程度似愈發激烈。歐美持續向烏克蘭派送武器，俄羅斯亦轉變此前僅聚焦軍事設施的情況，乃至被指開始使用集束彈藥（cluster munition）等專門針對人員的武器。

※馬里烏波爾（Mariupol）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）等市衝突激烈。

※Meta更改內容政策，允許俄羅斯、烏克蘭、波蘭等東歐國家用戶在Facebook及Instagram發佈針對俄羅斯及白羅斯軍隊和領導人的暴力乃至詛咒性言論。

※Google旗下YouTube於全球範圍內限制用戶訪問今日俄羅斯（RT）、衛星通訊社（Sputnik News）等俄羅斯媒體內容。

※普京與盧卡申科於當地時間11日會談逾5個小時。

※美俄就「病毒研究/生物武器」一事在輿論場及聯合國安理會爆發激烈爭論。

※烏克蘭總統辦公室顧問：俄羅斯央行在西方被凍結的資金已經預留給烏克蘭，據稱超過3000億美元。

※俄羅斯外交部：若有必要，準備在能源領域與歐盟展開強硬對抗，導致歐盟為石油、天然氣和電力支付至少三倍費用。

※俄羅斯警告：向烏克蘭運送外國武器的車隊將成為俄軍的合法目標。



3月12日時局回顧：