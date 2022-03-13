土耳其：普京稱不介意晤澤連斯基　烏克蘭：第四輪談判或下週舉行

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）3月13日稱，俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯作普丁）3月6日在電話通話中告訴土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）稱，不介意與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。



恰武什奧盧在一個記者會上表示，在埃爾多安與普京進行電話通話時，普京稱不介意進行這樣的會面。烏克蘭方面已準備好。雙方技術談判已在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）進行中。

另一方面，烏克蘭方面同日稱，俄烏可能會在下週進行進一步會談。

俄烏談判：圖為俄烏3月7日進行第三輪談判的會場。是次會面在波蘭及白羅斯邊境進行（AP）

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）13日對白羅斯國家通訊社Belta說：「一旦制定出相互抵償的法律模式，就會安排一次會議——第四輪談判。可能是明天，後天。」

他在Twitter發文稱：「現在談判桌上有各種各樣的提議，其中有很多、有十幾個提議，包括關於政治解決的，以及最重要是關於軍事解決的。我的意思是停火、停火方案和撤軍。」

俄烏談判：圖為俄烏3月7日進行第三輪談判進行前，烏方代表到達的情形。左一是烏克蘭外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi），左二是烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。圖右是烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）。是次會面在波蘭及白羅斯邊境進行。（AP）

波多利亞克稱：「我們討論了所有議題，現在我們正試圖將這些問題打包成一些法律模式。」

他稱：「與俄羅斯聯邦代表團的談判現在正以持續的視像形式進行。特別工作小組亦已創設，」他寫道：「烏克蘭的立場是由先前的指令確定的。」