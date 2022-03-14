烏克蘭・持續更新｜俄烏展開新一輪和談　車路士班主再遭澳洲制裁

俄烏戰事在3月14日踏入第19日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少579名平民死亡，1,002人受傷。但據報單在馬里烏波爾，已有2,187居民死亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已達270萬，境內另還有約200萬人流離失所。



至於和談，3月13日，俄烏局勢趨緩似乎出現新的希望。俄烏第四輪談判有望在下週召開。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



戰事方面，俄軍除了繼續包圍烏克蘭首都基輔，也警告會攻擊向烏軍提供軍備的西方車隊。俄軍向烏西亞軍事基地發射逾30枚導彈，導致多人死傷。俄軍向烏西發炮，形成該國東南西北都被轟炸。此外俄羅斯或有意堵住來自西方的軍援，以及烏西受襲地點接近波蘭邊境，令北約捲入戰事的風險可能增加。



3月14日：

1824 烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）在Twitter上載與俄羅斯談判代表舉行視像會議的片段，指雙方踴躍地表達其立場，形容溝通持續但困難。他指出烏俄弦方的不和與政治體制有關，烏克蘭政府與社會自由對話和必須達成共識，但俄羅斯則向其社會作出打壓的最後通牒。

1811 基輔政府證實，俄軍空襲當地飛機製造廠安東諾夫系列生產工廠（Antonov Serial Production Plant），導致2死7傷。該工廠是烏克蘭最大規模飛機工廠，並為全球多地生產大型貨機馳名。

1754 德國藥廠拜耳（Bayer）宣布停止在俄羅斯的廣告及投資，但會保留對當地及白羅斯的衛生及農業必需產品的供應。該公司形容俄軍入侵烏克蘭是無意義，但作為一間生物科技公司，他們在每個國家都有道德責任，因此暫停向民眾提供治療癌症等產品，將導致在這場戰爭中的死亡人數進一步增加。

1743 俄羅斯駐美國大使館否認莫斯科方面威脅在俄的西方企業，以及威脅沒收他們資產的說法。

1730 烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦（Ihor Zhovka）接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，俄羅斯在談判立場比過往更具建設性，形容莫斯科目前與其向基輔方面發出最後通牒、底線或要求烏克蘭投降，現在似乎開始提出有建設性的談判。

1723 聯合國證實有1663名烏克蘭平民身亡，外界估計實際數字可能更高。烏克蘭檢察總長辦公室則表示，當地有90名兒童死於戰火，並指死傷人數的地方分別位於基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、蘇梅（Sumy）等地。

1707 烏克蘭傳媒報道，烏俄第四輪談判已經透過視像形式展開。

1705 德國總理朔爾茨首次訪問土耳其，屆時他會與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）討論烏克蘭局勢。

1700 路透社報道，俄羅斯以特價向印度出售原油等商品，新德里方面正考慮接受。印度有80%石油都是來自進口，其中俄羅斯石油只佔2至3%，不過油價今年已經急升40%，因此當局有意引入俄國廉價石油，以減輕開支。

1644 英國衛生大臣賈偉德認為，俄羅斯的導彈不會落在北約成員國領土，但指假如這個情況發生，盟友將採取措施回應。

1637 烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）表示，烏俄第4輪談判將涉及和平、停火、俄軍即時撤出及安全保障。他指俄羅斯承認其無謂的侵略行為，但同時卻繼續相信在烏克蘭和平城市的19天軍事行動「策略正確」。

1625 英國首相約翰遜（Boris Johnson）正遊說沙特阿拉伯增加石油產量，同時向烏克蘭捐出500部流動發電機，協助當地的必需設施運作。當局指這批發電機足以為2萬座大廈供應電力。

1620 烏克蘭外長庫列巴在Twitter留言，呼籲憂慮捲入第三次世界大戰的國家援助烏克蘭對抗俄羅斯，提供一切必要武器，增加對俄羅斯的制裁並進一步孤立莫斯科，令普京陷入失敗，稱這才是避免爆發更大規模戰爭的方法。

1617 英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）受訪時表示，當局目前已經向烏克蘭難民家庭批出簽證，指從15日起，申請程序會變得更簡單和直接。

1613 烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）證實，馬里烏波爾至今最少有2500人身亡，他同時批評俄羅斯阻止人道物資運往當地。

1605 俄烏新一輪談判舉行在即，莫斯科方面指不排除雙方達成的協議將需要聯合國安理會批准。

1550 俄烏同意在14日於當地開設10條人道走廊。

1543 中國外交部否認俄羅斯向北京求援的說法。

1538 馬里烏波爾婦產科醫院日前遭空襲，美聯社報道，其中一名被拍到獲救的孕婦在送院搶救後不治，導致一屍兩命。

1536 馬來西亞航空MH17航班在2014年遭擊落事件，澳洲及荷蘭正式對俄羅斯展開法律程序。

1522 法國傳媒指，人道救援車隊無法接近馬里烏波爾，目前該市出現糧食、食水及暖氣供應。

1518 路透社引述消息人士報道，德國原則上已經同意向美國採購最多35架F-35戰機。

1502 天空新聞報道，烏克蘭當地官員指，首都基輔的飛機製造廠安東諾夫系列生產工廠（Antonov Serial Production Plant）遭俄軍炮彈擊中，目前未知傷亡情況。

1440 烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）3月14日早上證實，當地時間14日早上10時30分將以視像方式，與俄羅斯展開新一輪談判。

1430 克里米亞領袖指，連接克里米亞與頓巴斯的陸路走廊已開通，俄方已控制連接克里米亞與馬里烏波爾（Mariupol）的公路。

1423 《華爾街日報》稱，俄羅斯威脅西方企業，指企業要員會被捕，公司的資產也會被扣押。 俄羅斯駐美大使館稱這消息是捏造的。大使館稱，在俄羅斯境內有很多西方企業在營運，其中超過1,000間為美國企業。

1416 俄羅斯財長西盧安諾夫稱，一些國家希望籌劃人為的債務違約，於是在沒真正經濟理由的情況下，凍結俄羅斯銀行和俄羅斯政府的外匯賬戶。他說有關俄羅斯無法履行公共債務義務的說法是不實的，俄方有足夠的資金來履行義務。

1406 日本首相岸田文雄表示，烏克蘭局勢以及俄羅斯的行動，顯示改革聯合國安全理事會，以及建立新「世界秩序」的必要性。

1359 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問沙利文將於3月14日在意大利羅馬會晤。白宮稱，中美競爭與俄烏局勢是此次會晤的兩大主題。

1352 《華爾街日報》引述知情人士稱，俄羅斯威脅有意撤出該國的西方企業，指曾批評俄羅斯政府的企業要員會被捕，公司的資產也會被扣押。

1338 日本政府要求國內虛擬貨幣交易商停止與俄羅斯受制裁對象交易。

1328 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯直到最後一刻都在提議通過談判方式解決烏克蘭危機，但美國和法國拒絕了。

1311 摩爾多瓦（Moldova）副總理兼外長波佩斯庫在Twitter上寫道，自烏克蘭境內戰爭爆發以來，已有逾32.8萬名烏克蘭難民進入摩爾多瓦。

1256 世界衛生組織 （WHO） 3月13日表示，擔心俄烏戰爭可能會加劇當地和周邊地區的新冠肺炎疫情，正在努力採取更多措施來限制病毒傳播。該區的病例比前一週有所下降，但由於烏克蘭的疫苗接種率低，以及逃離該國到周邊同樣疫苗接種率低的地區的人數已超過200萬，因此存在更嚴重的疾病和死亡風險。

1237 美國駐基輔大使館再次敦促美國公民立即離開烏克蘭，因為俄羅斯正在進行的襲擊使安全局勢變得「暴力和不可預測」。大使館警告美國公民應仔細考慮撤離路線和風險，因為在持續的戰鬥行動期間，烏克蘭的道路可能很擁擠，或是由於橋樑和道路損壞而導致基礎設施惡化。

We urge U.S. citizens to depart Ukraine now via ground transport if safe. Border crossings are open. Consider routes & risks; roads may be crowded, exposed to combat or have damaged infrastructure. Sheltering in place may be the best option for some. https://t.co/4KXSc4dZX1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 14, 2022

1218 南部城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍拘留後，該市由俄軍控制，並改由市議會前成員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）出任新市長，烏克蘭總檢察長對此事疑涉叛國罪展開調查。

1200 烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）地區政府負責人表示，該區3月14日不會有平民循人道走廊撤離，主因未與俄方就任何撤離路線達成共識，並指雙方正在進行談判。

1146 聯合國指出，迄今有近270萬名難民逃離烏克蘭，其中超過10萬人是在過去24小時內逃離當地。大多數難民都是逃往波蘭，該國第二大城市克拉科夫（Krakow）臨時住所和庇護所已經住滿難民。

1127 俄羅斯車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）已抵達烏克蘭基輔（Kyiv）周邊地區參與戰事。他3月14日在社交網站發布的片段顯示，他身穿軍裝，在房間裏與士兵圍着桌子研究計劃。據報他呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們將完蛋。」

1109 美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）接受CBS採訪時表示，美國政府將調查美國記者特雷諾（Brent Renaud）在烏克蘭境內遇害案，以便採取相應報復措施。

特雷諾身上攜帶的證件顯示他是《紐約時報》 記者，但《紐約時報》 稱很早之前就已經解除與特雷諾的僱傭關係。另時代工作室（Time Studios）發表聲明說，特雷諾一直在烏克蘭為美國《時代》（Time）製作一個有關全球難民危機的影片項目。

1040 澳洲針對俄羅斯33名寡頭實施新制裁，其中包括英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller），及俄羅斯銀行（Rossiya Bank）主席列別傑夫（Dmitri Lebedev）等。其中，艾巴莫域治此前已遭英美制裁。

1029 英國國防部發布最新情報更新，稱俄羅斯海軍已經封鎖烏克蘭的黑海海岸線，切斷烏克蘭的海上貿易。英國防部並警告說，未來幾週俄軍可能會進行進一步的兩棲攻擊，並說此前俄軍在亞速海已經展開過一次同類行動。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cz8Q0vnsA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o28zuSsk3K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022

1015 烏克蘭總統澤連斯基在電視直播講話中，再次呼籲北約領袖設立禁飛區，稱如果他們不這樣做，俄羅斯的炸彈落在北約領土上「只是時間問題」。

0958 央視報道，3月14日上午8時50分，第十三架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達大連。

0952 美國國務院發表聲明稱，國務卿布林肯和烏克蘭外長庫列巴3月13日在電話會議上，討論了阻止俄羅斯入侵烏克蘭的外交努力，「布林肯重申美國堅定地與烏克蘭團結一致，共同防禦克里姆林宮的持續野蠻侵略。」

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about our steadfast support of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and ongoing efforts to stop Putin’s war of choice. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2022

0943 法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基通電話，除了與對方回顧情況，又表示會全力支持他，並詳細說明有關歐盟在凡爾賽峰會上提供額外援助的決定。 他們就烏俄之間繼續談判交換了意見。消息人士說，兩名領導人將在未來幾天繼續協調。

0936 中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應有關俄羅斯要求中國提供軍事援助的報道時指，從未聽說過相關消息。他表示，中國的首要任務是防止烏克蘭的緊張局勢失控。

0925 俄羅斯副外長韋爾希寧（Sergey Vershinin）3月14日表示，俄羅斯不會要求美國和歐盟解除制裁，因為來自西方和世界各地的壓力不會改變俄方路線。

0917 美國總統拜登3月13日晚上與法國總統馬克龍通電話，討論俄羅斯入侵烏克蘭的問題。他們回顧最近的外交活動，並強調承諾讓俄羅斯對其行為負責，並支持烏克蘭政府和人民。

法國消息人士稱，馬克龍對美國記者特雷諾（Brent Renaud）的死表示哀悼。他與拜登同意加強現有對俄羅斯實施的制裁，支持烏克蘭並採取一切措施制止戰事。 他們將在未來幾天就這一切保持密切聯繫。

0908 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責俄軍涉嫌綁架兩名烏克蘭市長。烏克蘭官員3月13日表示，俄軍綁架了東南部城市第聶伯羅市（Dniprorudne）的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev），「這是針對烏克蘭民主制度的又一次攻擊，俄方試圖在一個主權國家建立非法替代政府。」梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）則日前遭俄軍拘留。

0903 白宮國家安全顧問顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，中方不要協助俄羅斯逃避制裁，但美方正私下直接與中方溝通，表明若北京協助俄羅斯彌補因制裁蒙受的損失，將面臨後果。

0846 美國國務卿布林肯3月13日在Twitter發文，譴責俄羅斯對位於烏克蘭與波蘭邊境附近的亞沃里夫國際維和與安全中心發動導彈襲擊，並呼籲俄方必須停止「殘暴」行徑。

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

0842 俄羅斯將由3月14日起封鎖社交平台Instagram，批評Instagram母公司Meta暫時放寬政策，允許旗下Facebook和Instagram的部分國家用戶，發布針對俄羅斯人的暴力言論。

0837 美國軟件公司甲骨文（Oracle）宣布，已停止一切在俄羅斯的業務運作。

Oracle has ended all operations in the Russian Federation.

Access to support has been cut off and software updates and patches are no longer available for download. Oracle has suspended all consulting and advanced customer support services. (2/4) — Oracle (@Oracle) March 13, 2022

0833 烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，3月13日宣布的14條人道走廊中有9條允許平民使用以逃離戰事。基輔地區當天有3,950人獲救，另有1,600人成功從東部的盧甘斯克地區逃脫。

0827 英國首相約翰遜3月13日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，譴責「普京的野蠻行徑」，並表示英國將繼續尋求加強烏克蘭自衛的選項。

0810 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月13日向俄羅斯衛星通訊社表示，俄烏兩國的最新一輪談判會在3月14日以視像方式舉行。烏克蘭談判代表團成員、烏總統辦公室主任顧問米波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）3月13日晚在Twitter發文表示，烏克蘭和俄羅斯官員14日將再次舉行談判會議。

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

0715 外媒報道，中國駐美大使館發言人劉鵬宇形容烏克蘭戰事「令人不安」，中方首要工作是防止局勢再升級、甚至失控。

0655 俄羅斯新聞社引述克里姆林宮消息指，俄烏新一輪視像談判今日（14日）舉行，據報時間是香港時間下午4時30分。

0645 衛星圖片顯示，俄軍日前在伊爾平（Irpin）附近一條河搭設浮橋，疑藉此橋進逼烏克蘭首都基輔。不過，該橋近日損毀，相信俄軍新一輪進逼基輔的行動已被烏克蘭軍阻止。

0545 外媒報道，有美國官員表示俄羅斯自入侵烏克蘭開始，就向中國要求軍事器材，但未有提證據。美國官員又指，戰事踏入第三周，俄軍有些武器開始不足夠。

0115 俄羅斯國防部承認襲擊烏克蘭西部的亞沃里夫國際維和與安全中心軍事基地，指事件中有180名「外國僱傭兵」死亡，大量由其他國家供應的武器被毀，揚言俄羅斯將繼續攻擊加入烏克蘭部隊的外國戰士。

3月13日（香港時間）部分重要事件：

※土耳其外長：普京3月6日在電話中告訴土耳其總統埃爾多安，不介意與烏克蘭總統澤連斯基會面。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）稱，俄羅斯和烏克蘭可能會在下週進行進一步會談，最快14至15日進行。

※俄羅斯代表團成員、國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，比較俄羅斯和烏克蘭雙方在談判開始時和今天的立場，他們稱可以說有重大進展。

※烏克蘭總統澤連斯基3月12日向以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，提議俄烏雙方可在耶路撒冷（Jerusalem）談判。以媒同日引述高級外交消息人士稱，俄羅斯對此持開放態度。

※利沃夫地區首長證實，俄軍在3月13日早上6時前向利沃夫西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心軍事基地發射了30枚火箭彈。而在今次襲擊中，有9人死亡，57人受傷。