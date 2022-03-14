烏克蘭・持續更新｜普京澤連斯基和談有望　俄媒：談判今日舉行

俄烏戰事在3月14日踏入第19日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少579名平民死亡，1,002人受傷。但據報單在馬里烏波爾，已有2,187居民死亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已達270萬，境內另還有約200萬人流離失所。



至於和談，3月13日，俄烏局勢趨緩似乎出現新的希望。俄烏第四輪談判有望在下週召開。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



戰事方面，俄軍除了繼續包圍烏克蘭首都基輔，也警告會攻擊向烏軍提供軍備的西方車隊。俄軍向烏西亞軍事基地發射逾30枚導彈，導致多人死傷。俄軍向烏西發炮，形成該國東南西北都被轟炸。此外俄羅斯或有意堵住來自西方的軍援，以及烏西受襲地點接近波蘭邊境，令北約捲入戰事的風險可能增加。



3月14日：

0715 外媒報道，中國駐美大使館發言人劉鵬宇形容烏克蘭戰事「令人不安」，中方首要工作是防止局勢再升級、甚至失控。

0655 俄羅斯新聞社引述克里姆林宮消息指，俄烏新一輪視像談判今日（14日）舉行，據報時間是香港時間下午4時30分。

0645 衛星圖片顯示，俄軍日前在伊爾平（Irpin）附近一條河搭設浮橋，疑藉此橋進逼烏克蘭首都基輔。不過，該橋近日損毀，相信俄軍新一輪進逼基輔的行動已被烏克蘭軍阻止。

0545 外媒報道，有美國官員表示俄羅斯自入侵烏克蘭開始，就向中國要求軍事器材，但未有提證據。美國官員又指，戰事踏入第三周，俄軍有些武器開始不足夠。

0115 俄羅斯國防部承認襲擊烏克蘭西部的亞沃里夫國際維和與安全中心軍事基地，指事件中有180名「外國僱傭兵」死亡，大量由其他國家供應的武器被毀，揚言俄羅斯將繼續攻擊加入烏克蘭部隊的外國戰士。

3月13日（香港時間）部分重要事件：

※土耳其外長：普京3月6日在電話中告訴土耳其總統埃爾多安，不介意與烏克蘭總統澤連斯基會面。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）稱，俄羅斯和烏克蘭可能會在下週進行進一步會談，最快14至15日進行。

※俄羅斯代表團成員、國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，比較俄羅斯和烏克蘭雙方在談判開始時和今天的立場，他們稱可以說有重大進展。

※烏克蘭總統澤連斯基3月12日向以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，提議俄烏雙方可在耶路撒冷（Jerusalem）談判。以媒同日引述高級外交消息人士稱，俄羅斯對此持開放態度。

※利沃夫地區首長證實，俄軍在3月13日早上6時前向利沃夫西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心軍事基地發射了30枚火箭彈。而在今次襲擊中，有9人死亡，57人受傷。