烏克蘭・持續更新｜普京與澤連斯基和談有望　烏克蘭積極準備

俄烏戰事在3月14日踏入第19日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少579名平民死亡，1,002人受傷。但據報單在馬里烏波爾，已有2,187居民死亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已達270萬，境內另還有約200萬人流離失所。



至於和談，3月13日，俄烏局勢趨緩似乎出現新的希望。俄烏第四輪談判有望在下週召開。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



戰事方面，俄軍除了繼續包圍烏克蘭首都基輔，也警告會攻擊向烏軍提供軍備的西方車隊。俄軍向烏西亞軍事基地發射逾30枚導彈，導致多人死傷。俄軍向烏西發炮，形成該國東南西北都被轟炸。此外俄羅斯或有意堵住來自西方的軍援，以及烏西受襲地點接近波蘭邊境，令北約捲入戰事的風險可能增加。



3月14日：

3月13日（香港時間）部分重要事件：

※土耳其外長：普京3月6日在電話中告訴土耳其總統埃爾多安，不介意與烏克蘭總統澤連斯基會面。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）稱，俄羅斯和烏克蘭可能會在下週進行進一步會談，最快14至15日進行。

※俄羅斯代表團成員、國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，比較俄羅斯和烏克蘭雙方在談判開始時和今天的立場，他們稱可以說有重大進展。

※烏克蘭總統澤連斯基3月12日向以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，提議俄烏雙方可在耶路撒冷（Jerusalem）談判。以媒同日引述高級外交消息人士稱，俄羅斯對此持開放態度。

※利沃夫地區首長證實，俄軍在3月13日早上6時前向利沃夫西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心軍事基地發射了30枚火箭彈。而在今次襲擊中，有9人死亡，57人受傷。