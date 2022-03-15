烏克蘭・持續更新｜俄羅斯稱已拿下赫爾松地區　基輔再實施宵禁

俄烏戰事在3月15日踏入第20日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少636名平民死亡、1,125受傷 。惟烏方確認單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已達280萬。



至於和談，俄烏第四輪談判已在14日召開，並在4小時後進行「技術性暫停」，15日繼續。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



戰事方面，俄軍除繼續對烏克蘭首都基輔進行圍攻，在其他地方的攻勢亦在持續。在俄羅斯警告襲擊向烏提供軍援的西方國家車隊，以及俄軍向烏西軍事基地發射逾30枚導彈，而當地僅距波蘭約17公里，令人擔心北約捲入戰事的風險可能增加。



3月15日：

1853 克里姆林宮批評俄羅斯國營電視台《第一頻道》的示威女編輯，形容對方在直播時展示反戰標語的行為是「流氓主義」，並稱讚該頻道的報導高質素、客觀和適當。

1847 第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地方官員指，第聶伯（Dnipro）機場在凌晨遭受俄羅斯兩枚導彈攻擊，導致跑道無法運作，客運大樓亦受損，預計需時一段時間才可完成修復。

1843 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，目前討論俄烏停火談判成果是言之過早，並無意作任何猜測。

1841 英國有近8.9萬人稱有意接收烏克蘭難民，當局將會為每戶每月提供350英鎊補貼。

1838 烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）向天空新聞表示，總統澤連斯基已經決心留在基輔，甚至會戰到最後一刻。

1830 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話後稱，預計被困在馬里烏波爾市的土耳其公民可以在15或16日撤離。他指至今已經有1.48萬名公民撤出烏克蘭，而土耳其國防部消息人士早前透露，馬里烏波爾市附近的地雷已經清除，當局正準備重開人道走廊。

1823 聯合國難民署表示，烏克蘭難民人數已經增至295萬人，當中180萬人前往波蘭，其餘主要到匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克。聯合國兒童基金會則證實，7.3萬名烏克蘭兒童成為難民，相等於每分鐘就有55名兒童難民。

1822 烏克蘭官員估計，馬里烏波爾市仍有大約35萬人被困。

1813 德國《圖片報》報道，德國前總理施羅德（Gerhard Schröder）曾在10日於莫斯科與車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）會面數小時，但未知雙方會面目的。施羅德本身是北溪天然氣管道公司的監事會主席，烏克蘭方面曾否認委派對方作為特使，與普京調解俄烏衝突。

1805 歐盟財長正式批准向俄羅斯實施第四輪制裁，針對超過600名俄羅斯人士和實體。同時禁止向俄羅斯出口貴重物品，以及撤銷俄羅斯的最惠國貿易待遇。

1801 英國政府將禁止向俄羅斯出口豪華交通工具、高級時裝和名畫等貴重物品，並向俄羅斯伏特加酒在現有稅率中再增加35百分點關稅。

1756 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）宣布，當地從15日晚上實施35小時宵禁，直到17日早上。期間民眾除了到防空洞以外，在沒有特別許可下在市內移動。他強調基輔是烏克蘭的中心，亦是歐洲自由和安全的象徵及前線基地，因此需要死守。

1742 英國財相稱，該國會向數百種俄羅斯產品加徵關稅。

1740 中國外交部發言人趙立堅3月15日在例行記者會上表示，二十國集團（G20）不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所。

1651 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，計劃於3月15日從包括頓涅茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkov）等9條人道走廊撤離居民。

1647 中國外交部發言人趙立堅3月15日指，中方第三批人道主義救援物資14日已經運抵波蘭，將很快運往烏克蘭。

1641 俄羅斯總理米舒斯京簽署一項法令，6月30日前暫時禁止向歐亞經濟聯盟成員國出口穀物，8月31日前禁止向第三國出口白糖和蔗糖。政府指有關決定是為了在外部限制的情況下保護國內食品市場。

1632 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭3月15日將再次嘗試向被圍困在馬里烏波爾市（Mariupo）的平民運送物資。

據英媒報道，莫斯科14日允許第一批平民車隊逃離馬里烏波爾，但烏克蘭一名高級總統助手表示，俄羅斯再次阻止一批試圖運送物資抵達該市的人道援助車隊。

1614 波蘭、捷克、斯洛文尼亞3國總理將作為歐洲理事會代表訪問烏克蘭，以表明支持烏方的自由和獨立。他們屆時會與烏克蘭總統澤連斯基、總理什梅加爾會晤。

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

1600 中國外交部發言人趙立堅3月15日表示，20國集團不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所。在當前形勢下，20國集團應堅持職責定位。中方支持印尼主席國按照既定議程推進20國集團各領域合作。

1555 中國駐英使館3月15日否認俄羅斯就烏克蘭戰事尋求中國提供軍事援助，稱華府散佈「惡意的虛假訊息」，有可能使衝突進一步升級。

1552 烏克蘭國家緊急服務部門稱，空襲擊中基輔一座住宅大樓，造成2人死亡，另有35人獲救。

1536 愛沙尼亞議會呼籲聯合國成員國立即採取措施，在烏克蘭設立禁飛區，以免造成大量烏克蘭平民傷亡。這是首次有歐盟和北約成員國呼籲在烏克蘭設立禁飛區。議會還呼籲立即對俄羅斯和白羅斯實施全面貿易禁運。

1531 俄國防部：俄軍已摧毀烏克蘭156架無人機和1306輛裝甲戰車。

1525 法國政府發言人指，法國支持烏克蘭，但不想與俄羅斯發生衝突。

1521 俄羅斯國防部表示，俄軍已經完全控制赫爾松（Kherson）地區。

1515 基輔地鐵在Twitter上表示，由於3月15日早上發生爆炸，導致盧基亞尼夫斯卡（Lukyanivska）車站和類近辦公室的外牆損毀。盧基亞尼夫斯卡距離基輔市中心很近。車站目前因受損而關閉。

Увага!



Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022

1442 英國首相約翰遜（Boris Johnson）在《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，稱俄羅斯在2014年吞併克里米亞後，西方國家放過俄羅斯總統普京是「一大錯誤」，並更逐漸依賴俄國能源，令莫斯科入侵烏克蘭之後，一方面從全球油價急升獲利，同時俄軍轟炸烏克蘭平民。他呼籲西方國家應結束對俄羅斯能否的依賴。

1440 世界衛生組織表示，其團隊正不分晝夜地運送物資到烏克蘭，自3月5日起已送出90噸醫療援助物資。不過身處烏克蘭西部城市利沃夫的發言人Tarik Jarasevic稱，他們一直無法抵達某些城市，在這些愈來愈多人不能獲得醫療照護的地方，他們正在排隊，等待何時能交付貨物。

1423 客機追蹤網站FlightRadar指，一架與俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士班主艾巴莫域治有關的噴射機在土耳其伊斯坦布爾短暫停留後，已在莫斯科降落。

1409 烏克蘭軍方稱，遭俄軍拘留的烏克蘭城市梅利托波爾市長費多羅夫已被帶到由烏東分離分子控制的盧甘斯克，他在當地被控涉嫌恐怖主義罪。

1344 美國太空總署稱，美國太空人Mark Vande Hei將按計劃乘搭俄羅斯太空船「聯盟號」（Soyuz）從國際太空站返回地球，儘管地緣政治緊張局勢加劇，他們在國際太空站方面，仍與俄羅斯國家航天公司密切合作。

1327 美國國防部官員表示，俄軍接近所有對烏克蘭的軍事行動都沒有取得進展，其中一批俄軍仍然集結在距離基輔市中心15公里的地方。

1303 芬蘭公營傳媒14日公布最新民意調查，在1378名18歲以上的受訪者之中，有62%表示支持加入北約，比2月24日俄軍入侵烏克蘭時的53%明顯上升。芬蘭在冷戰後一直貫徹中立原則，在過去二十年之間，支持和反對加入北約的比例約為3比5。

1254 白宮發言人認為，目前未見俄羅斯總統普京有制止軍事衝突或緩和局勢的迹象。

1243 基輪較早前傳出爆炸聲後，烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）指，當地一座住宅大樓起火，目前未知傷亡情況。

1240 烏克蘭傳媒報道，切爾諾貝爾核電廠的電力已經恢復。

1234 澤連斯基在最新的講話呼籲俄軍士兵放下武器投降，稱會以有尊嚴方式對待他們，指俄軍高層不會這樣對待下屬及烏克蘭民眾。

1156 基輔在當地時間早上5時半左右傳出巨型爆炸聲，當地傳媒指白羅斯方面向基輔西部市郊發射導彈。

1150 彭博社（Bloomberg）旗下的CityLab指出，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，基輔地鐵不但維持有限度服務，目前亦有大約1.5萬名基輔市民在車站臨時棲身。

1145 聯合國秘書長古特雷斯表示，全球有超過一半的葵花籽油供應、以及有30%的小麥是來自俄羅斯及烏克蘭，他指戰火已經導致穀物價升破阿拉伯之春及2007至08年的全球糧食危機高位。

古特雷斯提到，埃及、剛果、黎巴嫩、索馬里、蘇丹及也門等國家極度依賴從俄烏進口小麥，形容俄烏戰爭對最貧困的國家造成最嚴重的衝擊，為全球各地的政治不穩埋下伏線。

1123 大韓航空向CNN證實，該公司會暫停所有來往莫斯科及海參崴（Vladivostok）的客、貨運航班，當中包括貨機不會短暫停留莫斯科，直至4月底。另外該公司亦會更改航道，不會繞過俄羅斯空域，前往歐洲的航班會改為取道中國、哈薩克及土耳其，導致航程可能增加最多2小時45分；而北美東部飛往首爾的航班亦會改經阿拉斯加，飛行時間或增加接近兩小時。

1117 烏克蘭政府與虛擬貨幣公司合作，推出虛擬貨幣捐款平台，接受各地民眾以比特幣（Bitcoin）、以太幣（ether）、泰達幣（tether）及狗狗幣（dogecoin）援助當地。

1107 烏克蘭總統顧問顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）認為，烏俄兩國可能在不會遲於5月達成和平協議，但這視乎克里姆林宮在這場戰爭中投放多少資源。

1051 烏克蘭外長德庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，他與加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）通電話，同意進一步加強對俄羅斯的制裁。

1042 《紐約時報》報道，美國官員認為，向烏克蘭發射的俄羅斯彈道導彈配備一種以前不為人知的誘餌裝置，可以讓它們避免遭攔截。

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

1027 美國國務院發聲明稱，因應烏克蘭事件，3月14日起對11名俄羅斯國防部高官實施制裁，涉及俄羅斯國民警衛隊總司令佐洛托夫、俄羅斯軍事技術合作局局長舒加耶夫、俄羅斯國防出口公司總裁米赫耶夫以及8位俄羅斯國防部副部長。

1012 韓聯社引述韓國防部指，韓方將向烏克蘭提供非致命性武器的軍事援助和醫療用品。

0942 日本外務省表示，日本再對另外17名俄羅斯公民實施個人制裁，包括俄羅斯共產黨中央委員會主席久加諾夫（Gennady Zyuganov）、國家杜馬議員兼富商維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）等。

0933 烏克蘭總統澤連斯基向議會提交議案，要求將戒嚴令再延長30天。

0926 俄羅斯外交部指，俄羅斯軍人、烏克蘭保安人員及核電廠工作人員現時共同控制切爾諾貝利（Chernobyl）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

0917 歐盟決定對俄羅斯採取新一輪的制裁。主要措施包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇、禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業、禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，以及禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

0908 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，3月14日成功通過7個人道走廊，撤離4,000多名平民。

0904 英國廣播公司（BBC）報道，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）3月15日或會宣布對 100多名與俄羅斯總統普京政權有聯繫的個人實施新制裁。

0901 美國有線新聞網絡（CNN）引述外交消息人士稱，北約領導人最早可能於下週在布魯塞爾作面對面會晤，這將是俄羅斯入侵烏克蘭期間的一次特別會議。

0858 美國防部長奧斯汀本週將前往比利時布魯塞爾參加北約國防部長會議。 五角大樓發言人柯比4月14日在簡報會上說，奧斯隨後將前往斯洛伐克和保加利亞。

0849 烏克蘭總統澤連斯基在3月14日的最新講話中表示，與俄羅斯的談判會在15日繼續進行。他指出，他與以色列總理貝內特進行交談，作為談判努力的一部分，冀以「以公平與和平」結束與俄羅斯的戰爭。

0837 俄羅斯國營電視台《第一頻道》一名女編輯，3月14日在晚間新聞節目期間闖入直播室，在主播身後展示反戰標語，以英語和俄語寫上「停止戰爭」，以及「不要相信政治宣傳，他們是在騙你」等標語。人權組織稱她已被捕。

Tomorrow’s @guardian



What a tremendously brave act by Marina Ovsyannikova pic.twitter.com/ooxtCeSRlf — Owen Gibson (@owen_g) March 14, 2022

0821 央視3月15日報道，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩週內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。

中美關係：圖為新華社提供的圖片，相中美國家安全顧問沙利文2022年3月14日與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在意大利羅馬會晤。這是俄烏2月24日開戰以來，中美最高層級官員的會晤。圖為雙方代表團會面地點——卡瓦里列希爾頓酒店（Cavalieri Hilton hotel）。（AP）

0815 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文在意大利羅馬舉行會晤期間時指，中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。着眼長遠，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。他強調，中方堅決反對任何散佈不實訊息、歪曲抹黑中方立場的言行。

沙利文則向楊潔篪表示，認真關注中國與俄羅斯之間的聯盟，以及「一些行動會招致的後果」，又提及美國聯同歐洲和亞洲的盟友一同懲罰俄羅斯。沙利文又直接地表達十分關注任何國家可能向俄羅斯提供的援助，以及支援俄羅斯入侵烏克蘭的任何事物。

0730 烏克蘭西北部羅夫諾州安托帕利（Antopol）一座電視塔和附近一座行政大樓遭2枚俄軍飛彈襲擊，造成9死9傷。

0720 美國有線新聞網絡再提俄羅斯向中國求軍援，包括軍用即食食物。英媒則指，有美國官員向盟友透露俄羅斯要求中國提供導彈、無人機和裝甲車，而中國對俄羅斯的要求「回應正面」。

CNN reports that among the assistance 🇷🇺 supposedly requested from 🇨🇳 included MREs (meals ready to eat), underscoring the most basic logistical deficits its military is facing. Here's a photo of Chinese MREs I took, incidentally, at a Russian military expo a few years back: pic.twitter.com/fdQTPlKU5z — Melissa Chan (@melissakchan) March 14, 2022

0550 美國政府據報正探討讓總統拜登前往歐洲，親自與北約盟友商討烏克蘭問題，其中一個方案是拜登3月23日先到比利時布魯塞爾，然後再到波蘭。

0545 消息指，歐盟會在第四輪制裁名單上加入英超車路士班主艾巴莫域治，料還會禁止出口奢侈品到俄羅斯和投資俄羅斯新的能源項目，詳情料今日稍後公布。

0315 再有記者在烏克蘭採訪期間受襲。烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Irina Venediktova）在Facebook表示，一名相信隸屬霍士新聞的英國籍記者嚴重受傷，正接受治療。霍士新聞確認有員工入院，但目前對此事只掌握很少資料。

0300 聯合國秘書長古特雷斯表示，核戰從前是不可相信，但現在已變得「在可能的範圍內」，呼籲各界以外交途徑解決問題。

0215 英國政府公布「烏克蘭之家」計劃，經審查的英國家庭可收取每月457鎊（約4,658港元）收容烏克蘭難民，烏克蘭難民亦可自動得到英國全面的醫療保障和福利，也可找工作。

0004 俄國總統普京的親密盟友、俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期，他將此事歸咎於極右派的烏軍躲在平民背後。

佐洛托夫13日說：「我會說的是，對的，不是所有事都如我們想的進展那麼快。不過我們正一步步朝目標前進，勝利終將屬於我們。」

佐洛托夫是俄羅斯高級安全官員，曾負責普京人身安全。

英媒稱，他稱俄軍前進速度比預期慢的言論，是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。

0000 14日，隨着俄羅斯擴大攻擊範圍，烏克蘭首都基輔傳出劇烈爆炸聲。當天早些時候，該市奧博隆區（Obolon）的一棟公寓樓被擊中，造成一人死亡，六人受傷。 住宅大樓被擊中，所有窗戶粉碎，中間的樓梯被完全摧毀和燒毀。

住在該區的為之震驚。很多人在哭泣中向親戚和朋友尋求庇護。住在大樓9樓的一對男女告訴美國有線新聞網絡（CNN），他們被突然的巨大爆炸聲驚醒。

0000 CNN：據熟悉計劃的多位消息人士透露，白宮官員正在就讓美國總統拜登盡快前往歐洲進行早期討論。

0000 法媒：外交人員稱，歐盟制裁俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）以及其他俄羅斯人。

0000 俄羅斯外交部表示，俄羅斯外長拉夫羅夫和伊朗外長16日在莫斯科舉行會談，討論烏克蘭問題和全面核協議問題。

0000 IMF：烏克蘭2022年的通脹率將達到20%，而2021年為10%。

烏克蘭局勢：圖為2022月3月14日，基輔一幢被炮擊的住宅大樓內，烏克蘭志願軍「領土防衛軍」一名隊員自窗戶離開。（AP）

3月14日（香港時間）部份重要事件：

※烏克蘭總統澤連斯基計劃於16日在美國國會發表視像演講。

※烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）在Twitter上載與俄羅斯談判代表舉行視像會議的片段，指雙方踴躍地表達其立場，形容溝通持續但困難。

※聯合國證實有1663名烏克蘭平民身亡，外界估計實際數字可能更高。烏克蘭檢察總長辦公室則表示，當地有90名兒童死於戰火，並指死傷人數的地方分別位於基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、蘇梅（Sumy）等地。

※烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）表示，烏俄第4輪談判將涉及和平、停火、俄軍即時撤出及安全保障。他指俄羅斯承認其無謂的侵略行為，但同時卻繼續相信在烏克蘭和平城市的19天軍事行動「策略正確」。

※中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問沙利文將於3月14日在意大利羅馬會晤。白宮稱，中美競爭與俄烏局勢是此次會晤的兩大主題。

※俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯直到最後一刻都在提議通過談判方式解決烏克蘭危機，但美國和法國拒絕了。

※南部城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍拘留後，該市由俄軍控制，並改由市議會前成員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）出任新市長，烏克蘭總檢察長對此事疑涉叛國罪展開調查。

※美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）接受CBS採訪時表示，美國政府將調查美國記者特雷諾（Brent Renaud）在烏克蘭境內遇害案，以便採取相應報復措施。

※澳洲針對俄羅斯33名寡頭實施新制裁，其中包括英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller），及俄羅斯銀行（Rossiya Bank）主席列別傑夫（Dmitri Lebedev）等。其中，艾巴莫域治此前已遭英美制裁。

※中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應有關俄羅斯要求中國提供軍事援助的報道時指，從未聽說過相關消息。他表示，中國的首要任務是防止烏克蘭的緊張局勢失控。

※白宮國家安全顧問顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，中方不要協助俄羅斯逃避制裁，但美方正私下直接與中方溝通，表明若北京協助俄羅斯彌補因制裁蒙受的損失，將面臨後果。

3月14日時局回顧：