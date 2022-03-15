烏克蘭局勢｜烏方：有望最快1周或最遲5月　與俄簽署和平協議

俄烏第四輪談判於3月14日通過視像方式舉行，雙方經過4小時會談後技術性暫停，15日將繼續。據烏克蘭方面表示，雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協議。



據央視3月15日報道，當地時間3月14日，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。

報道稱，阿列斯托維奇表示，對烏方而言，俄羅斯方面有關領土的要求是不可接受的。他表示，烏方已準備好就其餘問題繼續進行談判。

截至目前，俄羅斯方面暫無回應。

烏克蘭《每周鏡報》（Dzerkalo Tyzhnia）3月12日曾報道，從可靠外交消息取得有關文件，俄羅斯提出的停火條件包括，第一，烏克蘭放棄加入北約（NATO），保持中立地位，俄羅斯願意保障烏克蘭安全。

第二，賦予俄語為烏克蘭第二官方語言地位，取消所有針對俄語的限制。第三，承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的主權。第四，烏克蘭承認「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic，DPR）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic，LPR）的獨立。

第五，烏克蘭去納粹化和禁止極端民族主義、納粹和新納粹黨派和社會組織的活動，廢除現有的美化納粹和新納粹的法律。第六，烏克蘭的非軍事化，完全放棄進攻性武器。

報道指，莫斯科要求將首五項條件列入烏克蘭憲法。俄方一直表示，如果基輔符合俄羅斯的條件，可以隨時停止行動。