烏克蘭・持續更新｜俄羅斯制裁拜登杜魯多　美加高官議員入黑名單

俄烏戰事在3月16日踏入第21日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少636名平民死亡、1,125受傷 。惟烏方確認單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已超過296萬。



至於和談，俄烏第四輪談判已在進行中。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



外交方面：多國仍在致力斡旋，惟進展不大。美國警告中國勿向俄羅斯提供軍事援助，惟中俄都否認。俄羅斯稱有能力獨力完成在烏軍事目標。此外中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文14日已在意大利羅馬會晤。雙方分別闡明己方立場，就各自關切議題表達意見。



戰事方面，俄軍繼續對烏克蘭多個城市炮轟，對基輔的攻勢亦愈見猛烈。此外15日有2,000人自港口城市馬里烏波爾撤出。另一方，普京的親密盟友、俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期。這是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。



3月16日：

0154 美國總統拜登將於3月24日到比利時布魯塞爾出席北約峰會，以討論烏克蘭問題。美方不排除拜登會與烏克蘭總統澤連斯基會面。

0140 中國國務委員兼外交部長王毅與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通電話，雙方就烏克蘭局勢交換意見。王毅指，目前俄烏已舉行4輪談判，盡管進展緩慢，但能夠保持談判就有實現停火的希望，就能開辟和平的未來。他指希望各方都能多做有利於促進和談的事情，而不是相反。

胡克斯特拉讚賞中方為幫助烏克蘭難民所提供的人道主義援助，表示對話談判是解決衝突對抗最重要的方式，希望中方為此繼續發揮積極作用。

0042 英媒：歐盟國家領導人將在下週的峰會上，提出歐盟國家應立即開始補充天然氣儲備，為冬天做準備。

0031 英國擴大對俄羅斯的制裁，再多370名俄羅斯和白羅斯人士成為制裁對象。俄羅斯前總統梅德韋傑夫、總理米舒斯京、國防部長紹伊古、克里姆林宮發言人佩斯科夫、以及俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃，也是制裁對象。

0015 俄羅斯檢察官要求法院判處反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）監禁多13年。

0013 俄外交部稱，俄羅斯對加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）實行個人制裁。加拿大外交部長和國防部長也在禁止入境俄羅斯的「黑名單」中。

俄羅斯還把300多名加拿大議員列入「黑名單」。

俄方稱，對加拿大官員的制裁帶有強制性，這是對俄羅斯敵對行為的反應。

俄羅斯外交部稱，加拿大任何不友好行為都不可避免得到俄羅斯堅決的且不一定對稱的回應。

0005 俄羅斯外交部3月15日公布，俄羅斯對美國總統拜登（Joe Biden）實行個人制裁。俄羅斯外交部稱，對美國總統實行的個人制裁，是對美國制裁俄羅斯官員的回應。

俄外交部稱，該國針對美國實施制裁內容，包括13人被禁止入境俄羅斯。以下為完整制裁名單：

美國總統拜登（Joe Biden）

國務卿布林肯（Antony Blinken）

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）

參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）

中央情報局長伯恩斯（Willian Burns）

總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）

國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）

財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）

美國進出口銀行行長和董事長雷塔・喬・劉易斯（Reta Jo Lewis）

負責國際經濟的美國副國家安全顧問達利普・辛格（Daleep Singh）

拜登之子亨特（Hunter Biden）

前國務卿希拉里（Hillary Clinton）

0010 塔斯社：俄羅斯正式告知歐洲委員會俄羅斯將撤出該組織。

3月15日（香港時間）部份重要事件：

・俄羅斯對美國總統拜登、加拿大總理杜魯多以及兩國高官及議員進行制裁，將他們列入禁止入境的黑名單。

・波蘭、斯洛文尼亞及捷克總理已抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤連斯基會面。

・俄烏第四輪和談以視像形式進行中。是次談判在14日「技術性暫停」後，15日恢復。

・俄軍對基輔及多個城市繼續炮轟，其中在基輔有住宅大樓及地鐵站口被打中，有人死傷。基輔市長宣布當地實行35小時的宵禁。

・英國政府宣布對350多個俄羅斯人和實體實施制裁，以及大幅就多種貨品加徵關稅。

回顧3月15日局勢發展：