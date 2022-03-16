烏克蘭・持續更新｜歐洲理事會將取消俄羅斯成員資格　俄表明退出

俄烏戰事在3月16日踏入第21日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少691名平民死亡、1,143受傷 。惟烏方確認單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數最少有300萬。



至於和談，俄烏第四輪談判已在進行中。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



外交方面：多國仍在致力斡旋，惟進展不大。美國警告中國勿向俄羅斯提供軍事援助，惟中俄都否認。俄羅斯稱有能力獨力完成在烏軍事目標。此外中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文14日已在意大利羅馬會晤。雙方分別闡明己方立場，就各自關切議題表達意見。



戰事方面，俄軍繼續對烏克蘭多個城市炮轟，對基輔的攻勢亦愈見猛烈。此外15日有約2萬人自港口城市馬里烏波爾撤出。另一方，普京的親密盟友、俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期。這是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。



3月16日：

0825 《華爾街日報》引述美國官員稱，總統拜登3月16日將宣布向烏克蘭提供額外10億美元的軍事援助。

0813 波蘭總理卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基一起舉行的新聞發布會上表示，應派遣一個國際維和特派團前往烏克蘭展開行動。

0809 英國首相約翰遜3月16日將訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，要求海灣國家生產更多石油，並幫助英國減少對俄羅斯石油的依賴。

0745 歐洲理事會國會議員大會以216票贊成，0票反對，3票棄權，通過將俄羅斯逐出歐洲理事會。部長委員會其後會就俄羅斯的成員資格作出最終決定。俄羅斯已正式通知歐洲理事會，俄方將退出該組織。

0715 烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙會面。澤連斯基其後表示，烏克蘭真正地信任這些領導人，當他們談及安全保障、烏方在歐盟的未來或制裁政策時，烏方也得到100%保證，烏方會取得積極的成果。

烏克蘭：圖為2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

0704 烏克蘭總統澤連斯基指，多年來，烏方一直聽說北約的大門是如何敞開的，但現在聽說他們不能進入北約，他們必須承認這是真的。他指烏克蘭人民開始明白到這事實，並開始靠自己和協助烏方的夥伴，他對此感到高興。

0645 美國國務卿布林肯指，獨立的烏克蘭存在的時間，將比俄羅斯總統普京存在的時間長得多。

0636 歐盟能源專員西姆松（Kadri Simson）對美國有線新聞網絡（CNN）說，歐洲正擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，美國向歐洲供應液化天然氣，為歐洲的努力提供支持。

0631 烏克蘭副總理韋列舒克稱，近2.9萬名平民15日經人道走廊撤離，當中約2萬人從馬里烏波爾撤離，有8,533人從蘇梅撤離，另有320人從哈爾科夫的醫院撤離。

烏克蘭：圖為2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

0619 波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）提議，向烏克蘭派出北約維和代表團。

0605 美國霍士新聞指，公司的攝影師、55歲的扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）和擔任顧問的自由工作記者、24歲的Oleksandra Kuvshynova在烏克蘭首都基輔附近身亡。他們14日乘車外出，但他們的車輛被炮火擊中，兩人不幸離世。

0512 美國國務卿布林肯已與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）討論烏克蘭的安全需要。

0510 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克指，俄烏談判非常困難，雙方有根本性的矛盾，但肯定有妥協的餘地。

0500 烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、以及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）會面。

0423 美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指，美國官員正討論派米格戰機到烏克蘭的問題。

0402 美國總統拜登簽署預算草案，額外向烏克蘭提供136億美元的額外軍事和人道主義援助。

0400 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克指，俄烏談判將於3月16日繼續。

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

0314 美國國務卿布林肯15日宣布，美國政府對11名俄羅斯軍事領袖實施新制裁，包括俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）和國家控制的武器貿易公司俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）的總裁米赫耶夫（Alexander Mikheev）。國防部長克里沃魯奇科（Aleksey Krivoruchko）、伊萬諾夫（Timur Ivanov）和葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Evkurov）也在被美國制裁之列。

0306 美國白宮指，美方有信心，如美方需要繼續與俄羅斯進行直接和間接的對話，他們有能力做到此事。

0240 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，他與捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、以及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）已抵達烏克蘭首都基輔。

0230 俄羅斯駐聯合國大使（Vassily Nebenzia）涅邊賈對記者說，俄羅斯準備支持一項人道主義決議草案，並將向聯合國安全理事會提交決議草案。

0215 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄烏兩國已恢復談判，雙方都認為談判有進展。

0154 美國總統拜登將於3月24日到比利時布魯塞爾出席北約峰會，以討論烏克蘭問題。美方不排除拜登會與烏克蘭總統澤連斯基會面。

0140 中國國務委員兼外交部長王毅與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通電話，雙方就烏克蘭局勢交換意見。王毅指，目前俄烏已舉行4輪談判，盡管進展緩慢，但能夠保持談判就有實現停火的希望，就能開辟和平的未來。他指希望各方都能多做有利於促進和談的事情，而不是相反。

胡克斯特拉讚賞中方為幫助烏克蘭難民所提供的人道主義援助，表示對話談判是解決衝突對抗最重要的方式，希望中方為此繼續發揮積極作用。

0042 英媒：歐盟國家領導人將在下週的峰會上，提出歐盟國家應立即開始補充天然氣儲備，為冬天做準備。

0031 英國擴大對俄羅斯的制裁，再多370名俄羅斯和白羅斯人士成為制裁對象。俄羅斯前總統梅德韋傑夫、總理米舒斯京、國防部長紹伊古、克里姆林宮發言人佩斯科夫、以及俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃，也是制裁對象。

烏克蘭：圖為2022年3月15日，烏克蘭哈爾科夫一個市場遭受炮彈襲擊，烏方軍人協助搬運物資。（AP）

0015 俄羅斯檢察官要求法院判處反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）監禁多13年。

0013 俄外交部稱，俄羅斯對加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）實行個人制裁。加拿大外交部長和國防部長也在禁止入境俄羅斯的「黑名單」中。

俄羅斯還把300多名加拿大議員列入「黑名單」。

俄方稱，對加拿大官員的制裁帶有強制性，這是對俄羅斯敵對行為的反應。

俄羅斯外交部稱，加拿大任何不友好行為都不可避免得到俄羅斯堅決的且不一定對稱的回應。

0005 俄羅斯外交部3月15日公布，俄羅斯對美國總統拜登（Joe Biden）實行個人制裁。俄羅斯外交部稱，對美國總統實行的個人制裁，是對美國制裁俄羅斯官員的回應。

俄外交部稱，該國針對美國實施制裁內容，包括13人被禁止入境俄羅斯。以下為完整制裁名單：

美國總統拜登（Joe Biden）

國務卿布林肯（Antony Blinken）

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）

參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）

中央情報局長伯恩斯（Willian Burns）

總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）

國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）

財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）

美國進出口銀行行長和董事長雷塔・喬・劉易斯（Reta Jo Lewis）

負責國際經濟的美國副國家安全顧問達利普・辛格（Daleep Singh）

拜登之子亨特（Hunter Biden）

前國務卿希拉里（Hillary Clinton）

0010 塔斯社：俄羅斯正式告知歐洲理事會，俄羅斯將退出該組織。

3月15日（香港時間）部份重要事件：

・俄羅斯對美國總統拜登、加拿大總理杜魯多以及兩國高官及議員進行制裁，將他們列入禁止入境的黑名單。

・波蘭、斯洛文尼亞及捷克總理已抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤連斯基會面。

・俄烏第四輪和談以視像形式進行中。是次談判在14日「技術性暫停」後，15日恢復。

・俄軍對基輔及多個城市繼續炮轟，其中在基輔有住宅大樓及地鐵站口被打中，有人死傷。基輔市長宣布當地實行35小時的宵禁。

・英國政府宣布對350多個俄羅斯人和實體實施制裁，以及大幅就多種貨品加徵關稅。

回顧3月15日局勢發展：