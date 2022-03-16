烏克蘭局勢｜俄羅斯女子闖入直播室示威　克里姆林宮：流氓行為

俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel 1，暫譯）一名女職員3月14日在新聞節目期間闖入直播室示威，並在主播身後展示反戰標語。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日批評這名女子的舉動是流氓行為。



《第一頻道》女職員Marina Ovsyannikova於14日闖入直播室示威，她展示寫有「停止戰爭」、以及「不要相信宣傳，他們在騙你們」等字句的標語牌，她也有叫口號。

佩斯科夫15日批評Marina Ovsyannikova的行為，又指電視台正處理此事。

美聯社15日引述人權組織OVD-Info稱，Marina Ovsyannikova已被警方拘留。她的律師15日在Twitter發布照片，顯示她正在出庭。法媒引述消息指，Marina Ovsyannikova被控違反示威法，或會被監禁10天，她不認罪。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）15日表示，法國大使館將向Marina Ovsyannikova提供保護，法國也會向她提供庇護。馬克龍說，他會在下次和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話時，以直接和非常具體的方式提出這件事。