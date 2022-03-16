烏克蘭｜美媒採訪俄軍俘虜　抵步才知道轟炸平民：這裏沒納粹分子

美國有線電視新聞網（CNN）獲烏克蘭當局允許，特別採訪了3名遭烏方俘虜的俄軍士兵。他們3人表示無法理解為何要發動這場戰爭，並稱他們所見的實像和上級所稱的「打倒納粹份子，保護烏克蘭人」不一樣，對俄軍的行動表示懊悔。有人更稱要求俄軍停止戰爭，否則回國後將聯合所有的被虜士兵群起反抗。



CNN報道，指該訪問在3月11日進行。CNN要求烏方讓他們採訪被俘虜的俄軍士兵後，烏方特意安排了一場記者會，並在會前讓CNN與被俘士兵會面。房間僅有3名俄軍士兵和記者在場，3人坐在椅上未被綁上手扣，CNN指他們似乎未遭受烏方的強迫或誘導回答。

3名士兵均是俄軍空軍士兵，他們在行動中被俘虜。

圖為3月10日，基輔附近的一個市郊，軍車上的烏軍正向平民打招呼。（AP）

其中一人名叫馬克西姆（Maxim），亦是訪問中最主要說話的人。馬克西姆表示他們是在總統普京（Vladimir Putin）宣布向烏克進行「特別軍事行動」前一天，才收到了作戰命令。但在行動開始不久後又宣布取消，正當他們回程不久後，收到了一份攻擊地上目的名單。

馬克西姆稱他們名單上標誌了一列烏軍的坦克，但他們無法確認那是否真的是車輛，他們只投放了傳統非導向的炸彈，他表示憂慮這會造成誤炸的風險。

這裏沒有納粹或法西斯分子

馬克西姆表示，他們政府告訴他們，要去解放烏克蘭平民，要打擊新納粹份子：「但我們看不到任何納粹或法西斯分子，俄羅斯人和烏克蘭人用同一種語言交流。」

另外的兩人同稱，他們的部隊中很多人對進攻烏克蘭感到不安，因他們均有很親朋戚友在烏克蘭。

「這不僅僅是令烏克蘭非軍事化或擊敗烏克蘭武裝部隊，而是正在摧毀平民的城市，我不知道會有甚麼可以讓炸死無辜平民的行動得以正確化。」「這正好就是新納粹主義、新法西斯主義最恐怖的形式，誰能想到會發生這樣的事情？」

圖為3月9日，馬里烏波爾一間醫院，建築物被砲轟擊中損毀。（AP）

抵步才發現正針對平民

CNN報道，指烏克蘭在記者會上發布了另一條的影片，同樣是被俘虜的另一名士兵。他表示他在到達烏克蘭後，才發現自己不是作為維和步隊的人員來到這裏，而是為了戰鬥。

「我問道指揮官，我們在這裏做什麼。但我們不能掉頭逃跑，在我們後方的是殺逃兵的憲兵隊。」「我們被告知這裏沒有平民，但我們就看着平民在我們眼前。我們意識到砲火是針對平民，針對普通城鎮而不是軍事設施，與我們被告知的完全相反。所以，我們投降了。」

在記者會上，一名被俘，名叫弗拉基米爾（Vladimir）的俄軍偵察官表示，我們的政府告訴我們，我們需要解放平民，但我要告訴俄羅斯的軍人，要放下武器離開，別再來這裏，這裏所有人只想要和平。

「我想要告訴我們的指揮官，要立刻停止在烏克蘭的恐怖行為，因為我們回國後，我們會群起來反抗。」「這些事暪不了多久，在這裏像我們一樣被俘虜的人很多，我們遲早會回來的。」