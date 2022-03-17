持續更新｜俄烏傳準備好停火撤軍計劃　前題是烏保持中立和裁軍

俄烏戰事在3月17日踏入第22日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少726名平民死亡、1,174人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已超過306萬。



至於和談，俄烏的談判仍在進行中。此外俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



外交方面：烏克蘭總統澤連斯基指今次是歐洲過去80年來未見的恐怖事件，呼籲各國提供更多協助，他再度倡議在烏克蘭設「禁飛區」。多國仍在致力斡旋。澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。俄羅斯與土耳其的外長會談結束，土耳其外長恰武什奧盧表示，土耳其願意在其境內組織俄烏總統會談。



戰事方面，俄軍繼續對烏克蘭多個城市炮轟，對基輔的攻勢亦愈見猛烈。俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期，這是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。但俄羅斯總統普京3月16日稱，俄方的特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。



3月17日：

0854 美聯社引述一名美國官員稱，作為拜登政府3月17日宣布的巨額軍事援助計劃的一部分，美國將向烏克蘭派遣100架殺手級無人機。

美國軍方消息人士稱，拜登政府正在討論向烏方提供的導彈武器系統是Switchblade 300。國會官員向美國全國廣播公司（NBC）指出，該系統專門對人員進行精確打擊而設計，可以在數英里外精確射擊。

0837 據烏克蘭總統高級助手稱，在烏方同意用9名被俘的俄羅斯士兵作為交換條件之後，梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）獲釋。費多羅夫3月11日遭俄羅斯軍隊拘押。

0831 美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月16日與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）通電話，警告俄方任何可能在烏克蘭使用化學或生物武器的決定，將面臨後果和影響。

0822 央視報道，俄烏雙方3月16日準備好了一份在烏克蘭保持中立、裁軍的前提下實施的停火撤軍計劃。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，現在公布談判達成的共識為時尚早。

0818 法國外交部長表示，俄羅斯只是在「假裝與烏克蘭進行談判」，並且正在進行「長期殘暴的戲劇性進程」。

0815 外交消息人士稱，由於烏克蘭人道主義局勢惡化，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭已要求在3月17日召開聯合國安理會緊急會議。

🚨 #BREAKING 🚨



The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine.



Russia is committing war crimes and targeting civilians.



Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 16, 2022

0728 烏克蘭馬里烏波爾副市長稱，俄軍襲擊當地一間劇院，當時劇院內約有1,000至1,200名平民在避難，暫未知傷亡人數。

0702 烏克蘭總統澤連斯基指，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，最少103名兒童死亡。

0620 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指，烏克蘭利用照片及影片，將烏方的暴行插贓嫁禍予俄羅斯軍隊。他指西方面對烏克蘭局勢發展時，採取有偏見和不得體的立場。他說，俄羅斯軍人和外交官正收集烏方政權犯下戰爭罪行的證據。

烏克蘭：左圖為烏克蘭南部梅利托波爾的市長費多羅夫於2020年8月9日在Facebook發布的個人照片，右圖為他2015年1月3日在Facebook發布的個人照片。（Facebook@Ivan Fedorov）

0530 烏克蘭南部梅利托波爾（Melitopol）的市長費多羅夫（Ivan Fedorov）3月11日遭俄羅斯軍隊拘押。烏克蘭政府3月16日表示，費多羅夫已獲釋。

0500 美國已與歐洲國家和其他盟友舉行會議，討論如何追究俄羅斯寡頭以及違反對俄制裁的人。

0445 俄羅斯就烏克蘭局勢提交決議草案。聯合國安全理事會3月18日會就草案舉行投票。

0430 斯洛伐克軍方發言人表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月17日到訪當地時，斯洛伐克國防官員會與他討論有關將斯洛伐克S-300防空系統交給烏克蘭的議題。

0420 美國霍士新聞的攝影師扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭工作時身亡。他是法國和愛爾蘭公民，法國檢察官已展開戰爭罪行調查，以確認他的死亡是否涉及戰爭罪行。

0413 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，拜登說普京是戰犯，這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

0332 美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯。

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

0315 英媒指，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃，它涉及停火、以及俄羅斯軍隊撤離，但烏克蘭須宣布中立，並對其軍隊施加限制。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克指，英媒報道的和平計劃草稿只代表俄方的立場，而烏方有自己的立場。

0300 烏克蘭總統澤連斯基簽署一項法律，令烏克蘭的電子資產和加密貨幣合法化，以增加對軍隊的援助資金。

0255 土耳其總統埃爾多安與澤連斯基通電話，討論烏克蘭局勢最新發展。

0250 俄羅斯總統普京表示，俄羅斯將在烏克蘭實現其目標，俄方不會屈服於西方企圖實現全球主導地位、以及瓦解俄羅斯的企圖。

斯托爾滕貝格：圖為2022年3月16日，北約秘書長斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾出席記者會。（AP）

0210 烏克蘭要求北約（NATO）在其上空設禁飛區，以阻止俄羅斯發動空襲。美聯社3月16日稱，北約秘書長斯托爾滕貝格斷然排除由北約負責這項工作的可能性。他指北約有責任確保這場衝突、這場戰爭不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0145 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，北約拒絕在烏克蘭上空設立禁飛區。他稱北約有責任確保這場衝突不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0135 加拿大禁止白羅斯飛機進入其領空。

0130 美國總統拜登宣布，美國向烏克蘭提供8億美元的安全援助。這包括向烏方提供防空系統、反裝甲系統、小型武器、以及無人機。

0120 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭和俄羅斯的立場不同，但現在雙方開始在談判中達成某種妥協。

0115 俄羅斯外交部副部長格魯什科對歐盟外交官說，歐盟如決定向烏克蘭提供致命武器，將帶來產生後果。

烏克蘭：圖為2022年3月16日，烏克蘭馬里烏波爾一間劇院遭炮轟後受損的情況。（AP）

0110 烏克蘭官員指控俄羅斯軍隊轟炸一間劇院，有平民在劇院內避難，俄軍亦向逃離馬里烏波爾的車隊開火。

0045 英媒引述3名知情人士稱，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃時，取得重大進展。

0037 北約（NATO）將在3月24日舉行峰會。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，成員國將討論加強防禦能力的緊急應對措施。

0020 七國集團（G7）外長將在3月17日舉行線上會議，他們會討論烏克蘭問題。

0000 聯合國國際法院（ICJ）裁定，俄羅斯應立即停止在烏克蘭的軍事行動，指雙方應避免採取任何有可能加劇或延長法院爭議，或使其更難以解決的行動。

烏克蘭局勢：圖為3月15日，消防員在基輔救火期間用繩子拉樹。（AP）

3月16日（香港時間）部份重要事件：

・烏克蘭總統澤連斯基對烏俄和平談判的看法較之前更為樂觀。他指出，與俄羅斯的和談開始聽起來更現實，但仍需要時間來取得突破。

・俄羅斯外長拉夫羅夫形容俄烏兩國談判困難，但認為有希望作出妥協。

・拉夫羅夫表示，俄烏兩國在停戰協議上，接近在多個構想上達成協議，並稱認真考慮烏克蘭的中立地位。俄羅斯談判團長梅津斯基（Vladimir Medinsky）指，烏克蘭方面提出奧地利和瑞典模式，即作為一個去軍事化的國家，但是保留陸軍和海軍，但兩國國防部高層仍在討論。

・烏克蘭總統府表示，基輔方面不會接受俄羅斯提出的奧地利或瑞典模式的中立建議。澤連斯基的高級顧問之後向傳媒稱，只會有「烏克蘭模式」。

・俄羅斯總統普京表示，特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。他指基輔的「親納粹政權」在可見未來，可能會獲得針對俄羅斯的核武器。

・歐洲委員會國會議員大會通過將俄羅斯逐出歐洲委員會。部長委員會其後會就俄羅斯的成員資格作出最終決定。俄羅斯已正式通知歐洲委員會，俄方將退出該組織。

・烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。澤連斯基其後表示，烏克蘭真正地信任這些領導人，當他們談及安全保障、烏方在歐盟的未來或制裁政策時，烏方也得到100%保證，烏方會取得積極的成果。

回顧3月16日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜普京：俄羅斯沒有佔領烏克蘭計劃和目的