烏克蘭・持續更新｜澤連斯基與普京或將對話　兩國談判繼續

俄烏戰事在3月17日踏入第22日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少726名平民死亡、1,174人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已超過306萬。



至於和談，俄烏的談判仍在進行中。此外俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



外交方面：烏克蘭總統澤連斯基指今次是歐洲過去80年來未見的恐怖事件，呼籲各國提供更多協助，他再度倡議在烏克蘭設「禁飛區」。多國仍在致力斡旋。澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。俄羅斯與土耳其的外長會談結束，土耳其外長恰武什奧盧表示，土耳其願意在其境內組織俄烏總統會談。



戰事方面，俄軍繼續對烏克蘭多個城市炮轟，對基輔的攻勢亦愈見猛烈。俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期，這是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。但俄羅斯總統普京3月16日稱，俄方的特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。



3月17日：

1936 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方無法接受、無法贊同聯合國國際法院（ICJ）關於俄方必須暫停在烏克蘭開展的特別軍事行動的判決結果。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則表示，聯合國秘書處和秘書長在烏克蘭問題上偏離公正立場，令人不安。

1925 聯合國安理會將在較後時間召開會議，討論烏克蘭人道情況。

1909 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科方面自願退出歐洲委員會，並且自3月16日起認為俄羅斯不耍受有關法律條文約束。

1907 克里姆林宮方面否認與烏克蘭的談判取得重大進展，發言人佩斯科夫稱兩國談判仍在進行，目前尚未簽署協議，並指總統普京未有到烏克蘭的計劃。

1901 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與德國總理朔爾茨會見傳媒，重申北約有責任阻止烏克蘭局勢進一步惡化，並對朔爾茨努力透過外交方式嘗試化解分歧表示歡迎。

1854 遭英國及歐盟制裁的俄羅斯Alpha銀行負責人弗里德曼（Mikhail Fridman）向彭博社稱，外國制裁俄國富商以迫使他們要求普京停火的舉動是不會奏效，他形容普京與大家的權力距離就像地球與宇宙一樣，假如他們向普京表達反戰意見，就像自殺行為。

1851 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯擁有防止國家債務違約的必要資金和潛力。

1844 英國政府決定向波蘭派遣100名士兵和「天劍」（Sky Sabre）防空導彈系統。

1835 烏克蘭政府指，救援人員正於馬里烏波爾遇襲的劇場移走瓦礫，嘗試救出生還者。該劇場用於避難用途，使用的民眾都是婦孺，但劇場在昨日遭導彈擊中。一名議員向英國廣播公司表示，劇場內大部份人士都生還。

1835 日本外相林芳正與波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克駐當地大使會談，討論烏克蘭局勢和援助難民等議題。

1823 烏克蘭政府宣布與俄羅斯達成協議，開放9條人道走廊，當中包括東南部城市馬里烏波爾。

1821 西班牙政府表示，該國已經接收大約4500名烏克蘭難民。

1812 克里姆林宮稱不會理會聯合國國際法院（ICJ）要求俄羅斯立即停火的判決，並批評美國在二戰時轟炸日本，並使用原子彈，稱拜登無權「教導俄羅斯」。

1805 波蘭政府指一個交通管制系統故障，導致鐵路服務受到嚴重影響，亦意味烏克蘭難民的主要逃難交通手段受阻。營運商表示正與基建部合作，確保盡量運送難民工作可以繼續。

1800 《日經新聞》報道，烏克蘭希望日本提供高清衛星影像，協助基輔方面對應俄軍侵略。報道指日本政府會詳細研究有關要求，但需考慮目前法律制度是否容許，以及在政治上可以接受。

1740 天空新聞報道，俄羅斯駐摩爾多瓦大使館向當地公民提供遭受歧視或暴力對待的個案，外界憂慮莫斯科方面或為此作為出兵當地「保護公民」的理據。

1737 俄羅斯表示與烏克蘭達成協議，共同保障切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠安全。

1713 俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，莫斯科有能力抵抗美國為首的敵對勢力，稱對方的恐俄威迫莫斯科的手段不會奏效。

1703 澤連斯基以時任美國總統列根（Ronald Reagan）向蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的「推倒柏林圍牆」言論作結，呼籲德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）推倒在歐洲自由和衝突之間的牆，協助烏克蘭結束戰爭。

1655 立陶宛國會一致通過議案，要求聯合國在烏克蘭設立禁飛區。

1646 烏克蘭馬里烏波爾地方官員稱，昨天遭受俄軍炮擊的劇場有多名生還者，但沒有透露人數。

1644 俄羅斯外交部表示，俄烏兩國正透過視像形式繼續談判，討論軍事、政治及人道問題。

1633 波蘭邊防衛隊指出，當地至今有超過190萬名烏克蘭難民湧入。

1629 澤連斯基向德國國會講話，形容歐洲的中間有一幅牆，分隔自由及沒有自由的國度，就像冷戰時期的柏林圍牆一樣。而他在致詞前，獲所有議員站立鼓掌致意。

1618 烏克蘭官員希望可以再次開放9條人道走廊，當中包括遭受俄軍包圍的東南部城市馬里烏波爾。

1607 烏克蘭北部城市切爾尼戈夫州長喬斯（Viacheslav Chaus）稱，當地同名城市在16日有53名平民喪生。緊急服務部門同日指出，市內一座住宅大樓被俄軍炮火擊中，導致5人死亡，其中3名死者為兒童。

1545 俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，莫斯科方面已經委託一間代理銀行支付1.17億美元債務。美國財政部指，華府將會容許有關交易。

1540 塔斯社（TASS）引述俄羅斯政府指，當地政府網站遭受史無前例的網絡攻擊，稱當局正嘗試分隔來自外國的網絡流量。

1530 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指，烏克蘭難民人數已經突破300萬人，他重申烏克蘭民眾極渴望和平，亦是全人類的要求，因此敦促俄羅斯立即停戰。

1517 國泰航空向美國有線新聞網絡表示，旗下航班已經沒有飛越俄羅斯領空。

1504 Netflix宣布澤連斯基從政前的劇集《人民公僕》（Servant of the People）將會在美國播放。

1459 澤連斯基將於格林威治時間17日早上8時（香港時間下午4時）向德國下議院發表講話。

1446 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在其Facebook專頁表示，預計下週會有更大批烏克蘭難民湧入，但沒有解釋原因，只表示當局下週會安排更多邊防人員處理難民問題。

1427 央視新聞報道，烏克蘭總統澤連斯基發表視像講話表示，烏克蘭與俄羅斯的談判仍在繼續。他稱「我們在談判中的首要訴求非常清楚，結束戰爭，安全保障，主權，恢復領土完整，對我們國家真正的安全保障，給我們真正的保護。」

另據烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭談判代表、烏總統辦公室主任顧問波多利亞克在接受媒體採訪時說，烏俄領導人有望在接下來幾天就停火問題展開直接對話，希望能夠在未來幾天達成停火協議，雙方談判人員正在起草供兩國總統討論和簽署的相關文件。

1411 加拿大廣播電視及通訊委員會作出裁決，不再允許「今日俄羅斯」（RT）在加拿大境內播出。

1348 聯合國安理會18日將就俄羅斯起草的決議進行表決，決議關於在烏克蘭提供援助和保護平民，據英媒指，決議草案沒有涉及問責問題，沒有指出俄羅斯對鄰國入侵，也被指沒有推動結束衝突或撤出俄軍，料不會獲得通過。

1318 烏克蘭軍方發布最新戰報，指俄羅斯正以網絡攻擊及破壞電視和收音機訊號，企圖抹黑烏克蘭政府。當局亦指俄軍的地面行動遇挫折，並繼續利用火箭攻擊烏克蘭多個城市。

1308 烏克蘭緊急服務部門稱，基輔一座16層高的建築物在清晨5時02分被導彈殘骸擊中起火，導致最少1死3傷。目前火勢已經救熄，當局同時疏散30人。

1235 歐盟能源專員西姆松（Kadri Simson）指，烏克蘭與鄰國摩爾多瓦的電網已經與歐洲大陸輸電網絡連接，穩定當地電力，形容烏克蘭已經成為歐洲的一部分。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，莫斯科方面中斷對烏克蘭的供電，並轟炸當地的供電設施。歐盟能源部長2月28日宣布，承諾將歐盟成員國的電網與烏克蘭連結。

1223 摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）表示，由於保險問題，該公司被迫取消所有前往俄羅斯的航班。

1204 歐洲錦標賽（European Championships）8月於德國慕尼黑上演，主辦當局決定不會邀請俄羅斯及白羅斯選手和比賽官員參加這個多運動項賽事。

1131 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter發文，指烏俄兩國在16日再次以視像形式舉行談判，重申基輔方面要求俄羅斯停火及即時撤出當地，以及從多個國家向烏克蘭作出具法律效力的安全保障。

1122 世界衛生組織（WHO）宣布，原定在3月7日到俄羅斯審查「衛星V」（Sputnik V）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的工作，受到戰火影響而延期。當局亦面對難以預約前往俄羅斯航班及使用信用卡等問題。

1118 烏克蘭糧食和農業政策部長萊什琴科（Roman Leshchenko）表示，當地西部、中部及南部等沒有直接受到戰火影響的地區將會在春季繼續耕作。不過外界憂慮多個倚賴烏克蘭小麥的國家糧食供應情況，萊什琴科指，烏克蘭的出口量將取決於俄羅斯的行動，認為對方封鎖港口或轟炸鐵路基建威脅對外供應。

1042 烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）遭俄軍襲擊當地一間劇院，傷亡人數有待確認。外長德庫列巴（Dmytro Kuleba）稱這次襲擊是「又一次可怕的戰爭罪行」，並表示該建築物現在已被完全摧毀。

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

1023 烏克蘭總統澤連斯基發表全國講話時指，戰爭還沒有停止，俄羅斯的戰爭罪行仍在繼續。「俄羅斯經濟仍然能夠維持維持（他們的）軍事設備。這就是為什麼我們需要對俄羅斯實施新的制裁。世界最終必須正式承認俄羅斯已成為一個恐怖主義國家。」

1016 日本首相岸田文雄3月17日在國會聽證會上表示，現時不可能採取新行動落實日本和俄羅斯的8項聯合經濟活動計劃。

0957 巴拿馬海事局3月16日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，3艘懸掛巴拿馬國旗的船隻在黑海被俄羅斯導彈擊中。其中一艘船沉沒，所有船員安全，惟未有交代船隻何時被擊中。

0935 印度《商業標準報》（Business Standard）引述消息人士稱，印度可能會從俄羅斯進口約1500萬桶原油。

0901 俄羅斯國家杜馬議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）表示，每個人都清楚，對總統普京的襲擊是為了摧毀俄羅斯。

0854 美聯社引述一名美國官員稱，作為拜登政府3月17日宣布的巨額軍事援助計劃的一部分，美國將向烏克蘭派遣100架殺手級無人機。

美國軍方消息人士稱，拜登政府正在討論向烏方提供的導彈武器系統是Switchblade 300。國會官員向美國全國廣播公司（NBC）指出，該系統專門對人員進行精確打擊而設計，可以在數英里外精確射擊。

0837 據烏克蘭總統高級助手稱，在烏方同意用9名被俘的俄羅斯士兵作為交換條件之後，梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）獲釋。費多羅夫3月11日遭俄羅斯軍隊拘押。

0831 美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月16日與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）通電話，警告俄方任何可能在烏克蘭使用化學或生物武器的決定，將面臨後果和影響。

0822 央視報道，俄烏雙方3月16日準備好了一份在烏克蘭保持中立、裁軍的前提下實施的停火撤軍計劃。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，現在公布談判達成的共識為時尚早。

0818 法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian ）表示，俄羅斯只是在「假裝與烏克蘭進行談判」，並且正在進行「長期殘暴的戲劇性進程」。

0815 外交消息人士稱，由於烏克蘭人道主義局勢惡化，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭已要求在3月17日召開聯合國安理會緊急會議。

🚨 #BREAKING 🚨



The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine.



Russia is committing war crimes and targeting civilians.



Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 16, 2022

0728 烏克蘭馬里烏波爾副市長稱，俄軍襲擊當地一間劇院，當時劇院內約有1,000至1,200名平民在避難，暫未知傷亡人數。

0702 烏克蘭總統澤連斯基指，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，最少103名兒童死亡。

0620 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指，烏克蘭利用照片及影片，將烏方的暴行插贓嫁禍予俄羅斯軍隊。他指西方面對烏克蘭局勢發展時，採取有偏見和不得體的立場。他說，俄羅斯軍人和外交官正收集烏方政權犯下戰爭罪行的證據。

烏克蘭：左圖為烏克蘭南部梅利托波爾的市長費多羅夫於2020年8月9日在Facebook發布的個人照片，右圖為他2015年1月3日在Facebook發布的個人照片。（Facebook@Ivan Fedorov）

0530 烏克蘭南部梅利托波爾（Melitopol）的市長費多羅夫（Ivan Fedorov）3月11日遭俄羅斯軍隊拘押。烏克蘭政府3月16日表示，費多羅夫已獲釋。

0500 美國已與歐洲國家和其他盟友舉行會議，討論如何追究俄羅斯寡頭以及違反對俄制裁的人。

0445 俄羅斯就烏克蘭局勢提交決議草案。聯合國安全理事會3月18日會就草案舉行投票。

0430 斯洛伐克軍方發言人表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月17日到訪當地時，斯洛伐克國防官員會與他討論有關將斯洛伐克S-300防空系統交給烏克蘭的議題。

0420 美國霍士新聞的攝影師扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭工作時身亡。他是法國和愛爾蘭公民，法國檢察官已展開戰爭罪行調查，以確認他的死亡是否涉及戰爭罪行。

0413 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，拜登說普京是戰犯，這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

0332 美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯。

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

0315 英媒指，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃，它涉及停火、以及俄羅斯軍隊撤離，但烏克蘭須宣布中立，並對其軍隊施加限制。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克指，英媒報道的和平計劃草稿只代表俄方的立場，而烏方有自己的立場。

0300 烏克蘭總統澤連斯基簽署一項法律，令烏克蘭的電子資產和加密貨幣合法化，以增加對軍隊的援助資金。

0255 土耳其總統埃爾多安與澤連斯基通電話，討論烏克蘭局勢最新發展。

0250 俄羅斯總統普京表示，俄羅斯將在烏克蘭實現其目標，俄方不會屈服於西方企圖實現全球主導地位、以及瓦解俄羅斯的企圖。

斯托爾滕貝格：圖為2022年3月16日，北約秘書長斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾出席記者會。（AP）

0210 烏克蘭要求北約（NATO）在其上空設禁飛區，以阻止俄羅斯發動空襲。美聯社3月16日稱，北約秘書長斯托爾滕貝格斷然排除由北約負責這項工作的可能性。他指北約有責任確保這場衝突、這場戰爭不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0145 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，北約拒絕在烏克蘭上空設立禁飛區。他稱北約有責任確保這場衝突不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0135 加拿大禁止白羅斯飛機進入其領空。

0130 美國總統拜登宣布，美國向烏克蘭提供8億美元的安全援助。這包括向烏方提供防空系統、反裝甲系統、小型武器、以及無人機。

0120 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭和俄羅斯的立場不同，但現在雙方開始在談判中達成某種妥協。

0115 俄羅斯外交部副部長格魯什科對歐盟外交官說，歐盟如決定向烏克蘭提供致命武器，將帶來產生後果。

烏克蘭：圖為2022年3月16日，烏克蘭馬里烏波爾一間劇院遭炮轟後受損的情況。（AP）

0110 烏克蘭官員指控俄羅斯軍隊轟炸一間劇院，有平民在劇院內避難，俄軍亦向逃離馬里烏波爾的車隊開火。

0045 英媒引述3名知情人士稱，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃時，取得重大進展。

0037 北約（NATO）將在3月24日舉行峰會。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，成員國將討論加強防禦能力的緊急應對措施。

0020 七國集團（G7）外長將在3月17日舉行線上會議，他們會討論烏克蘭問題。

0000 聯合國國際法院（ICJ）裁定，俄羅斯應立即停止在烏克蘭的軍事行動，指雙方應避免採取任何有可能加劇或延長法院爭議，或使其更難以解決的行動。

烏克蘭局勢：圖為3月15日，消防員在基輔救火期間用繩子拉樹。（AP）

3月16日（香港時間）部份重要事件：

・烏克蘭總統澤連斯基對烏俄和平談判的看法較之前更為樂觀。他指出，與俄羅斯的和談開始聽起來更現實，但仍需要時間來取得突破。

・俄羅斯外長拉夫羅夫形容俄烏兩國談判困難，但認為有希望作出妥協。

・拉夫羅夫表示，俄烏兩國在停戰協議上，接近在多個構想上達成協議，並稱認真考慮烏克蘭的中立地位。俄羅斯談判團長梅津斯基（Vladimir Medinsky）指，烏克蘭方面提出奧地利和瑞典模式，即作為一個去軍事化的國家，但是保留陸軍和海軍，但兩國國防部高層仍在討論。

・烏克蘭總統府表示，基輔方面不會接受俄羅斯提出的奧地利或瑞典模式的中立建議。澤連斯基的高級顧問之後向傳媒稱，只會有「烏克蘭模式」。

・俄羅斯總統普京表示，特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。他指基輔的「親納粹政權」在可見未來，可能會獲得針對俄羅斯的核武器。

・歐洲委員會國會議員大會通過將俄羅斯逐出歐洲委員會。部長委員會其後會就俄羅斯的成員資格作出最終決定。俄羅斯已正式通知歐洲委員會，俄方將退出該組織。

・烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。澤連斯基其後表示，烏克蘭真正地信任這些領導人，當他們談及安全保障、烏方在歐盟的未來或制裁政策時，烏方也得到100%保證，烏方會取得積極的成果。

回顧3月16日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜普京：俄羅斯沒有佔領烏克蘭計劃和目的