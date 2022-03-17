烏克蘭・持續更新｜烏方：俄烏兩國開始在談判中達成某種妥協

俄烏戰事在3月17日踏入第22日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少691名平民死亡、1,143人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數最少有300萬。



至於和談，俄烏的談判仍在進行中。此外俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



外交方面：烏克蘭總統澤連斯基指今次是歐洲過去80年來未見的恐怖事件，呼籲各國提供更多協助，他再度倡議在烏克蘭設「禁飛區」。多國仍在致力斡旋。澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。俄羅斯與土耳其的外長會談結束，土耳其外長恰武什奧盧表示，土耳其願意在其境內組織俄烏總統會談。



戰事方面，俄軍繼續對烏克蘭多個城市炮轟，對基輔的攻勢亦愈見猛烈。俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期，這是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。但俄羅斯總統普京3月16日稱，俄方的特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。



3月17日：

0530 烏克蘭南部梅利托波爾（Melitopol）的市長費多羅夫（Ivan Fedorov）3月11日遭俄羅斯軍隊擄走。烏克蘭政府3月16日表示，費多羅夫已獲釋。

0500 美國已與歐洲國家和其他盟友舉行會議，討論如何追究俄羅斯寡頭以及違反對俄制裁的人。

0445 俄羅斯就烏克蘭局勢提交決議草案。聯合國安全理事會3月18日會就草案舉行投票。

0430 斯洛伐克軍方發言人表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月17日到訪當地時，斯洛伐克國防官員會與他討論有關將斯洛伐克S-300防空系統交給烏克蘭的議題。

0420 美國霍士新聞的攝影師扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭工作時身亡。他是法國和愛爾蘭公民，法國檢察官已展開戰爭罪行調查，以確認他的死亡是否涉及戰爭罪行。

0413 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，拜登說普京是戰犯，這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

0332 美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯。

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

0315 英媒指，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃，它涉及停火、以及俄羅斯軍隊撤離，但烏克蘭須宣布中立，並對其軍隊施加限制。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克指，英媒報道的和平計劃草稿只代表俄方的立場，而烏方有自己的立場。

0300 烏克蘭總統澤連斯基簽署一項法律，令烏克蘭的電子資產和加密貨幣合法化，以增加對軍隊的援助資金。

0255 土耳其總統埃爾多安與澤連斯基通電話，討論烏克蘭局勢最新發展。

0250 俄羅斯總統普京表示，俄羅斯將在烏克蘭實現其目標，俄方不會屈服於西方企圖實現全球主導地位、以及瓦解俄羅斯的企圖。

斯托爾滕貝格：圖為2022年3月16日，北約秘書長斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾出席記者會。（AP）

0210 烏克蘭要求北約（NATO）在其上空設禁飛區，以阻止俄羅斯發動空襲。美聯社3月16日稱，北約秘書長斯托爾滕貝格斷然排除由北約負責這項工作的可能性。他指北約有責任確保這場衝突、這場戰爭不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0145 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，北約拒絕在烏克蘭上空設立禁飛區。他稱北約有責任確保這場衝突不會升級並擴散到烏克蘭以外。

0135 加拿大禁止白羅斯飛機進入其領空。

0130 美國總統拜登宣布，美國向烏克蘭提供8億美元的安全援助。這包括向烏方提供防空系統、反裝甲系統、小型武器、以及無人機。

0120 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭和俄羅斯的立場不同，但現在雙方開始在談判中達成某種妥協。

0115 俄羅斯外交部副部長格魯什科對歐盟外交官說，歐盟如決定向烏克蘭提供致命武器，將帶來產生後果。

0110 烏克蘭官員指控俄羅斯軍隊轟炸一間劇院，有平民在劇院內避難，俄軍亦向逃離馬里烏波爾的車隊開火。

0045 英媒引述3名知情人士稱，烏克蘭和俄羅斯在討論一份包括15個項目的和平計劃時，取得重大進展。

0037 北約（NATO）將在3月24日舉行峰會。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，成員國將討論加強防禦能力的緊急應對措施。

0020 七國集團（G7）外長將在3月17日舉行線上會議，他們會討論烏克蘭問題。

0000 聯合國國際法院（ICJ）裁定，俄羅斯應立即停止在烏克蘭的軍事行動，指雙方應避免採取任何有可能加劇或延長法院爭議，或使其更難以解決的行動。

烏克蘭局勢：圖為3月15日，消防員在基輔救火期間用繩子拉樹。（AP）

3月16日（香港時間）部份重要事件：

・烏克蘭總統澤連斯基對烏俄和平談判的看法較之前更為樂觀。他指出，與俄羅斯的和談開始聽起來更現實，但仍需要時間來取得突破。

・俄羅斯外長拉夫羅夫形容俄烏兩國談判困難，但認為有希望作出妥協。

・拉夫羅夫表示，俄烏兩國在停戰協議上，接近在多個構想上達成協議，並稱認真考慮烏克蘭的中立地位。俄羅斯談判團長梅津斯基（Vladimir Medinsky）指，烏克蘭方面提出奧地利和瑞典模式，即作為一個去軍事化的國家，但是保留陸軍和海軍，但兩國國防部高層仍在討論。

・烏克蘭總統府表示，基輔方面不會接受俄羅斯提出的奧地利或瑞典模式的中立建議。澤連斯基的高級顧問之後向傳媒稱，只會有「烏克蘭模式」。

・俄羅斯總統普京表示，特別軍事行動進展順利，正在按計劃執行，又指俄軍雖然接近基輔和烏克蘭其他城市，但是沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。他指基輔的「親納粹政權」在可見未來，可能會獲得針對俄羅斯的核武器。

・歐洲委員會國會議員大會通過將俄羅斯逐出歐洲委員會。部長委員會其後會就俄羅斯的成員資格作出最終決定。俄羅斯已正式通知歐洲委員會，俄方將退出該組織。

・烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在首都基輔會面。澤連斯基其後表示，烏克蘭真正地信任這些領導人，當他們談及安全保障、烏方在歐盟的未來或制裁政策時，烏方也得到100%保證，烏方會取得積極的成果。

回顧3月16日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜普京：俄羅斯沒有佔領烏克蘭計劃和目的