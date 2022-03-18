持續更新｜烏克蘭基輔第聶伯哈爾科夫多市連環爆　利沃夫有蘑菇雲

俄烏戰事在3月18日踏入第23日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少780名平民死亡、1,252人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數超過316萬。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月18日：

1521 頓涅茨克駐停火制度監督和協調聯合中心代表處表示，烏克蘭軍隊針對頓涅茨克一鎮進行射擊，使用BM-21「冰雹」火箭炮系統發射了10枚火箭彈。

1519 俄羅斯衛星通訊社：俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在安理會會議上稱，美國向烏克蘭提供軍事援助只會火上澆油。

涅邊賈說：「僅昨天華盛頓就宣布本周將向烏克蘭轉交10億美元的防禦援助。你們正在向這場衝突澆油。你們是否意識到為了自己的安全而拱火烏克蘭局勢的危險？」

他補充稱：「我們遺憾地確定，烏克蘭一直是我們西方同事在與俄羅斯進行地緣政治鬥爭中的一顆棋子。」

1432 英媒援引目擊者稱，基輔北部地區傳出爆炸聲，看到煙霧。

1431 英國天空新聞：利沃夫市（Lviv）長稱數支導彈摧毀該市機場維修廠，無人傷亡。

1408 卡塔爾半島電視台引述烏克蘭24電視台稱，18日上午，烏克蘭城第聶伯和哈爾科夫發生了一系列爆炸。

該台18日早上也稱，烏克蘭西部城市利沃夫至少聽到三聲爆炸聲。它在Telegram上發布了一段短片，顯示地平線上升起蘑菇狀煙霧。

1326 日本富士新聞網：烏克蘭總統澤連斯基3月22日在日本國會發表講話。

1323 加拿大容許抵加烏克蘭難民停留3年。

1301 在烏克蘭身亡的美國公民身份已證實，他是68歲男子希爾。他17日在切爾尼戈夫（Chernihiv）買食物時遇害。他在俄羅斯入侵烏克蘭前已在烏，為的是照顧其患病伴侶。他生前定期飛到烏克蘭與伴侶相聚，兩人在一起已約13年。

1213 英媒：英國財政大臣辛偉誠警告稱，歐盟對俄羅斯石油的禁令將使英國面臨700億英鎊的損失。

1135 新西蘭政府網站聲明稱，新西蘭對俄羅斯的第一波制裁措施已生效，制裁人員名單包括：俄羅斯總統普京、俄總理米舒斯京、外交部長拉夫羅夫和國防部長紹伊古。內容包括凍結在新資產和赴新旅行禁令等。另據新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，未來幾周，新西蘭還將對俄實施更多制裁。

1130 俄羅斯衛星通訊社，衛星通訊社掌握的日本外務省的聲明顯示，日本對俄羅斯15名個人和9個組織實施制裁，名單上有俄外交部發言人扎哈羅娃等俄羅斯官員和多家俄羅斯國防工業綜合體企業。報道稱，這些人員和組織在日本的資產將被凍結。

1116 聯合國新聞，聯合國開發計劃署預計，如果戰爭繼續下去，90%的烏克蘭人口可能面臨貧困和極端的經濟脆弱性，這將使烏克蘭和該地區的發展倒退數十年，並留下難以彌合的社會和經濟創傷。

中國外交部稱，中國外交部涉外安全事務專員程國平17日與俄羅斯駐中國大使傑尼索夫（Andrey Denisov）會面。中方在18日發布一則短聲明稱，程國平向傑尼索夫就兩會、反恐及安全合作行介紹，以及就中俄關係交換意見。聲明中沒提及兩人談過烏克蘭問題。

是次會面發生在美國指控俄羅斯向中國要求軍事及財務支援之後，不過中俄已多次否認其事。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月17日，烏克蘭基輔的消防員在向一個被炸起火的倉庫進行灌救。（AP）

0938 烏克蘭地方檢察官稱，烏克蘭東部梅列法鎮（Merefa）17日遭俄軍炮擊，至少21人死亡、25人受傷。

檢方在Facebook發文稱，炮彈於17日早上擊中鎮上一所學校和一個文化中心，有10人傷勢嚴重。

檢方發文時附上照片，顯示一棟多層樓建物嚴重受損，搜救人員在瓦礫中工作。

梅列法鎮位於烏克蘭第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）以北約30公里，最近數週哈爾科夫已遭俄軍猛烈空襲。

0921 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）17日訪問烏克蘭西部城市利沃夫，與烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。

恰武什奧盧在會後稱，烏克蘭建議由中、英、美、法、俄5個聯合國安理會常任理事國，以及德國和土耳其，作為未來與俄羅斯可能簽訂協議的擔保國。

恰武什奧盧稱，據他的理解，俄羅斯對這提議不表反對，可能會接受。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月17日，基輔的消防員一個被炮彈擊中並着火的倉庫進行灌救。倉庫位於該市外圍。（AP）

1018 烏克蘭總統表示，他的國家與2014年已不同，當時俄羅斯毫不費力地佔領了克里米亞，並在分離主義分子控制頓巴斯東部地區時支持他們。

他稱，俄羅斯以為他們要去的烏克蘭，是他們在2014至2015年所見的，是他們令其腐敗，而且並不害怕的烏克蘭。他說：「但我們現在不同了。」澤連斯基稱，現在這個烏克蘭能夠在22天內保護自己免受全面攻擊。

0938 烏克蘭地方檢察官稱，烏克蘭東部梅列法鎮（Merefa）17日遭俄軍炮擊，至少21人死亡、25人受傷。

檢方在Facebook發文稱，炮彈於17日早上擊中鎮上一所學校和一個文化中心，有10人傷勢嚴重。

檢方發文時附上照片，顯示一棟多層樓建物嚴重受損，搜救人員在瓦礫中工作。

梅列法鎮位於烏克蘭第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）以北約30公里，最近數週哈爾科夫已遭俄軍猛烈空襲。

0921 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）17日訪問烏克蘭西部城市利沃夫，與烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。

恰武什奧盧在會後稱，烏克蘭建議由中、英、美、法、俄5個聯合國安理會常任理事國，以及德國和土耳其，作為未來與俄羅斯可能簽訂協議的擔保國。

恰武什奧盧稱，據他的理解，俄羅斯對這提議不表反對，可能會接受。

0836 白羅斯總統盧卡申科在接受日本TBS電視台採訪時表示，俄羅斯向烏克蘭提出的條件烏克蘭完全可以接受。他稱：「現在還有烏克蘭和俄羅斯達成一致以及普京和澤連斯基簽訂這個協議的可能。如果澤連斯基不同意這一點，那麼請你們相信，他將被迫在短時間裏簽訂投降協議。」

0725 彭博社引述美國國防情報局稱，隨着戰爭的拖延，預料普京將威脅使用核武器。

0700 烏克蘭政府指，在國內9條人道走廊中，有8條於3月17日按計劃運作，包括馬里烏波爾的人道走廊。

0630 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。埃爾多安的顧問兼發言人對英國廣播公司（BBC）說，普京期間提及俄羅斯與烏克蘭達成和平協議的條件。

BBC稱，俄方提出，烏克蘭應保持中立，不應申請加入北約；烏克蘭須經歷一個裁軍的過程，以確保它不會對俄羅斯構成威脅；烏克蘭須保護俄語；烏方亦須「去納粹化」。

報道稱，俄方亦提出有關烏東地區和克里米亞（Crimea）的要求。普京指，他須與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）面對面討論這些要求。

0605 美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，中國沒譴責俄羅斯的行為，一切不言而喻。

烏克蘭局勢：圖為3月16日，軍人在烏克蘭西部出席戰友的葬禮。（AP）

0530 烏克蘭政府指，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，有逾32萬人回國協助對抗俄軍。

0515 烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）官員指，俄羅斯軍隊拘押Velykoburlutska市長捷列先科（Viktor Tereshchenko）。

0430 美國眾議院3月17日投票通過一項草案，停止美國與俄羅斯，以及美國與白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）的正常貿易關係，即貿易最惠國地位。草案將交由參議院表決。

0415 世界衛生組織（WHO）表示，已證實烏克蘭境內發生43宗醫療設施遇襲的事件，造成12人死亡，數十人受傷，當中包括醫護人員。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向安理會說：「在任何衝突中，攻擊醫護就是違反國際人道法。」但他未指明這些攻擊應歸咎誰。

0400 美國白宮表示，美方高度關注中國有可能向俄羅斯提供軍事裝備，以幫助俄方入侵烏克蘭，拜登在3月18日與習近平通電話時，會坦誠和直接地提出此事。

布林肯：圖為2022年3月17日，美國國務卿布林肯在國務院出席記者會。（AP）

0330 七國集團（G7）要求俄羅斯遵守聯合國國際法院的裁決，停止在烏克蘭的軍事行動，並撤出當地。

0320 俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel 1，暫譯）編輯Marina Ovsyannikova於3月14日在新聞節目期間闖入直播室示威，並在主播身後展示反戰標語。她被判罰款3萬盧布。她目前已辭職，但拒絕接受法國提供的庇護。

0315 美國國務卿布林肯確認，一名美國公民在烏克蘭被殺。

0245 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，他同意美國總統拜登的說法，指烏克蘭境內有戰爭罪行。他稱美國專家正進行記錄和評估工作，以確認烏克蘭境內是否有戰爭罪行。

布林肯說，俄方可能會發動化學武器襲擊，再指這是烏方做的。他說美方認為俄方將從外國引進僱傭兵來參與這場衝突，俄方也會有系統地綁架烏克蘭官員，並以傀儡來取代他們，或派俄羅斯官員到烏克蘭擔任地方官員。

布林肯指，他還沒看到俄羅斯為通過外交手段來結束這場戰爭，而作出任何有意義的舉動。

布林肯稱，中國有責任利用其對俄羅斯總統普京的影響力來結束烏克蘭的戰爭。

0240 俄羅斯衛星通訊社引述美國高級國防官員指，美方未能確認攻擊馬里烏波爾（Mariupol）劇院的施襲者是誰。

0235 德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指，北約正按照《北約-俄羅斯基本協定》（NATO-Russia Founding Act）的條件來加強其東部勢力。

0230 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，俄烏談判仍在進行，俄羅斯談判代表已準備好全天候工作，但烏方沒這種熱情。

0215 意大利總理德拉吉（Mario Draghi）指，普京沒有和平的意願，只有戰爭的意願。德拉吉稱，可能須進一步制裁俄羅斯，以試圖結束烏克蘭的衝突。

0205 美國總統拜登指，普京是暴徒、是兇殘的獨裁者。

烏克蘭局勢：圖為3月17日，烏克蘭防空系統擊落一枚俄羅斯導彈後，男子在基輔街頭掃玻璃碎。（AP）

0136 聯合國指，約有320萬名難民已逃離烏克蘭。

0133 美國眾議院財政委員會通過5項草案，以制裁俄羅斯並支持烏克蘭。

0130 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，他很快會與俄羅斯總統普京通電話，討論烏克蘭局勢。

0120 意媒引述意大利國會消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於3月18日對意大利國會發表講話。

0110 美國總統拜登指，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動是不人道的。拜登說：「俄羅斯總統普京的殘忍行徑、他正在做的事、以及他的軍隊正在烏克蘭做的事，也是不人道的。」

0100 美國國防部指，美國支持俄烏舉行停火談判，希望看到談判得到解決。

烏克蘭局勢：圖為3月17日，一名女子在波蘭納達任的難民收容所抱着一隻貓。（AP）

0046 斯洛伐克（Slovakia）國防部長說，如北約（NATO）盟國能提供替代品，斯洛伐克願意向烏克蘭提供S-300防空系統。

0045 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指，美國正緊急地與盟友以及烏克蘭軍方合作，以進一步加強烏克蘭的軍事能力。

0030 歐洲太空總署（European Space Agency）決定暫停俄羅斯和歐洲合作、將探測器送到火星的任務。俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，這對所有太空愛好者來說，是非常痛苦的決定。他形容這決定為「恥辱」，又指俄方將自行進行這次研究考察。

0016 國際貨幣基金組織（IMF）發言人賴斯指，除非全球經濟受到重大影響，否則烏克蘭衝突不會對中國造成重大影響。

0015 英國將暫停與俄羅斯和白羅斯的稅務合作，包括暫停與兩國交換稅務訊息。

0000 歐洲委員會 （Council of Europe）宣布，其部長委員會決定終止與白羅斯的所有關係。

3月17日（香港時間）部份重要事件：

・中國國家主席習近平與美國總統拜登3月18日將通話，據白宮指將討論俄烏局勢、兩國關係等議題。

・烏方表示俄烏可能需要幾天到一個半星期的時間達成和平條約，又指待協議文本確定後，普京和澤連斯基的會談可能在最近幾周內舉行。

・由於烏克蘭人道主義局勢惡化，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭3月17日召開聯合國安理會緊急會議。

・美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

・馬里烏波爾一間內有約1,000至1,200名平民避難的劇院遭空襲，烏克蘭指控俄軍故意摧毀劇院，但俄羅斯否認施襲，並稱這是由烏克蘭極右派民兵組織亞速營（Azov Battalion）發動。

・ 聯合國國際法院（ICJ）裁定，俄羅斯應立即停止在烏克蘭的軍事行動，但俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示無法接受、無法贊同國際法院的判決結果。

回顧3月17日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜俄烏和談持續 澤普會有望數天內舉行