烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：談判代表準備全天候工作　烏方欠熱情

俄烏戰事在3月18日踏入第23日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少726名平民死亡、1,174人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數約有320萬。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月18日：

0245 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，他同意美國總統拜登的說法，指烏克蘭境內有戰爭罪行。他稱美國專家正進行記錄和評估工作，以確認烏克蘭境內是否有戰爭罪行。

布林肯說，俄方可能會發動化學武器襲擊，再指這是烏方做的。他說美方認為俄方將從外國引進僱傭兵來參與這場衝突，俄方也會有系統地綁架烏克蘭官員，並以傀儡來取代他們，或派俄羅斯官員到烏克蘭擔任地方官員。

布林肯稱，中國有責任利用其對俄羅斯總統普京的影響力來結束烏克蘭的戰爭。

0240 俄羅斯衛星通訊社引述美國高級國防官員指，美方未能確認攻擊馬里烏波爾（Mariupol）劇院的施襲者是誰。

0235 德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指，北約正按照《北約-俄羅斯基本協定》（NATO-Russia Founding Act）的條件來加強其東部勢力。

0230 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，俄烏談判仍在進行，俄羅斯談判代表已準備好全天候工作，但烏方沒這種熱情。

0215 意大利總理德拉吉（Mario Draghi）指，普京沒有和平的意願，只有戰爭的意願。德拉吉稱，可能須進一步制裁俄羅斯，以試圖結束烏克蘭的衝突。

0205 美國總統拜登指，普京是暴徒、是兇殘的獨裁者。

烏克蘭局勢：圖為3月17日，烏克蘭防空系統擊落一枚俄羅斯導彈後，男子在基輔街頭掃玻璃碎。（AP）

0136 聯合國指，約有320萬名難民已逃離烏克蘭。

0133 美國眾議院財政委員會通過5項草案，以制裁俄羅斯並支持烏克蘭。

0130 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，他很快會與俄羅斯總統普京通電話，討論烏克蘭局勢。

0120 意媒引述意大利國會消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於3月18日對意大利國會發表講話。

0110 美國總統拜登指，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動是不人道的。拜登說：「俄羅斯總統普京的殘忍行徑、他正在做的事、以及他的軍隊正在烏克蘭做的事，也是不人道的。」

0100 美國國防部指，美國支持俄烏舉行停火談判，希望看到談判得到解決。

0046 斯洛伐克（Slovakia）國防部長說，如北約（NATO）盟國能提供替代品，斯洛伐克願意向烏克蘭提供S-300防空系統。

0045 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指，美國正緊急地與盟友以及烏克蘭軍方合作，以進一步加強烏克蘭的軍事能力。

0030 歐洲太空總署（European Space Agency）決定暫停俄羅斯和歐洲合作、將探測器送到火星的任務。俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，這對所有太空愛好者來說，是非常痛苦的決定。他形容這決定為「恥辱」，又指俄方將自行進行這次研究考察。

0016 國際貨幣基金組織（IMF）發言人賴斯指，除非全球經濟受到重大影響，否則烏克蘭衝突不會對中國造成重大影響。

0015 英國將暫停與俄羅斯和白羅斯的稅務合作，包括暫停與兩國交換稅務訊息。

0000 歐洲委員會 （Council of Europe）宣布，其部長委員會決定終止與白羅斯的所有關係。

3月17日（香港時間）部份重要事件：

・中國國家主席習近平與美國總統拜登3月18日將通話，據白宮指將討論俄烏局勢、兩國關係等議題。

・烏方表示俄烏可能需要幾天到一個半星期的時間達成和平條約，又指待協議文本確定後，普京和澤連斯基的會談可能在最近幾周內舉行。

・由於烏克蘭人道主義局勢惡化，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭3月17日召開聯合國安理會緊急會議。

・美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

・馬里烏波爾一間內有約1,000至1,200名平民避難的劇院遭空襲，烏克蘭指控俄軍故意摧毀劇院，但俄羅斯否認施襲，並稱這是由烏克蘭極右派民兵組織亞速營（Azov Battalion）發動。

・ 聯合國國際法院（ICJ）裁定，俄羅斯應立即停止在烏克蘭的軍事行動，但俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示無法接受、無法贊同國際法院的判決結果。

回顧3月17日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜俄烏和談持續 澤普會有望數天內舉行