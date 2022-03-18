文在寅：望與候任總統尹錫悦早日會晤

當地時間3月18日，韓國青瓦台發言人朴炅美公布，現任總統文在寅希望能早日與候任總統尹錫悦舉行會晤。



據韓聯社3月18日報道，青瓦台發言人朴炅美18日發布消息稱，文在寅就會見尹錫悦一事表示，儘快安排會面並坦誠對話才是待民之道。青瓦台的大門始終敞開着，雙方會面並不一定要進行特別的協調。

朴炅美還稱，文在寅指示其幕僚等人員不要就候任總統做出的承諾和施政方案發表個人意見。

韓聯社分析指出，文在寅上述發言可被解讀為雙方不拘泥於具體議題早日會面。

青瓦台此前曾表示，文在寅和尹錫悦原定於3月16日在青瓦台共進午餐，但雙方以工作層面磋商未達成協議為由在會面開始前4小時臨時取消會面計劃。

尹錫悦發言人金恩慧當日回應稱，雙方就會晤開展的工作磋商尚未達成協議，因此決定重新安排日程。根據雙方協議，推遲原因將不予公開。

據外界分析，會晤臨時取消或因雙方在政府人事以及是否特赦韓國前總統李明博等問題上存在分歧。

據韓聯社報道，金恩慧曾表示，希望（現政府）能就必要的人事安排與我方協商。青瓦台一高官則反駁稱，文在寅在任期內行使人事權是理所當然的事情。

青瓦台一位高官日前在接受採訪時稱，原以為這次會晤只是雙方互致問候，確保政府順利交接，但現在卻變成了有正式議題的會談。在此情況下，未能就議題充分磋商反而會對雙方造成負擔，因此需要更多的時間進行工作磋商。

韓聯社分析認為，政府的交接過程不會一帆風順，進步和保守兩大陣營的對立可能在尹錫悦就任前再次被激化。