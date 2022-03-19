烏克蘭．持續更新｜俄方談判代表：俄烏談判處於「中途半路」狀態

俄烏戰事在3月19日踏入第24日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少816名平民死亡、1,333人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾（Mariupol），迄今已有最少2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數超過316萬。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月19日：

0115 俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示， 在烏克蘭「去軍事化」問題上，雙方談判處於「中途半路」的狀態。他指烏克蘭的中立地位以及烏不加入北約（NATO）是俄烏談判的核心議題，雙方在此議題上的立場已最大限度地接近，雙方還開始就烏克蘭不加入北約的情況下獲得安全保障的細節問題進行探討。

0100 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會於3月23日以視像形式，對法國國會發表講話。

0030 習近平對拜登說，各方應共同支持俄烏之間的對話和談判。習近平表示，正在進行的對話以及防止平民傷亡，仍然是烏克蘭的主要優先事項。

0015 拜登談及烏克蘭問題時，介紹美方的立場，並表示願與中方溝通，防止事態升級。拜登重申，美國不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突。

0000 中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）3月18日晚上視像通話。習近平在談到烏克蘭危機時稱，有關事態再次表明國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。他指「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須系鈴人」。他說不僅要引領中美關係沿着正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

烏克蘭局勢：圖為3月18日，一名男子在基輔一間學校拆掉遭毀壞的窗簾。（AP）

3月18日（香港時間）部份重要事件：

・中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話時表示，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

・英國首相約翰遜與烏克蘭總統澤連斯基通話，英方指出打算提供額外的防禦援助。

・俄羅斯總統普京發表講話稱，俄羅斯在烏克蘭行動的主要目標，是讓頓巴斯免於「種族滅絕」。

・美國總統拜登指俄羅斯總統普京是戰犯後，又指他是暴徒、是兇殘的獨裁者・ 克里姆林宮稱，拜登言論已成為對俄羅斯總統普京的個人侮辱。

・聯合國難民署發言人指出，烏克蘭的人道需要正以倍數式上升，而且當地1300萬名最受戰火影響的民眾亟需人道援助和保護。

・ 國際體育仲裁法院駁回俄羅斯足總解除國際足協（FIFA）封殺令的要求，意味俄羅斯無法在下週四於世界盃附加賽對戰波蘭。

・ 英國通訊管理局撤銷今日俄羅斯在英國廣播的執照，稱不認為定是合適以及負責任的廣播公司，有關決定即時生效。

回顧3月18日局勢發展：

烏克蘭．持續更新｜基輔哈爾科夫等續陷戰火 升至816名平民喪生