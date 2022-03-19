中國外交部副部長樂玉成：共贏亞太未來應該做到「四要四不要」

外交部副部長樂玉成3月19日在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講時表示，烏克蘭危機給人們看待亞太形勢提供了一面鏡子。



他稱中方看到，亞太面臨着兩種截然不同的選擇：是共建開放包容、合作共贏的大家庭，還是奉行冷戰思維，搞陣營對抗的「小圈子」？他的回答是「四要四不要」：

他稱，一要珍視和平，不要破壞地區安寧。今天的亞太和平局面來之不易，要悉心維護。和平共處五項原則和萬隆會議十項原則誕生於亞洲，中美上海公報發端於亞洲，8年前習近平主席提出共同、綜合、合作、可持續的安全觀，也是首先面向亞洲，這在今天看來意義尤為重要。他稱，任何國家都不能犧牲別國安全謀求自身所謂絕對安全。

樂玉成指出，二要相互尊重，不要粗暴干涉內政。各國都要尊重彼此的主權和領土完整，堅持己所不欲、勿施於人。各國都有權走自己選擇的發展道路，不搞強加於人、不干涉別國內政，也不需要什麼「救世主」、「教師爺」。

他稱，三要團結合作，不要製造分裂對抗。現在恰恰有人逆潮流而動，搞什麼「印太戰略」，到處惹是生非，蓄意拼湊封閉排他的「小圈子」「小集團」，把地區帶上碎片化、陣營化的邪路。這樣的「印太戰略」與歐洲的北約東擴一樣危險，如任其推行，最終會把亞太推進火坑。

樂玉成說，四要自立自強，不要讓他人主宰自己命運。亞太各國都要做自己命運的主人，不做任人擺佈的棋子。以聯合國憲章宗旨原則為立身之道，在國際事務中保持客觀公正立場，獨立作出符合自身根本利益的判斷決策，實施自主、平衡、穩健的外交政策，在亞太區域一體化進程中實現聯合自強。